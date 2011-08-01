CSS ile ilgili bir önceki içeriğimizde, css animasyon kapatma nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi vermiş idik. Şimdi ise sizlerle, css geçiş efekti kapatmak nasıl oluyor, bu konu hakkında bilgi veriyor olacağız. Örneğin, kullandığınız temada jQuery ile yapılandırılmış ve geçiş efektine sahip eklentiler olabilir. Bu geçiş efektlerini kullanmayı tercih etmiyor iseniz, devre dışı bırakabilmeniz mümkün kılınmıştır. İlgili div içerisindeki "transition" parametresine aşağıdaki gibi bir ekleme yaparak, geçiş efektilerini kapalı konuma getirebilirsiniz.

AYRICA: CSS ile Yatay ve Dikey Ortalama Nasıl Yapılır?

CSS ile Geçiş Efekti Kapatma Nasıl Yapılır?