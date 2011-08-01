Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu yani DEHB tedavisinde sıklıkla reçete edilen Ritalin'in etken maddesi metilfenidat olup, kırmızı reçeteli bir ilaçtır. Kesinlikle doktor kontrolünde kullanılması gereken bir ilaç olmasının yanı sıra, uyarıcı bir işleve sahip olduğu için, dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Bu içeriğimizde sizlerle, Ritalin nedir ve Ritalin ne işe yarar gibi konu başlıklarını ele alıyor olacağız.

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Ritalin Nedir? Ne İşe Yarar? Ne için Kullanılır?

Ritalin, metilfenidat hidroklorür etken madesine sahip uyarıcı bir ilaçtır. Bu etken madde ise, beyindeki dopamin ve noradrenalin seviyesini artırmaktadır. Ritalin genellikle odaklanma sorunlarında, dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik ve konsantrasyon eksikliği gibi rahatsızlıklar için sıklıkla reçete edilmektedir. Kronik yorgunluk, aşırı uyuma isteği gibi durumlar için de reçete edilmektedir.

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Ritalin uyku açar mı sorusunu birçok kişi merak edebilir. Ritalin, etken maddesinden ötürü uyku yapmaz ve kesinlikle uykunuzu da açacaktır. Bu yüzden, ilacı doktorunuzun belirlediği saatte almaya özen göstermelisiniz. Örneğin gece içerseniz, bu durum uyumanıza engel olabilir. Bu yüzden, doktorunuzun belirlediği saat dilimleri haricinde, kendinize göre bir saat belirlememelisiniz. Ayrıca Ritalin'i kendi kararınıza göre bırakmamalısınız. Aniden ilacı bırakırsanız; depresyon, yorgunluk, bulantı, asabiyet gibi sorunlar yaşamanız olasıdır. Ritalin adlı ilacın doktor bilgisi ile hareket edilerek kullanılması gerekir.

Ritalin etki süresi, tam etki gösterdiği saat dilimi 4 saat olabiliyor. Kana hızlı karıştığı için, etkisini ilk 30 dakika içerisinde hissetmeye başlarsınız. Concerta ise kana yavaş karıştığı için, etki süresi daha uzundur. Ancak doktorunuz tanınıza göre Ritalin reçete ediyor ise, ilgili ilacı kendi fikrinize göre değiştirmemeniz gerekmektedir.

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Bu içeriğimizde siz değerli takipçilerimiz ile, Ritalin nedir ve Ritalin ne için kullanılır gibi sorulara yanıt vermeye çalıştık. Eğer DEHB tedavisi görüyor iseniz, Ritalin'i doktorunuzun belirlediği çerçevede kullanmanız gerektiğini bir kere daha hatırlatmak istiyoruz. Sağlıklı günler dileriz.

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