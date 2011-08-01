Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

CSS'de "Yuvarlak Kenarlar" (Radius) Çalışmıyor Sorunu ve Çözümü

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:43 - Tarih: 05 Ekim 2022 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


CSS'de "Yuvarlak Kenarlar" (Radius) Çalışmıyor Sorunu ve ÇözümüCSS ile kodlama yaparken, zaman zaman yuvarlak kenar (radius) özelliğinin çalışmadığını gözlemleyebilirsiniz. Bunun sebebi aslında, birçok div'in üst üste gelmesi olarak açıklanabilir. Elbette, birçok sebebi de olabilir. CSS yuvarlak kenarlar çalışmıyor sorununun çözümü ise oldukça basit olup, ilgili radius kodunun yanına aşağıdaki gibi bir ekleme yapmanız yeterli olacaktır. Böylelikle ne olursa olsun, ilgili yuvarlak kenarlar çalışmaya başlayacaktır. Bilmeyenler için faydalı bir anlatım olmasını temenni ederek, ilgili kodu sizlerle paylaşalım.

AYRICA: CSS ile Menüleri Ters Listeleme Nasıl Yapılır?

CSS'de "Yuvarlak Kenarlar" (Radius) Çalışmıyor Sorunu ve Çözümü

CSS'de Radius Çalışmıyor Sorunu ve Çözümü

.cssradius {
border: 1px solid #DDDDDD;
border-radius: 5px;
overflow: hidden;
}


  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık