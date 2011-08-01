Köpeklerde Vertigo Belirtileri ve Sebepleri Nelerdir?

Köpeklerde vertigo, köpek hastalıkları konularından biridir. Vertigo, basit olarak söylemek gerekirse, baş dönmesi veya baş dönmesi hissi anlamına gelmektedir. Köpeklerde şiddetli baş dönmesi, köpek vestibular hastalık veya vestibular sendrom olarak bilinmektedir. Ayrıca bu, nadir bulunan bir köpek sağlığı problemidir. Köpeklerde vertigo belirtileri ve sebepleri konusunda bilgi sahibi olunarak, bu gibi durumları anlamanız ve neler yapabilmeniz konusunda size avantaj sağlayacaktır.

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Köpeklerde vertigo belirtileri insanlarda görülen semptomlara oldukça benzemektedir. Köpeklerin bu problemi yaşamalarına neden olan pek çok farklı sebep vardır. Bu durum, çoğunlukla yaşlı köpeklerde görülür.

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Köpeklerde Vertigo Belirtileri Nelerdir? (Semptomlar)

Köpeklerde vertigo semptomları, hafif ve şiddetli olarak birbirinden ayrılır. Hafif belirtiler oldukça küçük olmakla birlikte çoğu zaman da fark edilmeyebilir. Ancak nörolojik problem, tümör gibi bazı ciddi hastalıklar vertigo sebebi ise belirtiler de daha yoğun ve ciddi olabilir.

Köpeklerde vertigo belirtileri, evcil köpeğiniz ya da sokakta gördüğünüz bir köpekte dikkatinizi çekiyorsa, veterinere başvurmanız gerekmektedir.

Köpeklerde Hafif Vertigo Belirtileri

Yürümede zorluk

Tökezleyerek yürüme

Başın yana yatırılması

Köpeklerde Şiddetli Vertigo Belirtileri

Ayakta düzgün bir şekilde duramama

Mide bulantısı

Kusma

Anormal göz hareketleri

Yemek yeme sorunları

Etrafında dönmek

Dışkılama zorlukları

Köpeklerde Vertigo Sebepleri Nelerdir?

Köpeklerde vertigo, baş dönmesi nedeni idiopatik yani nedeni tam olarak bilinememektedir. Bununla birlikte köpeklerde görülen vertigo ile ilişkili olabilecek bazı nedenler üzerinde durulmaktadır.

Karaciğer sorunları ve hazımsızlık, köpeklerde vertigo oluşumunda muhtemel nedenlerden biri olabilir. Aşırı yeme, çevrede bulunan kirletici maddeler, tehlikeli kimyasallar, tümörler ve nörolojik problemler köpeklerde vertigo ile ilişkili diğer nedenlerdir. Biraz daha ayrıntılı açacak olursak;

1.) Köpeklerde Vertigo Sebepleri - Kulak Enfeksiyonları

Sızlanma, kafa sallama gibi iç kulak enfeksiyonlarının bulguları, vertigo problemlerinden büyük ölçüde sorumludur. Kulak enfeksiyonu gibi durumlarda tedavi olarak veteriner doktorun yazacağı antibiyotikler etkili olabilmektedir. Ayrıca, köpeklere ev yapımı ve özellikle organik olarak hazırlanan gıdalar ile kulak enfeksiyonu olasılığı riski azaltılabilir.

2.) Köpeklerde Vertigo Sebepleri - Vestibular Hastalık

Köpeklerde vertigo sebepleri arasındakilerden biri de vestibular hastalıktır. Bu hastalıkta kulağın iç kısmına bağlı sinir etkilenir ve bu durumun ana belirtisi denge kaybıdır.

Vestibular hastalık, enfeksiyonun iç kulak sinirlerine zarar vermesiyle birlikte vertigoya doğru gider. Bu durumdan muzdarip olan köpekler genellikle tedavi edildiklerinde 72 saat içinde iyileşebilir. Eğer bu sürede geçmez ise tümör problemine dönüşme olasılığı vardır ve veteriner hekime danışmak önerilir.

3.) Köpeklerde Vertigo Sebepleri - Diğer Sebepler

Düşük kan şekeri gibi yukarıdaki belirtilenlerin dışında görülen sağlık sorunları da baş dönmesine neden olabilir. Bu gibi durumlarda doktor talimatı ile verilen özel bir diyet, köpeğinizin çabuk iyileşmesine yardımcı olabilir

Ayrıca bazı böceklerin ısırması ve sokmaları da alerjik olabilir ve baş dönmesi ile sonuçlanabilir. Bunun dışında kalp hastalıkları da köpeklerde vertigo sebebi olabilir.

Köpeklerde Vertigo Tedavisi

Bu durum, köpeklerde nadir görülse de gözardı etmemelisiniz. Köpeklerin vertigo tedavisinde öncelik köpek davranışlarını izlemektir. Davranışlarda görülen her türlü alışılmadık hareket, veteriner hekime bildirilmeli ve talimatları izlenmelidir. Veterinere bildirirken köpeğin yeme alışkanlıklarında da değişiklik varsa bunlar da söylenmelidir.

Veteriner hekim, köpeğin davranışlarındaki değişiklikleri, yiyecek alımını ve genel sağlığını not etmenizi isteyecektir. Köpeğin fizik muayenesini üstlenmekle birlikte baş dönmesinin nedeni belirlendiğinde veteriner tarafından ilaçlar veya daha ileri tedaviler uygulanabilir.

Strese bağlı ise sakinleştirici verebilir. Dikkatli olma ve düzgün bir tedavi uygulama ile birlikte köpeklerde vertigo problemi tedavi edilebilir ve tamamen iyileştirilebilir.

Köpeklerde Vertigo için Önleyici Tedbirler

Köpeğin sağlıklı bir şekilde özen gösterilerek büyütülmesi, vertigo oluşumunu önleme açısından önemlidir.

Köpeğin dengeli ve sağlıklı beslenmesi ile düzenli olarak egzersiz yapması, temiz tutulması, kimyasallardan uzak ve hijyenik ortamın sağlanması da vertigo ile ilişkili tıbbi problemleri önlemek için gereklidir. Son olarak, kontrol için veteriner hekime düzenli ziyaretler de çok önemlidir.

Köpeklerde Vertigo Belirtileri - Videolar

Köpek hastalıkları konusunda "köpeklerde vertigo belirtileri ve sebepleri" hakkında bilgili olduktan sonra bu gibi durumlarda daha iyi gözlem yapabilirsiniz. Köpeğiniz herhangi bir baş dönmesi belirtileri gösteriyorsa da hemen veteriner hekiminize götürmelisiniz. Köpeklerde vertigo konusunda farklı bildikleriniz varsa, bize aşağıdaki yorum alanından yazabilirsiniz.

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