CSS ile ilgili bir önceki içeriğimizde sizler için, css gölgelendirme (box-shadow) kaldırma nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi vermiş idik. Bugün ise sizlerle, css yuvarlak kenarlar (border-radius) kaldırma nasıl yapılmakta, bu konu hakkında bilgi veriyor olacağız. Temanızdaki, herhangi bir bölümde, yuvarlak kenarlığa sahip alanlar var ise, aşağıdaki kırmızı renkli kodu ilgili div içerisine ekleyebilirsiniz.
AYRICA: İki Çizgi Arasına Yazı Yazmak (Responsive)
CSS'de Yuvarlak Kenarlar (border-radius) Kaldırma Nasıl Yapılır?
.yuvarlak-kenarlar {
border-radius: 0;
}
Yorum bulunmamaktadır.