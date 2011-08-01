Koşucu Olmak Vücudumuzu Nasıl Değiştirebilir?

Düzenli koşu yapmak, vücudumuz için birçok faydayı beraberinde getirir. Sabah erken kalkmak ve kısa süreli koşuya çıkmak ya da yürüyüş yapmak oldukça faydalıdır. Ancak koşucular gibi düzenli koşmak, vücudunuzda da birtakım değişikliklere neden olmaktadır. Bu yazımızda koşmanın vücuda etkileri hakkında konuşacağız.

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Koşunun Vücuda Etkileri Nelerdir?

1. Ayak Tırnaklarınız Kararabilir

Koşu sırasında atılan her adımda ayak parmakları ayakkabının önüne çarpar ve bu nedenle çorapla birlikte sıkışma meydana gelebilir.

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Sıkı çorap giymek ve rahat ayakkabı olmaması bu sorunu daha da artırabilir. Bu da ayak tırnaklarında kararmaya neden olabilir.

2. Boy Kısalması Yaşanabilir

Uzun koşucularda görülen bu durumda da sıvı kaybından ve diğer durumlardan dolayı 0,5 inçlik bir kayıp yaşanabilir. Ancak bu durum geçicidir.

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3. İşitme Duyusunda Keskinlik

Koşu sırasında kan akışında ve oksijende artış yaşanır. Bu durum ses sinyallerinin alımında iyileştirme yapabilir ve işitmede keskinlik yaşanabilir.

4. Burun Akıntısı Olabilir

Koşu sırasında daha sık nefes alış verişi yaşandığından çevredeki kirlilik ya da tahriş edici maddeler daha kolay solunur. Bu da burun akıntısına neden olur.

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5. Sıcaklık Artışı

Kaslar, yağ ve karbonhidratların yakımı ile enerjisini sağlar. Sonuç olarak ısı üretilir. Ardından ciltte kan akışı hızlanır ve terleme ile de serinleme sağlanır.

6. Dışkılama Artışı

Koşmak, mide ve bağırsaklardaki kasılmaları artıran hormonları serbest bırakabilir. Bu da dışkılama hissine neden olur.

7. Daha Az Açlık Duyulabilir

Koşu nedeniyle salınan hormonlar ile iştah azalabilir. Açlık hormonu olan ghrelin azalırken, tokluk hormonu olan leptin ise artar. Bu da daha az acıkmanıza neden olur.

8. Ruh Halini İyileştirir

Koşunun vücuda etkileri arasında yer alanlardan biri de psikolojik etkidir. Koşu sporu sırasında ruh halini olumlu yönde değiştiren endorfin hormonu salgılanır. Bu da daha coşkulu hissetmenize neden olur.

Bu nedenle yürüyüşe çıkmak ya da koşu yapmak stresi, kaygı ve depresyonu azaltmaya neden olabilir. Ayrıca bu tarz psikolojik sorunlara karşı daha dirençli olmanızı sağlar.

Koşunun vücuda etkileri bu şekilde dile getirilebilir. Peki, siz koşmayı seviyor musunuz? Bu yöndeki bildiklerinizi yorum alanından bizlerle paylaşabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.