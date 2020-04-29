Hamilelikte Hafta Hafta Karın Büyümesi (Resimli 29-42 Hafta)

Hamilelikte ay ay karın büyümesi konusunun yanı sıra bazı anne adayları, bu değişimi hafta hafta olarak görmek için araştırabiliyor. Bu nedenle gebelikte karın büyümesi resimli olarak en merak edilen konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Biz de sizler için anne adayının yaşadığı karın büyümesi adına gebe karnı görüntüleri yazı dizimizi, üç yazıdan oluşacak şekilde hazırladık.
AYRICA: Hamilelikte Hafta Hafta Karın Büyümesi (Resimli 1- 14 Hafta)
AYRICA: Hamilelikte Hafta Hafta Karın Büyümesi (Resimli 15 - 28 Hafta)
Hamilelikte meydana gelen bazı sıkıntıların yanı sıra gebelik döneminde anne adayının yaşadığı birçok hamilelik avantajı da bu sürecin özel ve güzel geçmesi sebeplerinden bazılarıdır. Ek olarak hamilelikte karın büyümesi konusunda eğlenceli karşılaştırma videosunu da yazı sonundan izleyebilirsiniz.
Hamilelikte Hafta Hafta Karın Büyümesi
Gebelik döneminde anne adaylarının karnındaki değişimler şu şekilde olmaktadır;
29 Haftalık Gebe Karnı
30 Haftalık Gebe Karnı
31 Haftalık Gebe Karnı
32 Haftalık Gebe Karnı
33 Haftalık Gebe Karnı
34 Haftalık Gebe Karnı
35 Haftalık Gebe Karnı
36 Haftalık Gebe Karnı
37 Haftalık Gebe Karnı
38 Haftalık Gebe Karnı
39 Haftalık Gebe Karnı
40 Haftalık Gebe Karnı
41 Haftalık Gebe Karnı
42 Haftalık Gebe Karnı
Hamilelikte Hafta Hafta Karın Büyümesi - Eğlenceli Karşılaştırma
Hamilelikte Hafta Hafta Karın Büyümesi - Video
Hamilelikte hafta hafta karın büyümesi resimli olarak görüldükten sonra gelişim süreciniz hakkında bilgi edinmiş oldunuz. Gebelikte karın büyüklüğü konusundaki farklı görüşlerinizi bize ve diğer takipçilerimize aşağıda yer alan yorum bölümünden iletebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...
İlginizi çekebilecek yazılar:
Yorum bulunmamaktadır.