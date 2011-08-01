Medikinet Retard, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu tedavisinde reçete edilebilen ve etken maddesi metilfenidat olan bir ilaçtır. Etki süresi Ritalin'den fazla ancak Concerta'dan daha azdır. İlaç beynin belirli bölgelerindeki aktiviteyi artırdığı için, bu durum odaklanma (dikkat), konsantrasyon süresinin artırılmasına yardımcı olur. Ayrıca DEHB olan kişilerdeki dürtüsel davranışların azaltılmasında da yardımcıdır. Bu içeriğimizde ise sizlerle medikinet retard nedir ve medikinet retard ne işe yarar gibi konularda bilgi vermeye çalışıyor olacağız. Dilerseniz hemen ilgili bilgilere hep birlikte göz atalım.

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Medikinet Retard Nedir? Ne İşe Yarar? Ne için Kullanılır?

DEHB, bildiğiniz gibi kişilerde odaklanma sorunları, sürekli uyku hâli ve kıpırdamadan oturmada zorluk gibi durumları beraberinde getirebilmektedir. Bu gibi çocuklar veya gençlerin yaşantısı benzeri sebeplerden ötürü zor geçebilmektedir. Bu yüzden, metilfenidat etken maddesi ile davranış tedavisine ek olarak, ilaç ile tedavi devam edebilir. Bu kararı ise uzman doktor verecektir.

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Medikinet Retard uyku açar mı gibi bir soru işaretiniz olabilir. Etken maddesinden ötürü Medikinet Retard uyku açar ve dikkati de büyük ölçüde artırır. Bu yüzden gece içerseniz, uyku sorunları yaşayabilirsiniz. Doktorunuzun belirlediği saatlerde, bir bardak su ile içmenizde fayda var. Bu yönde doktorunuzun verdiği bilgileri dinlemeniz en sağlıklı olanıdır.

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Not: Metikinet Retard'ın 6 yaş altındaki çocuklarda kullanılması tavsiye edilmez ve bu yaş grubundaki çocuklardaki etkisi bilinmemektedir. Bu yüzden ilgili yaş grubundaki çocuğunuzda benzeri bir şikâyet var ise, lütfen doktora danışmadan herhangi benzeri bir ilaç kullanmayınız.

Bu içeriğimizde sizlerle medikinet retard nedir ve medikinet retard ne için kullanılır gibi sorulara yanıt vermeye çalıştık. DEHB şikâyetiniz var ise, kısa süre içerisinde uzman bir psikiyatri doktoruna gitmenizde fayda var. Semptomların ilerlememesi için, bu yönde doktora gitmeniz daha sağlıklı olacaktır.

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