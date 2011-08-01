CSS öğrenmeye başladığınızda, birçok farklı özelliği olduğunu da göreceksiniz. Örneğin, sadece CSS kullanarak bile animasyonlar yapabilmek mümkün. Ancak temanızdaki animasyonları kullanmak istemiyorsanız, bu durumda ne yapabilirsiniz?

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Bu durumda, ilgili "animation" parametresini güncellemeniz gerekecektir. Animasyon kullanmak istemediğiniz div'leriniz için, aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz. İlgili kod mevcut animasyonları kalıcı olarak devre dışı bırakacaktır. Bilmeyenler için ise faydalı bir ipucu olmasını dileriz.

CSS ile Animasyon Kapatma Nasıl Yapılır?