Şizofreni, kişinin kendisini toplumdan soyutlaması, kendisini sürekli yalnız hissetmesi, gerçeklerden uzaklaşması ve tutarsız düşünceler gibi geniş bir yelpazede değerlendirilebilir. Bu gibi durumları yaşayan kişilere ise, antipsikotik ilaçlar sıklıkla reçete edilmektedir. Bugün ise sizlerle Abizol adlı ilaç hakkında bilgi paylaşımında bulunuyor olacağız. Bu içeriğin yalnızca bilgi amaçlı olduğunu, hiçbir şekilde uzman bilgisi içermediğinin altını çizmek istiyoruz.

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Abizol Nedir? Ne İşe Yarar? Ne için Kullanılır?

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Öncelikle Abizol nedir sorusunu yanıtlamak gerekiyor. Abizol, Aripiprazol etken maddesine sahip antipsikotik bir ilaçtır. Ergenlerde ve yetişkinlerde genellikle şizofreni tedavisi için reçete edilse de, majör depresyon (ağır depresyon) tedavisinde cevap alınamayan hastaların kullandığı ilaçlara destek sağlaması için de yazılabilmektedir.

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Abizol, bipolar bozukluk tedavisinde de sıklıkla reçete edilebilmektedir. Eğer ki kendinizde zaman zaman korkutucu düşünceler, gerçeklerden uzaklaşma ve yoğun şüphecilik gibi durumları gözlemliyorsanız, bir uzmandan destek almanız gerekiyor demektir. Bu yüzden, bir psikiyatri uzmanından hiç vakit kaybetmeden randevu almanızı tavsiye edebiliriz.

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Abizol uyku yapar mı gibi soru işaretleri olan kişiler de olabilir. Evet, Abizol adlı ilaç uyku yapabileceği için zaten genellikle gece saatlerinde kullanılması tavsiye edilebilmektedir. Ancak bu kararı, tanınıza göre, uzman doktorun karar vermesi en sağlıklı olanıdır. İlgili ilaç size reçete edildi ise, hiçbir şekilde kendinize göre bir saat dilimi belirlemeyin ve doktorunuzun belirlediği aralıklarda ilacı içmeye özen gösteriniz.

Bu içeriğimizde sizlerle, abizol nedir ve abizol ne işe yarar gibi soruları yanıtlamaya çalıştık. Eğer doktorunuz size bu ilacı yazdı ise, kendinizi daha da endişeli hissetmenize ve sorgulamanıza gerek yoktur. Çünkü Abizol'un sahip olduğu etken maddeye ait ilaçları, birçok insan kullanmakta ve iyileşmek için tedavi görmektedir. Rahatsızlığınızdan ötürü kendinizi cezalandırmanıza veya öfke duymanıza gerek yoktur. Ne olursa olsun iyi olmak için, ilacınızı doktorunuzun belirlediği şekilde kullanmanız gerekiyor. Sağlıklı günler dileriz.

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