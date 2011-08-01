Concerta Nedir? Ne İşe Yarar? Ne için Kullanılır?

Eğer siz de dikkat eksikliğinden şikâyetçi iseniz, DEHB denilen Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu adlı rahatsızlığa sahip olabilirsiniz. Concerta isimli ilaç ise, genellikle DEHB için ülkemizde reçete edilmekte olup, kronik yorgunluk sendromu için de reçete edilebilmektedir. Bu bağlamda, concerta nedir ve concerta ne işe yarar gibi soru işaretleriniz var ise, bu içeriğimizde, bu sorulara yanıtlar vermeye çalışacağız. Ne olursa olsun, en doğru bilgiyi, hekiminizden alabileceğinizin de altını çizmek istiyoruz.

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Concerta Nedir? Ne için Kullanılır?

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Metilfenidat etken maddesine sahip olan Concerta, DEHB tedavisinde çocuklarda ve yetişkinlerde kullanılmaktadır. Bir merkezi sinir sistemi uyaranı olduğu için, etkisinin kısa sürede görülmesi beklenir. Ancak yan etkileri konusunda birçok soru işareti de bulunan bir etken maddeye sahiptir.

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Concerta'nın etkisi klinik olarak kanıtlanmış olsa da, uzun süreli kullanımlarda, birtakım yan etkileri ortaya çıkabilmektedir. Concerta genellikle, konsantrasyon eksikliği, aşırı hareketlilik, dikkat eksikliği, aşırı yorgun hissetme gibi sebeplerden ötürü reçete edilmektedir.

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Concerta (Metilfenidat) Yan Etkileri Nelerdir?

Concerta bir uyarıcı olduğu için, herkes için geçerli olmasa da, yan etkilere sahiptir. Bu yan etkilerden bazıları ise; aşırı sinirlilik, bağımlılık durumu, hayâl görme ve baş ağrısı, uykusuzluk şeklinde sıralanabilir. Bu yan etkilerin herkes tarafından yaşanması söz konusu değildir. Ancak uzun süreli kullanımlarda, bu tip yan etkilerin yaşanması olasıdır. Bu yüzden, ilgili ilacı her zaman doktor önerisi ve bilgisi dahilinde kullanmak gerekmektedir.

Concerta uyku açar mı şeklinde soru işaretleri de olabilir. İçerisindeki uyarıcı etken madde yüzünden, Concerta uyku açan bir ilaçtır. İlk zamanlarda ise tam tersi etki yaratabilir. Düzenli kullanıldığında ise, daha çok odak sağlar ve uyku isteğini azaltır. Ancak bu gibi etkiler yüzünden keyfi olarak bu ilacı kullanmak zararlıdır. Bu yüzden, DEHB bazında şikâyetlerinizi uzman bir psikiyatri doktoruna açıklamanız gerekmektedir. Doktorunuz uygun görür ise, ilacı reçete edebilir veya etmeyebilir. Bu kararı her zaman lütfen doktorunuza bırakınız.

Bu içeriğimizde sizlerle, concerta nedir ve concerta ne için kullanılır gibi soru işaretlerinize yönelik, yanıtlar vermeye çalıştık. Ne olursa olsun, etken maddesinden ötürü, ilgili ilacı kendi isteğiniz ile kullanmayınız. Kesinlikle, doktor tavsiyesi olmadan bu ve benzeri ilaçları kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Kendinizde odaklanma sorunu v.b. durumlar yaşıyorsanız, ilk işiniz bir uzman psikiyatri doktoruna ulaşmak olmalıdır. Sağlıklı günler dileriz.

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