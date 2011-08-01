CSS Dersleri çerçevesinde faydalı ipuçlarını sizlerle paylaşmaya ara vermeden devam ediyoruz. Bugün ise sizlerle, CSS'de "first-letter" parametresinin ne işe yaradığını paylaşıyor olacağız. Web sayfanızdaki yazılarda yer alan ilk harfi seçmek ve örnek olarak da, ilk harfi kalınlaştırmak, büyük boyutta göstermek veya dilediğiniz gibi biçimlendirmek isteyebilirsiniz. Bunun için first-letter kodunu kullanabilirsiniz. Bu şekilde, sitenizde tüm yazılardaki ilk harfi seçecek ve dilediğiniz şekilde stil eklemiş olacaksınız. Bilmeyenler için de faydalı bir ipucu olmasını dileriz.
CSS'de "first-letter" Nedir? Ne İşe Yarar?
Yazar: Doğan Gezici - Saat: 19:25 - Tarih: 20 Mayıs 2022 - Yorum: 0
Önerilen Bağlantılar
Teknobeyin.com
Mitoz Bölünme Nedir ve Evreleri Nelerdir?
Konuk Yazar
İp Atlamanın Faydaları Nelerdir?
Şahin Gezici
WordPress Güvenlik Rehberi (Kapsamlı Anlatım)
Doğan Gezici
Ameliyattan Sonra Neden Kilo Alınır? (5 Ana Sebep)
Şahin Gezici
Koroid Pleksus Kisti Nedir? Geçmezse Ne Olur?
Şahin Gezici
İnsan Sağlığını Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Konuk Yazar
Yoğurt Saç Uzatır mı? Yoğurtla Saç Maskesi Tarifleri
Şahin Gezici
- Apple macOS Mindlist Simge Değiştirme Nasıl Yapılır?
- CSS'de "first-letter" Nedir? Ne İşe Yarar?
- CSS'de "display: none" ve "visibility: hidden" Farkı Nedir?
- Spotify Şarkı Linki Alma (Kopyalama) Nasıl Yapılır?
- WordPress Son Sürüm İndirme Nereden Yapılmalıdır?
- Disqus Profil Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?
- Disqus Web Bildirim Ayarları Nasıl Yapılır?
- Disqus Varsayılan Reklamlar Nasıl Devre Dışı Bırakılır?
- Disqus Yorumlarda Görsel ve Videolar Nasıl Kapatılır?
- Disqus Ziyaretçilere Yorum İzni Verme Nasıl Yapılır?
Yorum bulunmamaktadır.