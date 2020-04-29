Hamilelikte Hafta Hafta Karın Büyümesi (Resimli 29-42 Hafta)

Hamilelikte ay ay karın büyümesi konusunun yanı sıra bazı anne adayları, bu değişimi hafta hafta olarak görmek için araştırabiliyor. Bu nedenle gebelikte karın büyümesi resimli olarak en merak edilen konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Biz de sizler için anne adayının yaşadığı karın büyümesi adına gebe karnı görüntüleri yazı dizimizi, üç yazıdan oluşacak şekilde hazırladık.

AYRICA: Hamilelikte Hafta Hafta Karın Büyümesi (Resimli 1- 14 Hafta)

AYRICA: Hamilelikte Hafta Hafta Karın Büyümesi (Resimli 15 - 28 Hafta)

Hamilelikte meydana gelen bazı sıkıntıların yanı sıra gebelik döneminde anne adayının yaşadığı birçok hamilelik avantajı da bu sürecin özel ve güzel geçmesi sebeplerinden bazılarıdır. Ek olarak hamilelikte karın büyümesi konusunda eğlenceli karşılaştırma videosunu da yazı sonundan izleyebilirsiniz.

Hamilelikte Hafta Hafta Karın Büyümesi

Gebelik döneminde anne adaylarının karnındaki değişimler şu şekilde olmaktadır;

29 Haftalık Gebe Karnı

30 Haftalık Gebe Karnı

31 Haftalık Gebe Karnı

32 Haftalık Gebe Karnı

33 Haftalık Gebe Karnı

34 Haftalık Gebe Karnı

35 Haftalık Gebe Karnı

36 Haftalık Gebe Karnı

37 Haftalık Gebe Karnı

38 Haftalık Gebe Karnı

39 Haftalık Gebe Karnı

40 Haftalık Gebe Karnı

41 Haftalık Gebe Karnı

42 Haftalık Gebe Karnı

Hamilelikte Hafta Hafta Karın Büyümesi - Eğlenceli Karşılaştırma

Hamilelikte Hafta Hafta Karın Büyümesi - Video

Hamilelikte hafta hafta karın büyümesi resimli olarak görüldükten sonra gelişim süreciniz hakkında bilgi edinmiş oldunuz. Gebelikte karın büyüklüğü konusundaki farklı görüşlerinizi bize ve diğer takipçilerimize aşağıda yer alan yorum bölümünden iletebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...

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