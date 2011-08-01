CSS Dersleri çerçevesinde ipuçlarını aktardığımız içeriklerimize devam ediyoruz. Bu bağlamda, önceki içeriklerimizde ise, css yuvarlak kenarları kaldırma ve css gölgelendirme efektini kaldırma gibi konu başlıklarına yer vermiştik. Bugün ise sizler için, css animasyonları kaldırma nasıl oluyor, bu yönde bilgi veriyor olacağız. Temanızdaki bir bölümde "animation" özelliği yer alıyor ise, aşağıdaki kırmızı renkli kodu ilgili div içerisine ekleyerek, bunu tamamen kapatabilirsiniz.

AYRICA: CSS Evrensel Seçici Nedir? Ne İşe Yarar?

CSS'de Animasyon (animation) Kaldırma Nasıl Yapılır?