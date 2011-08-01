Gerçekçi olmak gerekir ise, html şifre maskeleme yöntemi çok da yüksek güvenlik önlemi değildir. Daha doğrusu, aynı odada bulunduğunuz bir insan, ekranınıza bakıyor diyelim. Siz de şifrenizi girerken, bunu fark etmemesi adına, önemli bir unsur denilebilir. Çünkü, normal şartlarda, kaynak kodlarına bakıldığı zaman zaten şifre görüntülenecektir. Bu yüzden html şifre maskeleme, anlık olarak arkanızda veya yanınızda birisi varken, sizler için bir güvenlik sağlayabilmektedir. Kullanımı ise, aşağıdaki gibidir. Oldukça kolay olduğu için, güvenliği pekiştirmek adına web sayfanızda kullanabilirsiniz.

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HTML ile Şifre Maskeleme Nasıl Yapılır?

1) İlgili form içerisinde yer alan, aşağıdaki kodu bulalım.

<input type="text">

2) Yukarıdaki kırmızı alanı, aşağıdaki kırmızı parametre ile değiştiriyoruz.