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CSS ile Menüleri Ters Listeleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:40 - Tarih: 01 Ekim 2022 - Yorum: 0

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CSS ile Menüleri Ters Listeleme Nasıl Yapılır?CSS Dersleri kapsamında bugün sizlerle, css menüleri ters listeleme nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi veriyor olacağız. Örneğin, bir menü yaptığınızı düşünelim. Bu menüye ait HTML kodlarını değiştirmek yerine, direkt CSS kodu ile aksiyon alabilirsiniz. Bu işlem için ise CSS'deki "flex-direction" parametresini kullanıyor olacağız. Ters listelemek istediğiniz div'e ait CSS kodu içerisinde aşağıdaki kodları eklemeniz bu yönde yeterli olacaktır.

AYRICA: CSS ile Resim Sığdırma ve Ortalama Nasıl Yapılır?

CSS ile Menüleri Ters Listeleme Nasıl Yapılır?

CSS ile Menüleri Ters Listelemek

.cssterslisteleme {
display: flex;
flex-direction: row-reverse;
}


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