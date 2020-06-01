Facebook - Instagram Listenizden Çıkarmanız Gereken 13 İnsan Tipi

Popüler sosyal medya platformlarından olan Facebook ya da Instagram'daki arkadaş listenizde yüzlerce ya da binlerce kişi olabilir. Bizzat tanıdıklarınız, yakın arkadaşlarınız veya aile-akraba üyelerinin yanı sıra eklenen çoğu kişiyle aktif şekilde sohbet ediyor musunuz? Kimileri tanıyıp tanımasa da rastgele eklemeler yaparak ya da istekleri onaylayarak arkadaş listesini artırmak isteyebilir. Biz de bunlarla alakalı olarak, Facebook ya da Instagram arkadaşlardan çıkarmanız gereken insan tiplerini sizler için derledik.
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Sosyal medya hesapları, insanların uzun süredir görüşmediği tanıdıklarıyla tekrar görüşebilmelerini, yeni insanlarla tanışabilmelerini sağladı. Ticari olarak da reklam sektörünün gelişimine katkıda bulundu. Ancak kötü tarafları da bulunmuyor değil.
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Arkadaş listeniz ne kadar kabarıksa sosyal medya ana sayfanızda o kadar fazla ve farklı içerik yer alır. Tanıdığınız kişilerin neler yaptığını anlamak yerine tanımadığınız ya da eklenmemesi gereken kişileri eklediyseniz, gereksiz paylaşımları görebilirsiniz. Aslında bu kişiler arkadaşlık listenizde bulunmamalıdır.
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Belli tarz insan tiplerini arkadaşlarınız arasından çıkarmanız yararınıza olacaktır. Ana sayfadaki karışıklığı gidermenin ve düzgün kişileri korumanın zamanı geldi.
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Facebook Instagram Arkadaşlardan Çıkarmanız Gereken Kişiler
1.) Sürekli Üzgünler
Bu tarz insanlar, hayatlarındaki üzüntüleri geride bırakmaz ve sürekli üzüntülü ve mutsuz halde olmaktan mutluluk duyarlar. Hayattan şikayet etmeyi bırakmazlar. Paylaşımlarında üzgün ifadeler, yaşamın zorluğu, bitmeyecek üzüntülerden bahsederler.
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Bu tarz insanların olumsuzluklarını dinlemeye ihtiyacınız yok. Duvarınızdaki bu tarz olumsuzlukları sonlandırmak için bu tarz insanları listenizden çıkarın.
2.) Fotoğraf Makinesiyle Yatıp Kalkanlar
Bunlar, hayatlarının her anını fotoğraf çekmeyi ve paylaşmayı dikkat çekmek için yaparlar. Sürekli gezdikleri yerlerden bahsetmeler, yedikleri yemeklerin fotoğrafını paylaşmalar olmazsa olmazlarıdır.
Paylaştığı fotoğraflardan para kazanabilseler milyoner olabilecekken, ne yazık ki fotoğrafçılık nedir bilmeden her şeyi çekip paylaşırlar. Fotoğraflarını paylaşabilecekleri bir platform olmasaydı, kim bilir ne halde olurlardı?
3.) İlkokul arkadaşları
Görüşmek istediğiniz ve eskiden samimi olduğunuz kişiler dışında, her ilkokul arkadaşınızı eklemek mantıklı değildir. Fazla yakın olmadığınız ve listenizde yer alsa da hiç konuşmayacağınız ve görüşmeyeceğiniz kişileri tutmaya gerek yoktur.
Hele ki, kendinizi başkalarının hayatları ile karşılaştırmaya meyilliyseniz ve onlar da iyi bir yerlere geldilerse, hiç sohbet etmeyeceğiniz kişilere bakıp canınızı sıkmanıza hiç gerek yok.
4.) Eski Sevgili
Dijital bir ortam yüzünden kendinizi sürekli üzmek ya da sinirlendirmek istiyorsanız eski sevgilinizi takip edebilirsiniz. Bu tarz kişileri hayatınızdan çıktıktan sonra sosyal medya hesaplarınıza da eklemeyin ve takip etmeyin. Ayrıca bilerek ekleyip ve yeni sevgiliniz ile paylaşımlarınızı göstermek ya da onun yaşamını görmeyi düşünüyorsanız, bu kötü bir fikirdir.
5.) Eski Sevgilinin Ailesi
Sevgilinizden ayrıldıktan sonra onu arkadaşlık listenizden çıkarmanız gerektiği gibi aile üyelerini daha önceden eklediyseniz, onları da listenizden çıkarmanız gerekir.
6.) Fake Hesaplar
Fake hesap olduğundan şüphelendiğiniz kişileri listenizde tutmaya gerek yoktur. Profil fotoları olmayan ya da kendilerine ait olmayan fotoğraflar kullananlar doğru kişiler değildir.
Bunların yanı sıra aile üyeleri ya da sizi kötü niyetle takip etmek isteyen kişiler de fake hesapla arkadaşlık isteği yollayabilirler.
7.) Etiketleyiciler
Bu kişiler çoğu paylaşımında sürekli listelerindekileri etiketlerler. Bunun amacı, paylaşımlarının beğenisini artırmaktır. Böyle basit düşünceli kişileri listenizde bulundurmanıza lüzum yok.
8.) Davetiyeciler
Nerede olmanız ya da ne yaptığınız umurlarında değildir. Sadece çeşitli gruplara ya da sayfalara sizi davet ederler. Grup-sayfa davetiyeleri, oyun istekleri, oyun davetiyeleri bildirimlerini aldıkça alırsınız.
9.) Sosyal Medya Hesaplarını Günlük Yapanlar
Ne zaman kalktıklarını, şu an ne yaptıklarını adeta günlük tutarmışcasına sürekli yazarlar. Ünlülerden bahsetmiyoruz. Ünlü olmayıp ama dinledikleri şarkıya, evlerinde olan bitene kadar yazanların bildirimleri ile duvarınızı kirletmeyin.
10.) Uzak Akrabalar
Orta yaş ve üzeri uzak ya da yakın akrabalar bazı kişilerin hayatlarını cehenneme çevirir. Her paylaşımınız altına gereksiz yorum atarlar, arkadaşlarınızın paylaşımları altında istemediğiniz şekilde konuşmalar yaparlar. Sizin de bu tarz tanıdıklarınız olabilir ve bu sebepten canınızın sıkıldığını biliyoruz.
11.) Yabancılar
Facebook, mevcut arkadaşlarınızla etkileşimde bulunabileceğiniz bir yer olması için yaratılmıştır. Hiç tanımadığınız yabancılardan gelen istekleri kabul etmemenizi öneririz. Özellikle küçük kardeşiniz ya da çocuğunuz varsa bunlara dikkat etmelisiniz.
12.) Yorumcular
Bu tarz kişiler, yaptığınız her bildirimin altına sürekli yorum atarlar. Bu sayede dikkat çekmeye ve bilgi vermeye çalışırlar. Bunları da tercihinize göre listenizde tutabilir ya da çıkarabilirsiniz.
13.) Arkadaş Toplayıcılar
Bunlar için arkadaşlık isteği yolladığı kişileri tanımak önemli değildir. Önemli olan ne kadar fazla arkadaşları olduğudur. Bu nedenle rastgele kişilere arkadaşlık isteği yollarlar ve binlerce arkadaşı olmasından haz duyarlar.
Sosyal medya hesaplarından çıkarılması gereken 13 insan türünü öğrenmiş oldunuz. Ana sayfanızı düzene koymak ve düzgün kişilerle etkileşimi devam ettirmek için bu tarz kişileri listenizden çıkarabilirsiniz. Farklı düşünceleriniz varsa, bize aşağıdaki yorum alanından yazabilirsiniz.
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