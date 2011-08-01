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CSS'de Geçiş Efektleri (transition) Kaldırma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:54 - Tarih: 05 Ağustos 2023 - Yorum: 0

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CSS'de Geçiş Efektleri (transition) Kaldırma Nasıl Yapılır?Bazı şablonlarda, CSS ile oluşturulmuş olan geçiş efektleri (transition) kodları bulunur. Bu özellik, bazı değişikliklerin anında gerçekleşmesi yerine, belirli bir süre çerçevesinde gerçekleşmesini sağlamaktadır. Yani bu özelliği, animasyon hızını kontrol eden bir kod olarak düşünebiliriz. Elbette, bu özelliği kullanmak istemeyenler olabilir. Eğer ki, css geçiş efektlerini kaldırmak istiyor iseniz, ilgili div'e aşağıdaki kırmızı renkli kodu eklemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: CSS'de Animasyon (animation) Kaldırma Nasıl Yapılır?

CSS'de Geçiş Efektleri (transition) Kaldırma Nasıl Yapılır?

.csstransition {
transition: none;
}


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