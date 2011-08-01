CSS ile ilgili bir önceki içeriğimizde sizler için, css gölgelendirme (box-shadow) kaldırma nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi vermiş idik. Bugün ise sizlerle, css yuvarlak kenarlar (border-radius) kaldırma nasıl yapılmakta, bu konu hakkında bilgi veriyor olacağız. Temanızdaki, herhangi bir bölümde, yuvarlak kenarlığa sahip alanlar var ise, aşağıdaki kırmızı renkli kodu ilgili div içerisine ekleyebilirsiniz.

AYRICA: İki Çizgi Arasına Yazı Yazmak (Responsive)

CSS'de Yuvarlak Kenarlar (border-radius) Kaldırma Nasıl Yapılır?