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CSS'de Yuvarlak Kenarlar (border-radius) Kaldırma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:51 - Tarih: 03 Ağustos 2023 - Yorum: 0

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CSS'de Yuvarlak Kenarlar (border-radius) Kaldırma Nasıl Yapılır?CSS ile ilgili bir önceki içeriğimizde sizler için, css gölgelendirme (box-shadow) kaldırma nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi vermiş idik. Bugün ise sizlerle, css yuvarlak kenarlar (border-radius) kaldırma nasıl yapılmakta, bu konu hakkında bilgi veriyor olacağız. Temanızdaki, herhangi bir bölümde, yuvarlak kenarlığa sahip alanlar var ise, aşağıdaki kırmızı renkli kodu ilgili div içerisine ekleyebilirsiniz.

AYRICA: İki Çizgi Arasına Yazı Yazmak (Responsive)

CSS'de Yuvarlak Kenarlar (border-radius) Kaldırma Nasıl Yapılır?

.yuvarlak-kenarlar {
border-radius: 0;
}


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