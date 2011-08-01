CSS ile ilgili faydalı ipuçları paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün sizler için, css yatay ve dikey ortalama nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi veriyor olacağız. CSS'in "flexbox" yapısı ile bu yönde kolaylıkla aksiyon alabilir, responsive temalar oluştururken, zamandan da kazanabiliriz. Çünkü ilgili parametreler ile yatay ve dikey ortalama oldukça basit bir şekilde yapılabilmektedir. İlgili div'inizin içerisine aşağıdaki kodları eklemeniz bu yönde yeterli olacak ve div içerisinde yer alan örneğin metin, yatay ve dikey olarak tam ortada görüntülenecektir.

AYRICA: CSS'de "first-letter" Nedir? Ne İşe Yarar?

CSS ile Yatay ve Dikey Ortalama Nasıl Yapılır?

.ortala {

display: flex;

justify-content: center;

align-items: center;

}



Not: İlgili kodları yeni, modern tarayıcılar desteklemektedir. Ancak eski tarayıcılar problem yaratabilir. Eğer zaten tasarımınızı modern tarayıcılar için kodluyor iseniz, endişelenmenizi gerektirecek bir durum da oluşmayacaktır.