Erotomani Sendromu Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Clerambault sendromu olarak da bilinen erotomani sendromu, sürekli birileri tarafından sevildiğini sanma, herkes benden hoşlanıyor ve bana aşık gibi düşünceleri kendinden bulunduran kişilerin sahip olduğu psikolojik sorundur. Bugünkü "Nedir" etiketli yazılarımızdan biri de "Erotomani Nedir?" konusudur.

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Erotomani Sendromu Nedir?

Genellikle yüksek statüdeki veya ünlü bir kişiye karşı duyulan bu sanrı, tamamen yabancı bir kişiye karşı da duyulabilir. Erotomanik sanrılar, sıklıkla şizofreni ve diğer psikotik bozuklukları olan hastalarda görülürken, bipolar bozukluğu olanların manik dönemlerinde de görülebilmektedir.

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Erotomanik hezeyan içerisinde olan biri, gizli bir hayranın, çoğunlukla ona karşı özel bakışlar, işaretler, sinyaller vererek kendisine aşık olunduğu yanılsamasını yaşar. Örneğin bir avukatla görüşürken giydiği kravatın rengini hasta seviyorsa, sanki erotomani sendromu yaşayan kişinin sevdiği rengi bilerek seçtiğini düşünür ve bu şekilde kendilerine aşık sanırlar.

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Genellikle hasta, algıladıkları bu sevgi işaretlerine karşı, telefon görüşmeleri, hediyeler, mesajlaşmalar gerçekleştirir veya karşı kişi istemeden ziyaretler yaparlar. Ayrıca bu hissedilen sevginin reddedilmesi durumunda bile hasta, yasaklanan sevgiyi dünyanın geri kalanından gizlemek için ilgili kişinin yaptığı yalan olarak algılamaktadır. Genellikle karşılıksız (platonik) ya da saplantılı aşk ile karıştırılan erotomani, bunlardan tamamen farklıdır ve kadınlarda erkeklere göre daha sık görülmektedir.

Kendinden yaşça büyük meşhur ya da çevresindeki yüksek statüdeki kişilerin kendisine aşık olduğunun düşünülmesinin yanı sıra, ilerleyen seviyelerde rastgele bir yabancının yolda bir şey sormak için "merhaba" demesi bile "bana aşık biri" daha diye düşünmelerine sebep olmaktadır.

Erotomani Belirtileri ve Teşhisi

Erotomani sendromu için başlıca belirti delüzyonlardır. Yani kısaca yukarıda bahsedilenlerden anlaşılacağı üzere gerçek olmayan bir şeyi düşünmek yani patolojik düşüncelere inanmaktır.

için başlıca belirti Yani kısaca yukarıda bahsedilenlerden anlaşılacağı üzere gerçek olmayan bir şeyi düşünmek yani patolojik düşüncelere inanmaktır. Taciz edici davranışlar. Düşündükleri kişiyi zamanla ruhsal ya da fiziksel olarak taciz edebilirler. Gerçekten ilgi duymayan kişiye karşı gönderdikleri hediyeler, mesajlar ile normal romantik bir ilişki yaşıyor gibi davranırlar.

Düşündükleri kişiyi zamanla ruhsal ya da fiziksel olarak taciz edebilirler. Gerçekten ilgi duymayan kişiye karşı gönderdikleri hediyeler, mesajlar ile normal romantik bir ilişki yaşıyor gibi davranırlar. Psikoloğa gittikleri zaman genellikle "etrafımdaki tüm erkekler ya da kadınlar bana aşık, herkes benden hoşlanıyor" diyebilirler. Selamlaşırken karşıdaki kişinin kendilerine uzun uzun baktıklarını, bir kafede oturuyorlarsa birçok kişinin masasını onu görecek şekilde ayarladığını dile getirirler.

Hastanın bu sanrılı durumlarını en az 1 ay göstermesi beklenir ve hastalar, davranışlarının psikiyatrik etkilerinden habersizdirler.

göstermesi beklenir ve hastalar, davranışlarının psikiyatrik etkilerinden habersizdirler. Genellikle sevginin nesnesi bir şarkıcı, oyuncu, rock yıldızı gibi erişilemez kişilerdir.

Hastalar, çoğu kez bu düşüncelerinden gurur duyar ve gururlu şekilde anlatır.

Hasta, aynı zamanda sevgisini çeken kişinin, kendisine yaklaşmada güçlük çekme gibi bazı nedenlerden dolayı duygularını bilmesine izin vermeyeceğine inanır.

Hasta, mağduru sürekli olarak takip eder ve tutku sanrılarından sonra zulüm sanrılarına neden olur.

Hastalar, sevdiği ve kendisine aşık sandığı kişiyle arasında duran insanlara şiddet uygulayabilir.

Erotomani Sendromu Sebepleri

Erotomani sendromu konusunda en yaygın kabul gören sebep, çocukluktan beri kök salmış bir durum olmasıdır. Çocukluk dönemindeki sevginin olmaması, en makul hipotezdir. Kadın hastalar için babalarından görmedikleri sevgi veya ilgi eksikliğinin neden olabileceği düşünülmektedir.

Erotomani Sendromu Tedavisi

Bu psikolojik rahatsızlığın tedavisinde öncelik, sorunun kök sebebini bulmaktır. Çocukluk döneminde olan sevgi eksikliği kaynaklıysa, bu yönde tedaviler uygulanmaktadır.

Bunun dışında da farmakolojik tedaviler mevcuttur. Antipsikotik ilaçların kullanımı erotomani tedavisi için yardımcı olabilir. Ayrıca erotomanik insanlar, düşündüklerinin doğru olduğuna inanır; bu nedenle akıllarında bulunan şeylerin tam olarak doğru olmadığını anlamalarını sağlamak oldukça zordur. Bununla birlikte belirtilerin erkek teşhis edilmesi ve değerlendirilmesi bir kişinin yaşamını bozma ihtimalini azaltmaya yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, erotamani sendromu ile yaşayan kişiler kendinin vazgeçilmez ve muhteşem biri gibi sanırlar. Yenilme duygusunu hazmedemedikleri için bu tür bir sendrom yaşayabilirler. Erotomani belirtileri ne kadar erken teşhis edilirse erotomani tedavisi de o yönde başarılı olabilir.