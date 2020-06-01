Kelebekler Hakkında Muhteşem Bilgiler

Kelebekler hakkında kısa bilgiler araştırılmakla birlikte bu yazımızda biraz kapsamlı incelemek istedik. Kelebekler... Dünyanın en narin canlıları arasında yer alan, muhteşem küçük dostlarımız. Doğanın bir harikası olan kelebekler hakkında aslında çok ilginç detaylar, bilgiler söz konusu. Yani kelebekler ile ilgili bilmeniz gereken, sizi heyecanlandıracak birçok konu var. Teker teker, hepsini bu içeriğimizde inceliyor olacağız.

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Her şeyden önce bir kelebek, yumurtadan bir tırtıl olarak çıkar ve daha sonra kozasını yırtarak yetişkin bir kelebek olarak özgürlüğe kavuşur... Birçok insan bu değişimi, kendi yaşamı ile de paralel görebilir. Bu doğru olabilir, çünkü bu değişim, hepimizin hayatındaki sirkülasyonlara benziyor... Öyle değil mi sizce de? Hadi, gelin hep beraber kelebekler hakkında bilgiler nelermiş şöyle bir göz atalım...

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Kelebekler, güzel, büyük pullu kanatları, altı eklemli bacağı, üç parçadan oluşan vücutları, bir çift anteni, bileşik gözü ve bir dış iskeleti olan uçan böceklerdir. Minik duyusal kıllarla kaplı olan kelebeğin vücudu baş, göğüs ve karın (kuyruk ucu) şeklinde üç parçadan oluşmaktadır. Dört kanadı ve altı bacağa vücuduna bağlı olup, göğüsünde bunları hareket ettirebilecek kaslara sahiptir.

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Birçok güzel desene sahip kanatları olan kelebekler, sadece vücut ısısı 86 derecenin üzerindeyse uçabilir. Ayrıca açıklamamız gerekir ki, kelebekler ve güveler pullu kanatları olan tek böceklerdir.

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Kelebekler, pul kanatlılar takımının fertlerine verilen bir ad olarak karşımıza çıkmaktadır. Vücutları oldukça hassas olup, herhangi bir sarsıntı durumunda kopar. 165 bin civarı kadar türü olduğu bilinenler arasında yer almaktadır. Ayrıca ilginç bir bilgi daha, bazı türlerin dişilerinde kanat bulunmamaktadır. Rengârenk kanatları, estetik olarak harika görünür. Kanat büyüklükleri ise, mevcut türüne göre değişkenlik gösterir.

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Koza içerisindeki dönem ise kesinlikle bilinmeyi hak ediyor. Çünkü bu meraklı bekleyiş, gerçek bir değişimin habercisi olması yönünden oldukça farklıdır. Koza içerisindeki bu dönemde, kabuğunu yırtan ve rengârenk bir şekle sahip, estetik açıdan harika görünen bir canlı ortaya çıkacaktır.

içerisindeki dönem ise kesinlikle bilinmeyi hak ediyor. Çünkü bu meraklı bekleyiş, gerçek bir değişimin habercisi olması yönünden oldukça farklıdır. Koza içerisindeki bu dönemde, kabuğunu yırtan ve rengârenk bir şekle sahip, estetik açıdan harika görünen bir canlı ortaya çıkacaktır. Ancak şöyle bir gerçek var, kelebeğin kozadan çıkması demek hemen uçabileceği anlamına gelmez. Yani öncelikle kanatlarında yer alan damar yapısının kan ile dolması gerekmektedir. Yani bu damar yapısının güç kazanması için belirli bir süre geçmesi gerekmektedir.

kan ile dolması gerekmektedir. Yani bu damar yapısının güç kazanması için belirli bir süre geçmesi gerekmektedir. Kelebeklerin çalışma şartları da, faaliyet durumlarına göre değişkenlik gösterir. Yani gece kelebekleri daha kalın ve ağır vücut hatlarına sahip iken, gündüz kelebekleri ise gece dinlenip, gündüz uçmaya başlarlar. Ancak elbette gece kelebeklerinin işitme ve koku alma v.b. organları oldukça hassasiyete sahip olup, bazı türlerinin erkeklerinin, kilometrelerce uzaktaki bir dişinin kokusunu alabileceğini dile getirmek de yanlış olmayacaktır.

Kelebeklerin üreme konusuna gelecek olursak, çoğalma süreci yumurta ile gerçekleşmektedir. Dişiler yumurtalarını ağaç kabukları üzerine bırakırlar. Yumurtadan çıkan larvalara ise birçok kişinin de bildiği üzere "tırtıl" adı verilmektedir. Yaz geldiği zaman kabuğundan çıkar ve besin aramaya başlar. Tırtıllarda üç çift göz bulunmaktadır ve ağız yapısı oldukça mucizevi bir biçimde salgı bezleri ile kaplıdır.

Ayrıca bazı kelebeklerin zehirli olduğunu da unutmamak gerekiyor ve oldukça dikkat çekici görünüme sahiptirler. Çok yavaş uçarlar ve birçok hayvan bunları yemek istemez. Buna ek olarak zehirli olmayan kelebekler ise, düşmanlarından kendilerini korumak için, birçok farklı biçime bürünürler ve bu şekilde hayatta kalmaya devam ederler.

Kelebekler ile İlgili İlginç Bilgiler

Kelebeklerin gözlerinde tam 6,000 civarı mercek bulunur ve Brimstone kelebekleri yetişkin kelebekler arasında en uzun yaşam skalasına sahiptir. 8-9 ay yaşamaktadırlar. Kelebekler yumurtalarını yalnızca bir bitki türü üzerine bırakmaktadır.

Kelebekler serin havada ısınırlar. Yaş konusunda da ileri yaşlarda olan kelebekler kanatlarından anlaşılabilir. Yaşlanan kelebeklerin kanatlarının rengi kaybolur ve düzensizleşir. Uçma hızı konusunda da çeşitlerine göre farklılıklar mevcuttur. Zehirli olan çeşitler, zehirli olmayanlara nazaran daha yavaştır. En hızlıları ise saatte yaklaşık 30 mil hızda uçabilirler. Yavaşlar ise yaklaşık saatte 5 mil uçarlar.

Soğukkanlı canlılar olan kelebeklerin sağır olduğu, bilinenin aksine yanlıştır. 165,000 civarında türü olduğu bilinen kelebeklerden zıpzıp kelebeği çok hızlıdır. Saatte ise 20 kilometre aralığında uçar. Normal kelebeklerin ise ortalama ömrü 2-4 hafta arasında değişkenlik gösterir. Yetişkin kelebekler ise sadece sıvı ile beslenmektedir. Pupa evresinde olan bir kelebek, önceki satırlarımızda da belirttiğimiz gibi hemen uçamamaktadır. Bunun için birkaç saat ihtiyacı olur ve sonra uçmaya başlar.

Kelebeklerin Yaşam Evreleri - Döngüsü

Kelebeklerin yaşam döngüsü 4 adettir. Metamorfoz adı verilen dört farklı yaşam evresinden geçen kelebekler, ilk olarak genellikle bir yaprak üzerinde yumurta olarak yaşama başlar.

Yumurta Evresi

Dişi kelebekler, 1-2 mm boyutlarındaki 40-200 adet arasındaki yumurtalarını yapraklar üzerine bırakır ve yumurtaların rengi de kelebeğin türüne göre değişir.

Bir yumurtanın olgunlaşıp çatlama süresi ise 6-14 gün arasında değişmektedir.

Larva Evresi

Zamanı gelip, yumurtalar çatladığında 2-3 mm boyutunda bir tırtıl bizi karşılar. Bu dönemde üzerinde bulundukları bitkinin yaprak ve çiçeklerini yiyerek beslenir. Aynı şekilde tırtıl zamanında da türüne göre farklı biçim ve renklerde olurlar.

Genelde 10 halkası olan ve 3'ü önde 5'i de arkada olan 8 çift bacağa sahip olan tırtıl, 3-6 haftalık larva süresi boyunca 5-6 defa deri ve renk değiştirirler.

Pupa Evresi

Larva evresini tamamladıktan sonra bulunduğu bitkiyi terkeder ve güvenli bir yerde yeni evresini yaşar. Aynı şekilde türlerine göre baş aşağı ya da gövdelerinden ince bir ağ iplikle kendilerini bağlayıp dik şekilde dururlar.

Yaklaşık 10-15 günlük pupa evresinin sonunda içinde bulunduğu kabuk şeffaflaşarak, renk ve desenlerini görünür hale getirir.

Yetişkin Evresi

Pupa evresinin sonunda da ortaya güzel, uçan bir yetişkin kelebek ortaya çıkar. Kelebeklerin bu evreleri de türüne göre 2 ay ila 4 yıl arasında sürer.

Kelebeklerin hayatı ne kadardır? sorularına karşılık kelebeklerin hayatları kısa olur düşüncesi de bu yetişkin evresiyle kastedilmektedir. Çünkü dışarda gördüğümüz uçan kelebekler bu evreleri geçip, yetişkinliğini yaşayanlardır.

Kelebeklerin Temel Özellikleri Nelerdir?

Gözleri başının iki yanında olan kelebeklerin gözleri 20 bin üzeri küçük gözden meydana gelmiştir. Ancak tırtıl iken altı tane basit gözü bulunmaktadır. Ağızları emici bir yapıya sahip olan kelebeklerin, ısırma ve çiğneme yetisi bulunmamaktadır.

Yani yalnızca sıvıları emecek şekilde bir yapıya sahiptir. Buna ek olarak erkek kelebekler çok güzel kokarlar ve kokuyu sağlayan ise kanatlarındaki pullarıdır. Kelebeklerin bacak kısımları oldukça zayıf olup, kanatları çok güçlüdür. Kanatları incecik borucuklardan oluşur.

Kelebeklerin aşama aşama, yaşam skalasındaki durumlarına göre şekilleri değişkenlik gösterir. Renkleri ve biçimi de değişkenlik gösterir. Ayrıca tırtılların çok düşmanı olduğu için, birçok korunma mekanizması vardır. Örneğin tırtılların kılları oldukça lezzetsiz olduğu için kuşların yemesinden korunurlar. Önceki satırlarda bahsettiğimiz gibi, bazı kelebekler kesinlikle zehirlidir. Hatta o kadar zehirlidir ki, bazı yerliler bu zehirden zehirli ok yapabilmektedirler.

Tırtıllar, yumurtadan çıkar çıkmaz hızla büyümeye başlarlar. Birkaç kez deri değiştirirler. Kozadan çıkan kelebeğin, oldukça zayıf olduğunu dile getirebiliriz. Yani dünyaya gelir gelmez, bir dala konarlar. Kelebeklerin çok kısa sürede yaşama veda ettiği söylenebilir. Ancak bu doğru değildir.

Yani kelebeklerin birkaç gün yaşadığı bilinen bir gerçek olsa da, genellikle birkaç hafta yaşadıkları daha gerçekçi bir yaklaşım olacaktır. En büyük düşmanları arasında kuşlar yer alır ve bu yüzden bazı kelebeklerin kıllarının tadı kötü ve kokusu kötü olduğu için, bu şekilde kuşlardan korurlar kendilerini.

Kelebekler Zararlı mı?

Bu soruya verilebilecek en kısa yanıt, hayır olacaktır. Yani kelebeklerin, kelebek hâline geldiği zamanlarda hiçbir zararı yoktur. Ancak bazı tırtılların zararlı olduğunu dile getirebiliriz. Kırlangıç kuyruklu kelebeklerin tırtıl hâli, birçok sebze ve bazı bitkilere zarar verebilir. Yani korkulacak pek de bir şey yok.

Çünkü yapılan araştırmalara göre, kelebeklerin büyük bir çoğunluğunun insan için faydası veya belirgin bir zararı yoktur. Çünkü zaten beslendikleri bitkiler de, insan için gerekli olmayan bitkileri kapsamaktadır.

Sonuç olarak, kelebekler hakkında detaylar bilinmesi gerekli bilgileri içerisinde barındırmaktadır. Sizlerle kelebekler ile ilgili detayları; yaşama evreleri, ilginç bilgiler ve kelebekler hakkında bilinmesi gereken temel özellikler doğrultusunda paylaştık. Umarız sizler için kaliteli ve faydalı bir makale olacaktır. Dünyamızı daha güzel ve rengârenk bir hâle getiren kelebekleri biz çok seviyoruz. Sizlerin de kelebekler hakkında bilgiler konusunda yorumunuz var ise, hemen aşağıdaki yorum formunu kullanabilirsiniz.