Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

CSS ile Animasyon Kapatma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:50 - Tarih: 24 Mayıs 2022 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


CSS ile Animasyon Kapatma Nasıl Yapılır?CSS öğrenmeye başladığınızda, birçok farklı özelliği olduğunu da göreceksiniz. Örneğin, sadece CSS kullanarak bile animasyonlar yapabilmek mümkün. Ancak temanızdaki animasyonları kullanmak istemiyorsanız, bu durumda ne yapabilirsiniz?

AYRICA: CSS ile Yatay ve Dikey Ortalama Nasıl Yapılır?

Bu durumda, ilgili "animation" parametresini güncellemeniz gerekecektir. Animasyon kullanmak istemediğiniz div'leriniz için, aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz. İlgili kod mevcut animasyonları kalıcı olarak devre dışı bırakacaktır. Bilmeyenler için ise faydalı bir ipucu olmasını dileriz.

CSS ile Animasyon Kapatma Nasıl Yapılır?

.animasyon {
animation: none;
}


  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık