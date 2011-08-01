Blog Yazarken Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

Blog yazarken nelere dikkat edilir? konusunu işliyoruz. Günümüzde "blog" sahibi olmayan insan sayısı oldukça az. Dolayısı ile bugün bir blog sahibi olmamak için geçerli bir neden bulunmuyor. Ücretsiz blog servislerinde Blogger liderken, bir sunucu alarak manuel kurulum gerçekleştirilen blog servislerinde ise WordPress'in lider olduğu dile getirilebilir. Ancak ne olursa olsun, yalnızca bir blog açmak yeterli değil. Yani önemli olan süreklilik ve altyapısal olarak dayanıklı bir yapı oluşturabilmektir.

AYRICA: WordPress mi? Blogger mı?

Blog Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

AYRICA: Başarılı Blog Yazarı Olmanın Sırları!

Peki, blog yazarken nelere dikkat edilmesi gerektiğini tam olarak biliyor musunuz? Yani blog yazmanın inceliklerini ve spesifik ayrıntıları hakkında ne kadar fikir sahibisiniz? Bu oldukça elzem bir konu. Çünkü blog kavramı dünyanın birçok yerinde artık bir business (iş) olarak tanımlanıyor. Emin olabilirsiniz.

"Bizler de bu sektörde söz sahibi olmak istiyorsak, blog yazarken dikkat edilmesi gereken altın değerindeki birtakım genelgeçer kurallara özen göstermeliyiz. Böylelikle, blogumuzun daha sağlıklı bir yayın hayatına sahip olacağı gerçeği işten bile değil."

AYRICA: Düzenli (Güncel) ve Özgün İçeriğin Önemi

1. Anahtar Kelime Yoğunluğunu Doğru Belirleyin

SEO çalışmalarından ötürü birçok blog yazarı, içeriklerine çok fazla anahtar kelime ekliyor. Bu şekilde amaçladıkları ise elbette, Google'da kısa süre içerisinde üst sıralarda listelenebilmek. Ancak bu doğru değil. Yani içeriğinize belli bir seviyede anahtar kelime eklemeniz yeterli olacak olup, fazlasını zaten Google da önermiyor.

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Çünkü fazla anahtar kelime demek, olası bir filtre durumunu beraberinde getirebilmektedir. Bu yüzden içeriklerinize çok fazla değil, az oranda anahtar kelime eklemeyi düşünün. Fazlası hemen olmasa da, uzun vadede zararlı sonuçları beraberinde getirebilir. Bu olasılığı ise aklınızdan hiçbir zaman çıkarmayın.

2. İçeriklerinizi Görseller ile Doyurucu Hâle Getirin

İçeriklerinizin yalnızca text tabanlı olmaması gerekiyor. Bir içeriğin albenisi olursa, okunma oranı da bir o kadar fazla olacaktır. Bu yüzden içeriklerinize alâkalı ve özgün görseller eklemeye özen gösterin. Eğer eklediğiniz ilgili fotoğrafları kendiniz çekmiyorsanız, web üzerindeki görsellerin üzerine yazı yazarak, boyut veya renk değiştirerek belli bir ölçüde özgünlük katabilirsiniz. Bu da önemli bir yoldur.

Çünkü yalnızca içeriklerin değil, görsellerin de özgün ve orijinal bir yapıya sahip olması, SEO açısından oldukça faydalı bir düşüncedir. Her yazınıza kesin olarak bir adet veya daha fazla görsel eklemeye özen gösterin. İlgili görsellerin "title" ve "alt" etiketlerini de eklemeyi unutmayın. Küçük SEO detayları, büyük ve kalıcı sonuçları beraberinde getirebilir.

3. Dilbilgisine Çok Dikkat Etmelisiniz

Profesyonel bir blog oluşturmak için içerik çok önemli. Bu yüzden içeriklerinizi kaleme alırken dilbilgisine oldukça önem vermeniz gerekiyor. Bu yüzden de kullandığınız dile (örnek: Türkçe) azami seviyede önem vermelisiniz. Bu şekilde okuyucularınız da, bu işi ciddiye aldığınız konusunda sizinle hemfikir olacaktır. Kelimelere, paragraflara ve daha birçok detaya özen gösterin.

Detaylara önem vermelisiniz ki, uzun vadede daha başarılı bir blog sahibi olun. Bu başlangıçta yorucu olabilir, ancak gelecek plânlarınız arasında blogunuzu büyütmek geliyor ise, bu oldukça önemli bir kuraldır.

4. Yazı Başlıkları İlgi Çekici Olmalıdır

Blogunuza yazdığınız içeriklerin başlıkları, ilgili içeriklerin okunma oranını artıran bir faktör. Bu yüzden kesinlikle başlıklarınızın ilgi çekici olmasına özen göstermeniz yerinde bir tercih olacaktır. Buna ek olarak, başlıklarınızın içerikleriniz ile uyumlu ve alâkalı olmasına da dikkat etmelisiniz.

Yani ziyaretçilerinizi yanıltmayacak ve ilgili içerik hakkında kısa da olsa da fikir sahibi olabilmelerini sağlayabilecek başlıkları tercih edin. Başlıklarınızda sürekli noktalama işaretleri kullanmak yerine, daha çok kelimelere yer verin.

5. Hitap Ettiğiniz Kitlenizi İyi Tanıyın

Her blog içeriği birbiri ile aynı değil. Bu yüzden hitap ettiğiniz kitle; cinsiyet, yaş profili, ilgili alanları gibi bir nevi demografik özelliklerini sağlıklı bir şekilde tanımlayın. Örneğin, bir oyun blogunda veya benzeri bir blog üzerinde çok da ciddi olmanıza gerek yoktur. Samimi bir dil geliştirmeniz yeterli.

Ancak sağlık veya benzeri bir alanda blog sahibi iseniz, mevcut dilinizin anlaşılabilir ve anlam bakımından yeterli olmasına özen gösterin. Hitap ettiğiniz kitleyi düşünerek belli bir dil yapısı oluşturun ve hep aynı şekilde devam edin.

6. Para Odaklı Değil, İçerik Odaklı Çalışın

Birçok insan direkt para kazanmak için blog oluşturuyor. Ancak maalesef ki istesek de istemesek de bu doğru değil. Çünkü önemli olan ilk olarak bir değer yaratmak olup, bu yönde efor sarf ederseniz zaten, zamanla düzenli bir gelir akışına da sahip olabilmektesiniz. Bu yüzden ziyaretçilerinize karşı para odaklı içerikler sunmayın.

Önemli olan ilk olarak özgün ve doğal içerikler oluşturun ve blogunuzun belli bir sükse yakalamasına özen gösterin. Blogunuzu geliştirmeye devam edin ve belli bir zaman geçsin. Yeterli bir zamanın geçtiğini düşünüyorsanız, reklam amaçlı olarak pazarlamaya başlayabilirsiniz. Ancak ilk gün bunu yapmayın ki ziyaretçilerinizin güveni sarsılmasın ve tamamen doğal olmaya çalıştığınız belli olsun.

7. Farklı Konular Ele Alın, Sıradanlık İnsanları Sıkar

Günümüzde milyonlarca blog mevcut. Bu yüzden bir farklılık yaratmanız gerekiyor. Bu farklılığı ilk önce içerikleriniz ile birlikte yaratmaya başlayın. Okuma isteğini artırabilecek türde içerikler kaleme almanız, uzun vadede kalıcı bir proje oluşturmanızı beraberinde getirmiş olacaktır.

Bu yüzden farklı veya hiç ele alınmamış konular da kaleme alın zaman zaman. Okuduğunuz bir kitaptan veya gazeteden bir konu başlığı bulabileceğinizi unutmayın ve kendiniz de bir içerik yaratmayı deneyin.

Blog yazarken dikkat edilmesi gerekenler konusunda daha çok birçok konu var. Özellikle blog geliştirirken dikkat edilmesi gerekenler listesi ayrı bir yazı olacak nitelikte. Bu içeriği ise farklı bir yazımıza bırakıyor olacağız. Eğer ki blog dünyasında başarıyı yakalamak istiyorsanız, odaklanmanız gerekiyor. Bu yüzden düzenli olun ve plân yapın. Bugün bir fark yaratmak istiyorsanız, yorulmanız gerekiyor. Ancak emin olabilirsiniz ki, bugün çektiğiniz acı ve yorgunluk, yarın hissettiğiniz güç olacaktır. Blog olgusunu ciddiye alın ve başlayın...