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CSS'de "first-letter" Nedir? Ne İşe Yarar?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 19:25 - Tarih: 20 Mayıs 2022 - Yorum: 0

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CSS'de "first-letter" Nedir? Ne İşe Yarar?CSS Dersleri çerçevesinde faydalı ipuçlarını sizlerle paylaşmaya ara vermeden devam ediyoruz. Bugün ise sizlerle, CSS'de "first-letter" parametresinin ne işe yaradığını paylaşıyor olacağız. Web sayfanızdaki yazılarda yer alan ilk harfi seçmek ve örnek olarak da, ilk harfi kalınlaştırmak, büyük boyutta göstermek veya dilediğiniz gibi biçimlendirmek isteyebilirsiniz. Bunun için first-letter kodunu kullanabilirsiniz. Bu şekilde, sitenizde tüm yazılardaki ilk harfi seçecek ve dilediğiniz şekilde stil eklemiş olacaksınız. Bilmeyenler için de faydalı bir ipucu olmasını dileriz.


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