Genellikle DEHB şikâyeti olan kişilere yazılan, örneğin metilfenidat etken maddesine sahip ilaçlar için, uzman doktor bilgisi dahilinde "ilaç tatili" belirlenebilir. Peki, ilaç tatili nedir ve ilaç tatili ne işe yarar? İşte bu gibi soruları yanıtlamak istiyoruz bu içeriğimizde. İlaç tatili tüm ilaçlar için geçerli olmayıp, kendi içerisinde yalnızca gerekli olan durumlarda belirlenebilir. Bu yönde doktorunuzdan bilgi almadan, çocuğunuzda ve kendinizde ilaç tatili uygulamanız doğru olmayacaktır.

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İlaç Tatili Nedir? Hangi Durumlarda Gerekli Olur?

İlaç tatili, genellikle Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu tanısı konulan hastalar için doktor tarafından belirlenen süreler çerçevesinde ilacın kullanılmaması şeklinde tanımlanabilir. Bunun birçok sebebi olabilir. Örneğin, ilaç etkisinin azalmaması için ilaç tatili verilebileceği gibi, hastanın ilaca artık ihtiyacı olup olmadığı konusunda gözlem yapmak için de ilaç tatili faydalı olabilir. Ayrıca yan etkileri incelemek adına da, örneğin haftasonları ilaç tatili uygulanabilir. Fakat DEHB tanısı olan çocuklarda bu durum, sadece okulunu değil, normal yaşantısını da olumsuz etkiliyor ise, ilaç tatili pek önerilmez.

Bu içeriğimizde sizlerle, ilaç tatili nedir konusu hakkında bilgi paylaşımında bulunduk. İlaç tatilinin, kişinin kendi kararından ziyade, doktorunun belirlediği günlerde uygulanması daha faydalı olacaktır. Concerta, Ritalin v.b. gibi ilaçlarda gerektiğinde haftasonları ilaç tatili uygulanabilir. Ancak bu durum hastanın DEHB durumuna göre doktoru tarafından belirlenecektir. Sağlıklı günler dileriz.