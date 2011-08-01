CSS ile birçok kolaylık sağlayan parametre mevcut. Bunlardan bence en iyisi, evrensel seçici olsa gerek. Peki, css evrensel seçici nedir? Evrensel seçici, asterisk işareti ile tüm div'ler için belirlenen stil kodunun geçerli olmasını sağlar. Böylelikle, aynı stil kodunu belirlemek istediğiniz zaman, tüm div'ler için ayrı ayrı ekleme sağlamak yerine, direkt evrensel seçici ile bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki kod yapısı, tasarımınızdaki tüm metinleri mavi renk yapacaktır. Elbette ilgili stil kodlarını, ihtiyaçlarınıza göre yeniden belirleyebilmektesiniz.

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CSS Evrensel Seçici Nedir? Ne İşe Yarar?

* {color: blue}

Gördüğünüz üzere, css evrensel seçici ile pratik bir şekilde tüm div'ler için stil belirlemek mümkündür. CSS evrensel seçici nedir sorusunu ise yukarıdaki örnek kod ile yanıtlamış olduk. Bu bağlamda, ihtiyaçlarınıza göre, tüm parametreler için belirlemek istediğiniz stilleri, yukarıdaki şekilde yapabilirsiniz. Bilmeyenler için umarız faydalı bir ipucu olmuştur.