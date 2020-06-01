Hayvanlar Hakkında Yanlış Bilinen Klişeler

Çocukluktan beri çeşitli hayvanlar hakkında hikayeler anlatılır. Bunun yanı sıra hayvanların öne çıkartıldığı çizgi filmler, karikatürler ve masallar ile hayvanların bazı özellikleri bizlere öğretilir; kurnaz - saldırgan tilki, sevimli - beceriksiz ayı, sinsi - kötü niyetli yılan, meraklı tavuk gibi. Hayvan klişeleri, bir kültürden diğerine farklılıklar gösterebilir, ancak klişeler hepsinde bulunur.

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Bazı klişe dediğimiz söylemler bir doğrulukla başlamış olsa da, hayvanları genelleştirmeye çalışırken bireysel farklılıklar gözlenebilir. Ancak sevimli görülen koala ile kucaklama yapmadan önce çeşitli hayvan klişelerine göz atın.

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Hayvanlar Hakkında Bilinen Klişeler

1.) Koalalar, Sevimli ve Kucaklanasıdır

Kabarık kulakları, tüylü - yumuşak görünümlü vücutları ve uykulu doğaları ile koalalar, sevimli hayvanlar olarak görülmektedir. Hepimiz, bebeklerin anne ya da babasına sarılması gibi ağaçlara sarılan ve meraklı yüzlerle bakan bu hayvanları gördük.

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Koalaların kürkleri yumuşak ve kabarık görünmesine rağmen aslında kalın ve kabadır. Kedi tüylerinden çok koyun yününe benzer. Yağmura karşı koymakla birlikte kürkleri, aşırı sıcak ve soğuğa karşı da korur. Hayatlarını ağaçlarda geçirmek için de kolları kaslı ve pençeleri uzun ve keskindir.

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Koalalar doğası gereği agresif olmayabilirken, vahşi bir koala tehlike hissettiği takdirde saldırabilir. Bu nedenle koala ile karşılaşıldığı takdirde çok sevimli gibi düşünerek, bebek tutar gibi kucaklamadan önce iyi düşünülmelidir. Çünkü onları tehdit altında hissettirmenin bir yolu da almaya çalışmaktır.

2.) Yarasalar, Saçlara Saldırmaya Çalışır

Akşamları bazı yerlerde görülebilen yarasalar, kimileri için sevimli görülebilir. Ne yazık ki, bu hayvanlar da kötü bir şekilde tanıtılmışlardır. Aslında akşamları bizleri ısırabilecek, hastalık yayabilecek böcekleri tüketmeye çalışırlar. Ayrıca saçlara saldırma klişesi de doğru değildir.

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Ayrıca yanlış bilindiği gibi kör de değillerdir. Bazı kesimler, yarasaları çirkin buldukları için saldırmak gibi bu tarz her türlü kargaşayı üstlerine atfediyor olabilirler. Bununla birlikte yarasa türünün büyük çoğunluğu yalnızca böcekler veya meyveler ile beslenir.

3.) Domuzlar, Kirlidir

Nedense biri başkasına domuz dediğinde bazı hayvan türlerinde de olduğu gibi bunu olumlu olarak almayız. Çamurlar içinde görüldükleri fotoğraflar ya da videolar olduğundan kirli bir hayvan olarak lanse edilmektedir. Ancak sevimli domuz yavrularının fotoğrafları da görülmüştür.

Bu akıllı ve sosyal hayvanlar, vücutlarında ter bezleri bulunmadığı ve terleyemedikleri için serinlemek için çamurla oynarlar. Ek olarak çamur, domuzların cildini güneş yanıkları ve böcek ısırıklarından da korur. Bu nedenle çamurlu görünümlerinden ötürü kirli ve pis hayvanlar yakıştırması oldukça yanlıştır. Ayrıca bazı açıklamalara göre de domuzlar, kediler ve köpeklerden daha akıllı ve eğitilebilirler.

4.) Yunuslar, Hep Gülümsüyor ve Mutlu Görünüyor

Yunusların filmlerde ya da bulundukları akvaryum şovlarında mutlu ve sürekli gülümsüyor görünümü, onlar hakkındaki bu tarz bir düşünceyi yaratmıştır. Aslında yunuslar, yüz ifadelerini değiştirme kabiliyetine sahip değildirler.

Gülüş gibi görülen görünüm, kalıcı ağız yapılarından kaynaklanan bir sonuçtur. Eğitim sırasında ya da rakiplerine karşı agresif olduklarında veya saldırma durumlarında bile yüz ifadeleri değişmeyecektir.

Bu nedenle yunusların akvaryum şovlarında mutlu görünümü diye bir şey yoktur. Kendi doğalarından alınıp, özgürce yüzmek yerine insanlara saçma sapan bir gösterim için özgürce yüzmeleri engellenmektedir. Bu tutsaklık içinde oluşlarından stresli, mutsuz ve hatta boğucu durumda olsalar da, bilinçsiz kişiler mutlu olduklarını ve gülümsediklerini söylemektedir. Bu yunus şov parklarına karşı duyarlı olup gidilmemeli ve hatta buralar kapatılmalı ve hayvanlar özgür, kendi doğalarına kavuşmalıdır.

5.) Örümcekler, Sizi Isırmak İstiyor

Yarasalar gibi örümcekler de böceklerle beslenir ve insanlardan uzak dururlar. Yine de birçok insan örümcek görünce korkuyor, çığlık atıyor ya da onları öldürüyor. Nadir durumlarda örümcek ısırması gerçekleşebilir, bu da onlar rahatsız edildiğinde olabilir.

Agresif olarak bilinen bazı örümcek türleri bile insanlara karşı özellikle agresif değildir. Ancak kendisinin tehdit altında olduğunu hissederse ısırma gerçekleşebilir.

6.) Tembel Hayvanlar (Sloth), Tembeldir

Hareketlerindeki yavaşlık ile tembel hayvan olarak bilinen bu hayvanlar, bu yavaşlık ile enerjilerini korusalar da bedenleri oldukça çalışıyor.

Tropikal iklimlerde ağaçlarda yaşamlarını sürdüren Slothlar, yavaş hareketlerinden dolayı bedenlerinde yosunlar ve mantarları büyütmek için mükemmel bir ortam sağlar. Bu da kamuflaj görevi görür. Yoksa bu yavaşlıkta yırtıcılara karşı bir şansları olmazdı.

7.) Baykuşlar, Akıllıdır

Batı kültürüne göre baykuşlar, akıl ve bilgelik ile eş anlamlıdır. Yunan ve Roma mitolojisinde baykuşlar, muhtemelen geniş gözleri ve ciddi bakışlarıyla görme kabiliyetlerinden dolayı da eğitim, zeka ve sihirle ilişkilendirilmiştir.

Gece karanlığı gibi düşük ışık altında küçük canlıları avlamak için kesinlikle iyi adapte olmuş olan baykuşlar, o kadar da bilge değildir. Vücut boyutlarına göre çok küçük beyinleri vardır ve kargalar, şahinler, papağanlar veya güvercinlerden daha az eğitilebilir.

8.) İnekler, Aptaldır

Zeki hayvanlar düşünüldüğünde akla ilk gelen hayvan genellikle inekler değildir. Ancak vejetaryenler ve hayvan hakları savunucuları, ineklerin daha fazla duygu ve zekaya sahip olduklarını savunuyorlar. Yavrularının ölümlerine ya da ayrılıklarına üzülmenin yanı sıra diğer ineklerle dostluklar geliştirdikleri göz önüne alındığında haklı olabilirler.

Yapılan araştırmalar, ineklere ödül yemeği ile bir şey öğretirken sadece ödülü almak için yapmak değil, yeni bir şey öğrenirken yaşadıkları heyecan ve artan kalp hızlarını gösterdi.

9.) Kediler, Nankördür

Kedi sahibi misin ya da köpek sahibi misin? sorusunu duymuşsunuzdur. Bilinen klişe ise kediler uzak, sinsi ve bağımsızken; köpekler sosyal, sadık ve enerjiktir. Kedilerin bireysel kişiliklerinin insanlardan farklı olabileceğini bilirsiniz.

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Kediler aslında uzak değil, odaklanmışlardır. Onlarla konuşurken hemen cevap vermezler ise potansiyel avlar aramaya aşırı dalmış olabilir. Kediler bizlere sürtünerek, kafalarını elimize ya da bacağımıza bastırarak ya da parmakları yalayarak sevincini gösterebilir.

Bununla birlikte her sahipli kedi, sahibinin sesini duyduğu zaman başları ve kulaklarıyla tepki verir. Yapılan araştırmalar, kedilerin kayıtsız kalmaktan ziyade aslında sahipleri ile yabancı olanları ayırt ettiğini göstermektedir.

10.) Köpekler, Sadıktır

Köpeklerin sahiplerinin dinlenme yerlerini terk etmeyi reddeden, askerden döndüklerinde onlara doğru sevinçle koşan ve yaralı arkadaşlarının yanında trafikte yardım eden videoları görmüşsünüzdür.

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Belki bu videolardan bazılarına duygulanmış bile olabilirsiniz. Ancak tüm köpekler, eşit derecede en yakın arkadaş ünvanını hak ediyor mu?

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Yazar Stephen Budiansky, köpeklerin rahat ettiği bir ev, yatabileceği bir yatak ve yemek karşılığında bizlere sadakat ve bağlılık gösterdiğini söylüyor. 2013'de yapılan bir araştırmada da köpeklerin robotlara karşı insanlara yanıt verdiği gibi yaklaştığını gösterdi. Kendisine ilgi gösteren ve yemek veren robotun yanında da daha fazla vakit ayırdılar ve ona baktılar.

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