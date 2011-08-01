Hangi Blog Servisi? WordPress mi? Blogger mı? Tumblr mı?

Hangi blog servisi? sorusu her daim sorulmaktadır. Günümüzde birçok blog oluşturma servisi mevcut olup, bu servislerin birçoğu da kesinlikle, tamamen ücretsiz! Bu durumda bizler için, karşımızda birçok alternatif duruyor. Ancak buradaki en önemli konu ise, hangi blog servisini tercih etmeliyiz? WordPress mi? Blogger mı? veya Tumblr mı? Dolayısı ile ortada verilmesi gereken bir karar söz konusu. Eğer ki blog yazarlığını bir meslek olarak yapmayı düşünüyorsanız, bu kararı verirken ince eleyip, sık dokumalısınız. Yani dikkat etmelisiniz.

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WordPress mi? Blogger mı? Tumblr mı?

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Blog yazmak özellikle yurtdışında meslek olarak icra ediliyor. Yani bu bir sektör. Ancak ülkemizde hâlâ pek de ciddiye alındığı söylenemez. Kaldı ki Twitter, Pinterest veya Facebook bir yere kadar bizlerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Yani blog yazmak için daha geniş kapsamlı bir servis ihtiyacı söz konusu denilebilir.

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Bu içeriğimizde de popüler blog servislerini artıları ve eksikleri ile birlikte inceliyor olacağız. Ne olursa olsun, blog servislerini ihtiyaçlarınıza göre belirlemeyi atlamayın. Çünkü her bir servisin arkasında büyük bir şirket bulunuyor. Ancak temelde ihtiyaçlarınıza göre bir servis belirlemeniz, uzun vadede alacağınız faydanın maksimize olması için kesinlikle daha doğru olacaktır.

Kararınızı iyi düşünerek vermelisiniz.

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Hangi Blog Servisi? Blogger mı? (Nam-ı Diğer BlogSpot)

Pyra Labs tarafından geliştirilen Blogger, 1999 senesinden bugüne kadar yayın hayatına ara vermeden devam ediyor. Blogger'ı birçok kişinin bildiği gibi Google çok önceden satın aldı ve geçtiğimiz aylarda da tasarımı güncellendi.

TAVSİYE: Blogger'ın Bilmeniz Gereken Önemli İçerik Politikası

İnternet üzerinde yer alan ilk blog servisi [1] olduğu bilinenler arasında. Gmail ile entegre çalışan servis, kullanıcılarına kolaylıkla blog açılabilmesi olanağını tanıyor. Kesinlikle ücretsiz blog servisleri arasında en iyisi denilebilir. Arkasında Google gibi bir firma olduğu için, Uptime değerleri de oldukça iyi durumda demek yanlış olmaz.

Blogger'ın Artıları Nelerdir? (+)

Öncelikle Google'ın olması yeterli bir artı puan. Buna ek olarak, tamamen ücretsiz bir servis. Dilerseniz elbette bir alan adı satın alıp, hemen yönlendirme yapabilirsiniz. Yazar oluşturabilmenizin yanı sıra, blogunuzu herkese kapalı olarak da kullanabiliyorsunuz. Google'ın olduğu için altyapı bazında güvenlik, güncelleme veya benzeri FTP odaklı aksiyon almanıza gerek kalmıyor.

TAVSİYE: Blogger Yardım Sayfası

Alan, trafik veya CPU sınırlaması yok. Yani blogunuza aynı anda binlerce kişi de girebilir ve Blogger bunu rahatlıkla karşılar. Bir nevi uyurken, rahat olmanızı sağlayan bir servis olduğu dile getirilebilir. Hacklenme olasılığı çok düşük olup, Gmail hesabınız için gerekli güvenlik önlemlerini almanız durumunda, hacklenme olasılığı da sıfıra yakın olacaktır. Altyapı konusunda endişe etmenize gerek yok!

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Blogger'ın Eksileri Nelerdir? (-)

Öncelikle ücretsiz bir servis olduğu için Google'ın kuralları geçerli. SPAM veya yasak içerikli blog oluşturmanızdan ötürü, Blogger hesabınız tamamen kapatılabilir. Ayrıca eklenti yükleme gibi bir opsiyon olmadığı için, mevcut eklentileri kullanmanız gerekmektedir. Ancak yeterince de eklenti mevcut diyebiliriz.

HTML kullanma şansınız olduğu için, belli bir yapıda tema oluşturabiliyorsunuz. Fakat onlarca tema mevcut olduğu için, farklı HTML yapıları sayesinde, dilediğiniz tema tarzını yakalayabilirsiniz. Dolayısı ile eksi anlamında söylenebilecek pek de bir şey yok. Ayrıca maalesef şu an özel alan adları için HTTPS desteği yok. Ancak blogspot.com uzantısını kullanıyorsanız HTTPS desteğinden yararlanabilirsiniz.

Hangi Blog Servisi? WordPress mi?

PHP ve MySQL kullanılarak hazırlanmış olan en iyi CMS (İçerik Yönetim Sistemi) kabul edilen WordPress, dünyada milyonlarca insan tarafından kullanılıyor.

Bugün baktığımızda birçok büyük web sitesinin altyapısının da WordPress olduğunu dile getirmek yanlış olmayacaktır. WordPress.com ile ücretsiz bir blog oluşturabileceğiniz gibi, WordPress.org'dan ise ilgili dosyaları indirerek, kendi sahibi olduğunuz Hosting ile kurulum yapabilirsiniz. Matt Mullenweg'in sahibi olduğu Automattic firması tarafından düzenli olarak geliştirilmektedir.

WordPress'in Artıları Nelerdir? (+)

PHP, CSS ve HTML bilginiz ile yapamayacağınız şey neredeyse yoktur. Dolayısı ile blogunuzun gelişim seviyesini bilginiz belirler. Özgür bir sistem olduğu için, açık kaynak kodu ile dilediğiniz gibi özelleştirme yapabiliyorsunuz. Bu yönde dilediğiniz gibi işlem yapabiliyorsunuz. Tam anlamı ile özgürsünüz demek kesinlikle doğru olur.

WordPress'in Eksileri Nelerdir? (-)

Özgür bir yapıya sahip olduğu için, tüm işlemleri kendinizin yapması gerekiyor. Güvenlik, altyapı güncellemesi ve Hosting bakımı vb. tümü size ait. Ayrıca alan adı ve hosting için de ek gider söz konusu. Her teması hızlı olmadığı için, bilginiz dahilinde hız kazandırmanız gerekiyor. Birçok Hosting firması ise WordPress dahilinde Hosting satışı gerçekleştiriyor. Dolayısı ile bu yönde zorlanmazsınız. Ancak teknik olarak çok bilgili değilseniz, ilk zamanlar sizler için biraz yorucu olabilir. Biraz da olsa PHP, CSS, HTML bilginizin olması kesinlikle işinizi kolaylaştıracaktır.

Hangi Blog Servisi? Tumblr mı?

Özellikle gençlere hitap eden bir mikroblog servisi olan Tumblr, 2013 senesinde Yahoo tarafından tam 1.1 milyar dolâra satın alınmış bulunmakta. Yani potansiyeli oldukça yüksek bir servis. Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı bulunan servisin GIF odaklı işlediği dile getirilebilir. Bu açıdan bakıldığında daha farklı bir kitleye hitap ettiğini dile getirmek de yanlış olmayacaktır.

Tumblr'ın Artıları Nelerdir? (+)

Öncelikle tamamen ücretsiz bir servis. Ayrıca yüzlerce oldukça farklı çizgiye sahip temaya sahip. Buna ek olarak Blogger'da da olduğu gibi alan adı satın alıp, yönlendirme yapabiliyorsunuz. Tasarım olarak sade olduğu için Tumblr'a alışmak da bir o kadar kolay denilebilir. Herhangi bir zorluğu yok ve Türkçe de dil desteği var.

Tumblr'ın Eksileri Nelerdir? (-)

Tumblr'ın tam anlamı ile blog ihtiyacınızı karşılaması pek mümkün denemez. Daha çok özlü sözler, alıntılar ve görsel paylaşımlar için uygun olup, tam anlamı ile WordPress ve Blogger gibi değil diyebiliriz. Ancak yine de elbette bir blog olarak da kullanılabilir. Bu yöndeki tercih ise size ait olacaktır.

Sonuç / Özetle...

Hangi Blog Servisi? konusunda WordPress mi? Blogger mı? veya Tumblr mı? soruları hakkında bilgilerimizi paylaştık. Daha birçok blog servisi mevcut. Ancak bu üç servis yeterince büyük ve güvenilir olduğu için bu servisleri inceledik. Aslında hepsi birbirinden iyi. Yani kararınızı verirken mevcut ihtiyaçlarınıza göre aksiyon almanız uygun olacaktır. Tamamen ücretsiz yol almak istiyorsanız Blogger veya Tumblr kullanabileceğiniz gibi, giderlerinizi karşılayabilecek durumda iseniz, elbette özgür yapısından ötürü WordPress'i tercih edebilirsiniz. Ancak ne olursa olsun; hem teknik bilginiz yok ise hem de güvenliği v.b. düşünmek istemiyorsanız, günümüzde Blogger'ın doğru bir tercih olacağı dile getirilebilmektedir. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi paylaşabilirsiniz...