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CSS ile Resim Sığdırma ve Ortalama Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 23:30 - Tarih: 05 Haziran 2022 - Yorum: 0

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CSS ile Resim Sığdırma ve Ortalama Nasıl Yapılır?CSS ile ilgili ipuçlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Hemen bir örnek verelim. CSS ile div içindeki resmi sığdırmak ve ortalamak isteyebilirsiniz. Bunun için sadece CSS kodları ile aksiyon alabilmek mümkün kılınmıştır. Div içerisindeki resmi sığdırmak ve ortalamak için, ilgili div içerisine aşağıdaki kodları eklemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle div içindeki resim, mevcut yükseklik ve genişlik doğrultusunda ortalanacak ve orantılı sığması sağlanacaktır. Bilmeyenler için faydalı bir ipucu olmasını dileriz.

AYRICA: CSS ile Geçiş Efekti Kapatma Nasıl Yapılır?

CSS ile Resim Sığdırma ve Ortalama Nasıl Yapılır?

.sigdirveortala {
background-size: cover;
background-position: center center;
}


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