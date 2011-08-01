CSS ile kodlama yaparken, zaman zaman yuvarlak kenar (radius) özelliğinin çalışmadığını gözlemleyebilirsiniz. Bunun sebebi aslında, birçok div'in üst üste gelmesi olarak açıklanabilir. Elbette, birçok sebebi de olabilir. CSS yuvarlak kenarlar çalışmıyor sorununun çözümü ise oldukça basit olup, ilgili radius kodunun yanına aşağıdaki gibi bir ekleme yapmanız yeterli olacaktır. Böylelikle ne olursa olsun, ilgili yuvarlak kenarlar çalışmaya başlayacaktır. Bilmeyenler için faydalı bir anlatım olmasını temenni ederek, ilgili kodu sizlerle paylaşalım.

AYRICA: CSS ile Menüleri Ters Listeleme Nasıl Yapılır?

CSS'de "Yuvarlak Kenarlar" (Radius) Çalışmıyor Sorunu ve Çözümü