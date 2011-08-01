Hayvanlar aleminde birçok farklı türde hayvan bulunurken, her bir tür de diğerlerinden farklı özellikler göstererek farklılaşmıştır. Bazıları çok hızlı hareket etmesiyle, bazıları çok iyi yüzücü olmasıyla, bazıları ise çok zeki olmasıyla dikkat çeker. Vücut farklılıklarına göre de değişkenlikler görülmektedir. Bu yazımızda da en uzun kollara sahip hayvan hangisi konusunu işliyoruz.

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Hangi Hayvanlar En Uzun Kollara Sahiptir?

Yalnızca büyüklüklerine bağlı olarak, kambur balinalar (Megaptera novaeangliae), karasal memeli atalarının kollarından evrimleşen ve 16 fit (4,9 metre) uzunluğa kadar ulaşabilen devasa paletleriyle diğer tüm rekabeti kolayca ezebilirdi. Ancak iş göreli büyüklük söz konusu olduğunda, uçamayan hayvanlar arasında pastayı iki tür memeli alır.

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Üstün bir araştırma, güneydoğu Asya'daki ormanların gölgeliklerinde yaşayan ve vücut boyutuna göre en uzun kollara sahip olan, dallarda sallanan bir maymun ailesi olan gibbonlara işaret edebilir. Bacaklarının kabaca 1,5 katı kolları olan Gibbon türleri, primatlar arasında en yüksek IM indeksi için en iyi yarışmacılar arasında yer alıyor.

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Bununla birlikte, New York'taki Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde bir zoolog ve memeli bilimci olan Mary Ellen Holden'e göre, üç parmaklı tembel hayvanların birkaç türü aslında ilk sırada yer alıyor.

Memeli uzuvlarının karşılaştırılması için önemli bir oran, intermembral (IM) indeksidir. IM indeksi, bir hayvanın ön ayaklarının uzunluğunun arka uzuvlarının uzunluğunun 100 ile çarpılmasıyla elde edilmektedir. İnsanların IM indeksi yaklaşık 68 ila 70 arasındadır, yani kollarımız bacaklarımızın yaklaşık %70'i uzunluğundadır.

Canlı veya fosilleşmiş bir hayvanın IM indeksi, etrafta dolaşmak için hangi uzuvlarını kullandığının bir göstergesidir. İki ayaklıların yanı sıra tırmanan ve sıçrayan hayvanlar genellikle 50 ila 80 arasında değişen IM indekslerine sahiptir, ardından 80 ila 100'de dört ayaklılar gelir. Holden, daha uzun ön ayakların, şempanzeler (Pan troglodytes) gibi büyük maymunlar tarafından kullanılan bir yöntem olan boğumlu yürüme ile ve sırtları eğimli olan ve diğer dört ayaklıların olduğu hızlarda öne doğru eğilme eğiliminde olan sırtlanlarınki gibi olağandışı yürüyüş kalıplarıyla da bağıntılı olabileceğini söyledi.

Siamang (Symphalangus syndactylus), Tayland, Endonezya ve Malezya'da bulunan bir jibon türü; ve Çin, Laos ve kuzey Vietnam'da bulunan kritik tehlike altındaki siyah tepeli jibon (Nomascus concolor); sırasıyla 140 ve 147'lik ortalama IM indeksleri ile sallanır. Karşılaştırma için, bu oranlara sahip insanların kolları mevcut uzunluklarının neredeyse iki katı olacaktır.

Soluk boğazlı tembel hayvanlar (Bradypus tridactylus) ve kahverengi boğazlı tembel hayvanlar (Bradypus variegatus) ortalama olarak bacaklarından 1,7 kat daha uzun kollara sahiptir ve ilgili IM indeksleri 171 ve 172'dir. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, tembel hayvanlar ve şebekler ağaçların arasında hareket etmek için kollarını nasıl kullandıklarına göre farklılık gösterir; Tembel hayvanlar, olağanüstü yüzücüler olmasına rağmen, dallardan sarkar ve rekor düşük hızlarda sürünürken, jibonlar bir daldan diğerine hızla sallanabilir.

Holden'a göre, bazı tembel hayvanların bacaklarının iki katı uzunluğunda kolları olduğu bile bulunmuştur. Holden, "Bradypus cinsindeki bazı üç parmaklı tembel hayvan türleri, vücutlarıyla orantılı olarak en uzun kollara sahiptir." Dedi. "Tembeller, gibonları göreli kol uzunluğunda geride bırakır."

Hangi hayvanlar en uzun kollar sahip sorusunun yanıtı olarak birçok türü inceledik. Sonuç olarak tembel hayvanlar (Bradypus tridactylus), diğerlerini geride bırakarak, yarışmayı kazandı.