Eskiden bir div'e ait arkaplan için renk geçişleri yapabilmek adına PNG görseller kullanıyor idik. Ancak CSS3 ile gelen oldukça faydalı bir özellik mevcut. Gradients adlı bu özellik ile, ilgili background için renk geçişleri elde edebilir ve daha farklı, özgün arkaplanlar elde edebilirsiniz. Ayrıca salt CSS kodu ile yapıldığı için, site hızınızı da olumsuz yönde etkilemeyecektir. Örnek bir kullanım aşağıdaki gibi olup, dilediğiniz renkler ile elbette değişim sağlayabilirsiniz.

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CSS Renk Geçişleri (Gradients) Nedir? Ne İşe Yarar?