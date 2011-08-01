Depresyon tedavisi gören birçok kişi Prozac adlı ilacın adını duymuş olmalı. Prozac, serotonin geri alım inhibitörü olarak bilinen bir antidepresandır. Etken maddesi olan fluoksetin, depresyon tedavisinde etkili olsa da, OKB (obsesif kompulsif bozukluk) tedavisi için de reçete edilebilmektedir. Bu içeriğimizde ise siz değerli Kadın Medya takipçileri ile, Prozac nedir ve Prozac ne işe yarar gibi sorulara daha detaylı çerçevede yaklaşmaya çalışıyor olacağız.

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Prozac Nedir? Ne İşe Yarar? Ne için Kullanılır?

Prozac, depresyon ve OKB tedavisine ek olarak, panik atak, yeme bozuklukları gibi rahatsızlıkların tedavisi için de reçete edilebilen ve kapsül veya şurup olarak da ülkemizde bulunan etkili bir ilaçtır.

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Fluoksetin, depresyon tedavisinde oldukça etkili bir etken madde olup, bilhassa mental anlamda stabil seviyede olmanızı sağlayarak, enerji seviyenizi de artırıp, normal yaşantınıza devamlılık sağlamanız bazında fayda sağlamaktadır. Sık sık el yıkama, takıntılar, obsesif davranışlar konusunda da etkili olan Prozac, bu gibi davranışları azaltma konusunda etkilidir. Diğer antidepresanlara göre ise yan etkisi oldukça azdır. Bu yüzden sıklıkla reçete edilebilmektedir.

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Prozac, serotonin seviyesinin düşmesini engeller ve kişinin daha mutlu, enerjik hissetmesini sağlar. Bu durum ise, depresyon veya OKB gibi rahatsızlıkların azalmasını sağlar. Depresyonda iken serotonin hormonunda azalma görülür.

Fluoksetin etken maddesi ise, mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonin seviyesini dengede tutarak, kişideki depresyon semptomlarını azaltma konusunda yardımcı olmaktadır.

Not: Genellikle 20 MG ile başlayan tedavi süreci, 20-60 MG olarak devam edebilir. Maksimum doz ise günlük 80 MG olup, ilgili dozları ise doktorunuz belirleyecektir. Dolayısı ile ilk haftalarda etki görmezseniz, kendi düşüncenize göre ilacı bırakmayın ve dozu da değiştirmeyiniz.

Bu içeriğimizde siz kıymetli Teknobeyin takipçileri ile, Prozac nedir ve Prozac ne için kullanılır gibi konu başlıkları hakkında bilgi vermeye çalıştık. Eğer siz de Prozac kullanıyor iseniz, tecrübelerinizi paylaşmak için aşağıdaki yorum bölümümüzü kullanabilirsiniz. Sağlıklı günler diliyoruz.

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