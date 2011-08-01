DEHB tedavisi çerçevesinde üretilen birçok etkili ilaç vardır. Bu ilaçlardan birisi de Atominex adlı atomoksetin etken maddesine sahip olan ve beyindeki noradrenalin seviyesini artıran ilaçtır. DEHB tedavisi, salt ilaç ile değil, davranış tedavisi ile de ilerlemeyi gerektirir. Ancak bu süreçte mevcut tedaviyi pekiştirmek için, ilaç ile de ilerleme sağlanabilir. İşte bu gibi durumlar için psikiyatri uzmanları tarafından Atominex adlı ilaç da reçete edilebilmektedir. Bu içeriğimizde sizlerle, Atominex nedir ve Atominex ne işe yarar gibi sorulara yanıt veriyor olacağız.

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Atominex Nedir? Ne İşe Yarar? Ne için Kullanılır?

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Atominex adlı ilaç, 6 yaş üzeri çocuklarda ve yetişkinlerde kullanılabilen ve beyinde doğal olarak üretilen noradrenalin miktarını artırmaya yardımcı olan bir ilaçtır. Atominex, DEHB belirtilerini azaltmaya yardımcı olur ve aşırı hareketlilik, odaklanma sorunları gibi problemler üzerinde oldukça etkilidir.

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DEHB olan çocuklarda, dikkat toplama konusunda güçlük ve hareketsizce oturma konusunda istemsiz zorluklar görülür. Yetişkinlerde de benzeri durumların yanı sıra, iş ilişkilerinde ve özsaygı konusunda problemler yaşanabilir. Bu gibi yaşanan istemsiz rahatsızlıklar için reçete edilen Atominex'in de, DEHB belirtilerini azaltma konusunda etkili bir ilaç olduğu dile getirilebilmektedir.

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Not: Atominex adlı ilacın, 6 yaşından küçük çocuklarda etkili olup olmadığı bilinmemekte olup, bu yüzden ilgili yaş gruplarındaki çocuklarda kullanılması tavsiye edilmemektedir.

Sonuç olarak bu içeriğimizde sizlerle, Atominex nedir ve Atominex ne için kullanılır gibi sorulara yanıt vermeye çalıştık. DEHB tedavisi görüyor ve Atominex kullanıyor iseniz, tecrübelerinizi paylaşmak için, aşağıdaki yorum bölümünü kullanabileceğinizi hatırlatmak isteriz. Sağlıklı günler dileriz.

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