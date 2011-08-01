CSS'de birçok parametre, kesinlikle tasarım yazarken bizlere kolaylık sağlamaktadır. Örneğin, kutucuklara gölge efekti vermek adına, "box-shadow" parametresini kullanmak da bunlardan biri. Hazır bir tema aldığınızı düşünelim ve bu temada yer alan ilgili div'lerde css gölgelendirme efektinin olduğunu varsayalım.

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CSS'de Gölgelendirme (box-shadow) Kaldırma Nasıl Yapılır?

Siz bu efekti sevmediyseniz, css gölgelendirme kaldırma nasıl yapılır, bunu biliyor musunuz? Bu işlem oldukça basit olup, ilgili div içerisine, sadece aşağıdaki kırmızı kodu eklemeniz yeterli olacaktır. Farklı bir işlem gerçekleştirilmesine ise gerek bulunmamaktadır.