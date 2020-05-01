Uyurken Para Kazanmak Mümkün mü? Uyuyarak Para Kazanın!

Warren Buffet'a ait bir söz vardır, "Uyurken para kazanmanın bir yolunu bulamazsanız, ölene dek para kazanmak için çalışmaya mahkum olursunuz..." Bu söz gerçekten de gerçekleri yüzümüze çarpıyor. Günümüzde İnternet çağını yaşıyoruz. Dolayısı ile bu denli büyük bir ekosistemde, bizim de para kazanmamak için geçerli bir sebebimiz olmasa gerek. Uyurken para kazanmak, aslında imkânsız değil. Ancak plânlamalarınızı doğru bir şekilde yapmanız gerekmektedir.

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Yani uyuyarak para kazanmak mümkün ancak ne olursa olsun iş sizde bitiyor. Yani öncelikle buna inanmalı ve bu yolda emek vermeniz gerektiğini hatırlamanız gerekmektedir. Dilerseniz ilgili içeriğimizde, uyurken para kazanmanın yollarına değiniyor olacağız. Umarız böyle bir fikri veya inancı olan ziyaretçilerimiz için de faydalı bir anlatım olacaktır kanısındayız. Hemen adımlara şöyle bir göz atalım...

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Uyurken Para Kazanmak Mümkün mü?

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Kolay para kazanmak ile ilgili birçok makale mevcut. Bunları unutun. Aslında kolay para kazanmak diye bir şey yok diyebiliriz. Çünkü sizin minimum seviyede bile olsa efor sarf etmeniz gerekecek. Ancak bizim buradaki amacımız, bu eforu maksimize ederek, daha fazla gelir ile katlamak. Yani düzenli efor sarf eder isek, gereksiz yere zaman harcamamış oluruz. Böylelikle de düzenli bir pasif gelir elde etmiş olacağız. Pasif gelir, kendi kendine ilerleyen sistem olarak dile getirilebilir. Yani bir işi bir kere yaparsınız, tam yaparsınız ve o iş para getirmeye devam eder.

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Daha birçok spesifik tanım dile getirilebilir ancak genellikle bu şekilde izah edilmektedir. Peki gelelim şu konuya; uyurken para kazanmak gerçekten mümkün mü? Kesinlikle, evet. Uyurken para kazanmak demek, hiçbir şey yapmamak demek değildir. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Yapmanız gereken belirli bir iş düzeni yaratmak ve bunun sürekliliğinin kendi kendine olmasını sağlamaktır.

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Uyuyarak Para Kazanma Yolları Nelerdir?

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1. Yatırım Yapın: Belirli bir sermayeniz mevcut ise, bugün yatırım yapmayı düşünebilirsiniz. Bu bir ev yatırımı olabilir veya bir ortaklaşa kurulan mekân yatırımı. Oranın geliri ile pasif gelir sahibi olabilirsiniz. Böylelikle siz uyurken de geliriniz ara vermeden işlemeye devam edecektir. Ancak bu madde "para, parayı çeker," düsturuna sahip olduğu için, herkesin sermaye sahibi olması mümkün değil. Bu yüzden belirli bir maddi gücünüz yok ise, bu maddeyi es geçebilirsiniz.

2. Kitap Yazın: Belirli konularda yeteneğiniz var ise, telif hakkınız doğrultusunda gelir sahibi olabilirsiniz. Yani bir kitap yazmak veya bir şarkı bestelemek bu yönde dile getirilebilecek fikir önerileri arasına yer almaktadır. Örneğin, bir kitap yazdınız ve bu kitap tuttu! Tamamdır, artık telif hakkınız sayesinde alacağınız gelir ile daha rahat bir hayat yaşayabilirsiniz. Ancak sorulması gereken ana soru şu, siz "o" kitabı yazabilecek kişi misiniz? Yani tutacak bir fikir bulmanız gerekiyor.

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3. Bir Blog Açın: Günümüzde milyonlarca blog sitesi var. Sizin neden olmasın ki? Artık İnternet döneminde yaşıyoruz. Dolayısı ile kendinize bir blog açarak, blogunuzu geliştirebilirsiniz. Ayrıca nitelikli bir blog demek, gelecekte firmalardan reklam teklifi almak demektir. Yani blogunuzun trafiği sağlıklı seviyeye geldiği zaman, büyük firmalardan reklam teklifleri alabilirsiniz.

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İstikrar ve azim ile ilerlerseniz, başarılı olmamanız için bir sebep yok. Blogunuza alacağınız banner reklamlar, advertorial reklamlar ile gelir elde edebilirsiniz. Ayrıca Google AdSense plâtformu ile de gelir elde etmek mümkün. Bugün neredeyse herkesin bir blogu var ancak nitelikli blog sayısı az. Bu yüzden kendinize blog açarak, geliştirerek pasif gelir sahibi olmayı düşünebilirsiniz. Hem bunun için zengin olmanız da gerekmiyor. Yalnızca düzenli içerik ve girişimcilik yeterli.

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4. Videolar Çekin: YouTuber olmayan kaldı mı? Gencinden, yaşlısına herkes video çekiyor. Eğer siz de nitelikli ve izlenebilir videolar çekerseniz, gerçek anlamda uyurken de para kazanabilirsiniz. Bunun için elbette belirli bir beceri yetisine sahip olmak gerekiyor. Ancak kendinize bu yönde güveniyor iseniz, ne olursa olsun eğitici veya eğlendirici videolar çekmeye başlayın.

İnsanlar izledikçe, Google AdSense, sponsorluklar veya benzeri reklam ortaklıkları ile para kazanabilirsiniz. Bu mümkün. Ancak her şeyin zamanı var ve emek verilmesi gerekiyor. Bu yüzden, ne olursa olsun kanalınıza emek vermeniz gerektiğini unutmamalısınız.

5. Ürün Satın: Belirli bir e-ticaret altyapısı ile ürünler satmayı düşünebilirsiniz. Böylelikle İnternet üzerinden alışveriş yapan kitleye ulaşarak, uyurken bile para kazanabilmeniz mümkün. Bunun için birçok e-ticaret yazılımı mevcut. Araştırmalısınız. Belki başlangıçta zor gelecek ancak emek vermeden ekmek yok... Bunu unutmadan ilerlerseniz, ne olursa olsun başaracaksınız.

Bazı girişimci ruhlu kadınları görmüş olmalısınız. Kendi yaptıkları ürünleri Amazon veya Instagram benzeri plâtformlar üzerinden satışa sunarlar. Bu da kesinlikle iyi bir fikir, yani ürün satmak. Eğer elinizde kendi yaptığınız bir ürün veya satılabileceğine inandığınız eşyalar, oyuncaklar vb. mevcut ise, İnternet üzerinden satışa sunun. Belki günün birinde istediğiniz fiyatı veren biri çıkabilir. En azından denemekten zarar gelmeyecektir, yine de karar sizin tabii ki.

Son Sözler

Gördüğünüz gibi uyurken de para kazanmanın yolları yok değil. Önemli olan hangi konuda iyi olduğunuza emin olun ve bu yolda ilerleyin. Böylelikle uyuyarak da para kazanmaya devam edeceksiniz. Uyurken para kazanmak konusunda sizlerin farklı düşüncesi varsa, yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.

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