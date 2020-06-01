Olumlu Düşünmeyi Kolaylaştıran İpuçları

Olumlu düşünme, fiziksel sağlığımızın yanında duygusal sağlığımız için de gereklidir. Ayrıca hayatta olumlu düşüncelerle beynini meşgul eden insanlar, diğerlerine göre daha çok başarılıdırlar. Çünkü böyle kişiler, olumsuz düşüncelerle vakit kaybetmeyip, enerji ve heyecanlarını olumlu düşüncelerle birlikte hedefleri doğrultusunda işlerine harcarlar. Olumlu düşünmenin yolları ile olumsuz düşünceleri olumluya çevirebilirsiniz.

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Olumsuz düşünceler hayatın bir parçasıdır. Önemli olan olumsuz düşünceleri olumluya çevirmektir. Hayata güzel tarafından bakmaktır. Zihnimizi ve düşüncemizin yolunu kolay bir şekilde tabii ki değiştiremeyiz. Bu, zaman ve inanç isteyen bir şeydir. Olumlu yaşamayı kabul etmeniz ve bu doğrultuda pozitif düşünce ipuçlarını uygulamanız, hayatınızı olumlu yaşama doğrultusunda size yardımcı olacaktır.

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Unutmayın ki olumlu düşünme, kendi iyiliğiniz için yapacağınız bir şeydir. Bu doğrultuda düşünürseniz, daha kolay yol alır ve gelecekte iyi sonuçlara ulaşırsınız. Sizler için derlediğimiz olumlu düşünme önerileri ile hayata karşı tutumunuzu değiştirmenize imkan tanıyabilirsiniz.

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Olumsuz Düşünceleri Olumluya Çevirme Teknikleri

"Pozitif düşüncenin gücü" tabiri, popüler bir kavramdır ve biraz klişe gelebilir. Ancak pozitif düşüncenin fiziksel ve zihinsel faydaları, birçok bilimsel çalışmalar ile gösterilmiştir. Olumlu düşünme; size daha fazla güven verebilir, ruh halinizi iyileştirebilir ve hatta hipertansiyon, depresyon ve diğer stresle ilişkili rahatsızlıkların oluşma olasılığını azaltır.

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1.) Güne Olumlu Başlayın

Sabaha olumlu ya da olumsuz başlamanız günün geri kalanında nasıl olacağınızı gösterir. Günün olumsuz bir şekilde geçmesini istemiyorsanız güne başlarken olumlu onaylamaları kullanmalısınız.

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"Bugün iyi bir gün olacak" veya "Kendimi iyi hissediyorum" gibi ifadeleri tekrarlayarak güne başlamak, beyninizin mutluluk hormonlarını salgılamasını sağlayacaktır. Sabahları bu sözleri yüzünüzü yıkadıktan sonra ayna karşısında söylemek daha etkili olabilir.

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2.) Yaşam Tarzınızı Geliştirin

Güzel düşünmek için öncelikle yaşam tarzınızda olabilecek hataları ortadan kaldırmalı ve hayatınızı iyileştirmelisiniz. Eğer geç uyanmak ya da geç yatma alışkanlığınız varsa bundan kurtulmalısınız. Vücudun sağlıklı ve dinç kalabilmesi için tüm besleyici maddeleri içeren sağlıklı beslenmeyi hayatınıza katmalısınız.

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Sağlıklı beslenmenin yanında vücudun sağlıklı ve iyi durumda kalması için düzenli egzersiz yapmalısınız. Düzenli yürüyüşün yanı sıra meditasyon veya yoga, odaklanmanın ve konsantrasyonunuzu geliştirmenize yardımcı olabilir.

3.) Olumlu İnsanlarla Zaman Geçirin

Sürekli bir şeylerden şikayet eden kişilerle karşı karşıya kalırsanız, onların olumsuzlukları sizin üzerinize dökülür. Pozitif arkadaşlarınızla ve aile bireylerinizle zaman geçirerek, olumlu düşünmenin alışkanlık haline gelme olasılığını artırın. Etrafınızdakiler olumlu olursa negatif düşünmek daha zor olur.

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Ayrıca takdir ettiğiniz ve takip etmek istediğiniz başarılı birini rol model olarak alabilirsiniz. Rol modelinizin fotoğrafına ya da videolarına bakıp, olumlu düşünceler ile ilgili sözler okuyabilirsiniz. Motivasyon videoları izleyebilirsiniz. Bununla birlikte başkalarının olumlu yanlarını iyileştirmek için elinizden gelen her şeyi yapın ve onların pozitifliğinin sizi aynı şekilde etkilemesine izin verin.

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4.) Yetenek ve Becerilerinize İnanın

Bir işe başlıyorsanız, ilk başta ne kadar zor olacağı hakkında düşünceleri aklınızdan atın. Elinizden geleni yapın ve sonucu kabul edin. Birçok kişi hayatlarındaki amaçlarına ulaşamadıklarında güvenini kaybeder. Anahtar ipucu ise denemeye devam etmek ve hatalarınızdan ders çıkararak bir sonraki denemenizde bunlardan kaçınmaktır.

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İşinize odaklanma, ilgi ve konsantrasyonunuzu azaltabildikleri için hiçbir zaman "Hayır", "Asla", "Olası değil, imkansız", "Zor" gibi kelimeleri kullanmayın. Mükemmel olmayı unutun. Birden fazla işte, birden fazla düşünceler içinde olursanız başarısızlık olabilir. Tek bir işe dikkatlice odaklanın.

5.) Olumlu Taraftan Bakın

Gün boyunca can sıkıcı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Mükemmel gün diye bir şey olmaz ya da sürekliliği yoktur. Böyle durumlarla karşılaştığınız zaman ne kadar önemsiz ya da hafif kalacak olsa da faydalara odaklanın.

Örneğin, trafikte sıkışırsanız, telefonunuza önceden kaydettiğiniz konuşmaları dinlemek için vaktiniz olduğunu düşünün ve bunları dinleyin.

6.) Olumsuz İç Konuşmalarının Farkında Olun

Olumsuz düşünceleri kafadan silmek için kendinize bu yolda biraz zaman tanımalısınız. Olumsuz düşünceleri kendi kendine konuşma, bazen fark edilmeden olabilir. Bunların farkında olun. Bir şey yapamayınca, bilinçsiz şekilde anlık olarak bu işte kötüyüm demeyin. Böyle zamanlarda bunları yakalayın ve bunları olumluya çevirin.

"Bu işte kötüyüm" yerine "bundan daha iyi olabilirim" diyebilirsiniz. Veyahut, "Denememeliydim" yerine "planlandığı gibi olmadı, belki bir dahaki sefere" denebilir. "Her zaman her şeyi berbat ederim" gibi bir şey düşünürseniz, onu "bazen hata yapabilirim, ama ondan öğrenirim" gibi daha gerçekçi ve olumlu bir kalıpla değiştirin.

7.) Şu Anda Kalın

Geçmişte yaşadığınız olumsuzluklar ya da gelecek kaygıları ile olumlu düşünemezsiniz. Kafanızdan geçen olumsuz düşünceleri engelleyin ve anda kalmaya çalışın. Çoğu durumda, aklınızdan geçirdiğiniz olumsuz düşünceler hayal ettiğiniz kadar kötü olmadığını görürsünüz.

Bunlar geçmişteki önemsiz şeylerin, yakın tarihli bir olayın ya da potansiyel bir gelecekteki olayın abartılmış halidir. Şu anda kalın. Asla kurbanın rolünü oynamayın ve olumsuz düşünceyi, geçmişi ya da geleceği düşünerek üstelemeyin.

8.) Amaçlarınıza Odaklanın

Kendinize amaç edinin ve hedefiniz doğrultusunda çalışın. Ancak mutluluğun bazı şeylere bağlı olduğunu düşünmeyin, elinizdekiler ile mutluluğu hissedin.

Gönüllü olarak çalışmak, çocuklar için bir şeyler yapmak, yanındakileri mutlu etmek gibi şeyler, dünyaya olan bakış açınızı olumlu yapar ve amaçlarınıza daha kolay odaklanmanız ile olumlu düşünme konusunda size yardımcı olabilir.

9.) Her Gün Şükredin

Günlük şükür listesi yaparsanız, ne kadar fazla olduğunu anlarsınız. Bu, gün içinde yaşanan tüm kötü şeyleri düşünmek yerine yaşamınızda olumluya odaklanmanıza yardımcı olabilir. Genellikle bir hastalığımız olmadığında sağlığımızın kıymetini bilmeyiz.

Sağ alt bacağınızın arka kısmı ağrıyor mu? Ağrı yoksa, bunu şu an fark ettiniz. Ağrı olduğu zaman kıymet bilmek yerine bu şekilde sağlığınız için her gün şükredin.

Herkes bu ipuçlarını hayatlarına uygulayabilir ve olumlu tutumlarını artırabilir. Olumsuz düşünmeden kurtulma, kendinize izin vererek sizin yapabileceğiniz bir şey. Olumlu düşünme ile hayatınızı şu anda yaşayın ve mutlu olun. Farklı görüşleriniz varsa aşağıdaki yorum alanından bize yazabilirsiniz.

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