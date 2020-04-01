Blog Yazarak Para Kazanılır mı? Evet, Kazanılır!

"Blog yazarak nasıl para kazanılır?" sorusunu birçok kişi sormaktadır. Günümüzde birçok insan blog yazarlığı yapıyor. Hatta yurt dışında bunu meslek edinenler bile var. Bu harika bir fırsat, öyle değil mi sizce de? Peki neden biz de bunu meslek olarak yapmayalım? Bunun için geçerli bir sebep yok. Çünkü düzenli olarak blog yazarlığı yapıldığı zaman, bunun bir meslek olması kaçınılmaz olacaktır. Bu yüzden, olaya ciddi gözle bakmakta yarar var. Herkesin merak ettiği o soru: "Blog yazarak para kazanabilir miyim?" veya "Blog yazarak zengin olabilir miyim?" olsa gerek.

AYRICA: Blog Yazarken Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

AYRICA: Başarılı Blog Yazarı Olmanın Sırları!

Öncelikle blog yazarak, evet, para kazanabilirsiniz. Ancak hemen zengin olmayı düşünmeyin. Büyük düşünün ancak küçük başlayın. Yani öncelikle küçük küçük ilerlemenizde fayda var. Bu yüzden öncelikle hangi blog servisini kullanacağınıza karar verin ve ardından blogunuzu açın. Dilerseniz adım adım ilerleyelim.

Blog Yazarak Para Kazanılır mı?

İlk Aşama: Blogumuz Ne Hakkında Olacak?

Ne olursa olsun, ilk önce blogunuzun içeriğini belirlemelisiniz. Hatta bir defter, bir kalem alarak da bu işlemi yapabilirsiniz. Kendinizi hangi konularda iyi buluyorsunuz? Veya hangi içerikleri seviyorsunuz? Yani blogunuz için kaleme alabileceğiniz içerikleri iyi düşünün ve bu yönde bir blog açın.

AYRICA: Düzenli (Güncel) ve Özgün İçeriğin Önemi

Dilerseniz genel bir blog, dilerseniz kişisel bir blog oluşturabilirsiniz. Veya daha niş bir sektör belirleyebilir, spesifik bir kategoriye yönelebilirsiniz. Bu tercih size ait. Ancak burada önemli olan bir şey var. O da, içerik üretebileceğiniz bir konu seçmenizde yarar vardır. Yani düzenli olarak özgün içerik üretebileceğiniz bir konu belirleyin ve ardından karara varın. Karara vardıysanız, sıra geldi blog adı seçmeye...

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İkinci Aşama: Blogumuzun Adını Belirleyelim

Kendinize bir blog ismi belirleyin. İçeriğinizi en iyi yansıtan veya marka olma olasılığı yüksek bir anahtar kelime belirleyebilirsiniz. Kişisel bir blog ise ad-soyad, genel veya spesifik bir blog ise daha marjinal bir isim de belirleyebilirsiniz.

AYRICA: Hangi Blog Servisi? WordPress mi? Blogger mı? Tumblr mı?

AYRICA: Kreatif Blog Başlığı Oluşturmanın 5 Kesin Yolu

Burada önemli olan alan adınızın akılda kalıcı olmasıdır. Yani insanların rahat ezberleyebileceği ve aklında kalacak bir blog adı seçin. Blogunuzun adını sürekli değiştirmeyeceğiniz için, iyi düşünün ve karara varın. Eğer blogunuzun adını belirledi iseniz, sıra geldi blogu açmaya...

Üçüncü Aşama: Her Şey Tamam! Blogumuzu Açma Zamanı Geldi

Blog yazarak para kazanmak konusunda önemli bir nokta da "Hangi Blog Servisi?" sorusudur. Blogunuzun içeriğini belirlediniz ve içeriğiniz ile uyumlu bir alan adı seçtiniz. Sıra geldi blogunuzu açmaya. Günümüzde birçok blog servisi var. En popüler blog servislerinin başında ise Blogger ve WordPress gelmektedir.

İki serviste alanında oldukça büyük ve popüler. Eğer ki "ben kodlarla uğraşmayı seviyorum," diyorsanız, WordPress tercih edebilirsiniz. Ancak yalnızca içerik kısmıyla uğraşacaksanız, Blogger daha iyi ve kolay bir tercih olacaktır. İki plâtformun da kullanımı basit. Dolayısı ile mevcut ihtiyaçlarınıza göre bir altyapı belirlemeniz en doğrusu olacaktır.

Dördüncü Aşama: Blogumuz için Şablon Belirleyelim

Blogunuzu açtıktan sonra tasarımını düzenlemeye başlayabilirsiniz. Blogunuz için sade ve hızlı bir şablon belirlemeniz en doğru tercih olacaktır. Göz yoran renkler yerine, arka fonda beyaz rengi tercih edebilirsiniz. İçeriğiniz ile uyumlu bir logo tercih edebilir, aynı şekilde tasarım renklerinizi bu şekilde belirleyebilirsiniz. Blogunuzun tasarımını ayarladıktan sonra, yavaş yavaş içerik süreci başlayacaktır.

Beşinci Aşama: İçerik Oluşturmaya Başlayalım

Blogunuzun tasarımını belirledikten ve temel SEO ayarlarını yapılandırdıktan sonra, altyapı bazında pek de bir şey yapmanıza gerek yok. Çünkü içerik oldukça önemli bir faktör. Artık düzenli olarak içerik üretmeye başlamalısınız.

Her gün muhakkak içerik üretin ve düzenli olun. İçeriklerinizde alıntı ve kopya metin olmasın, çünkü bu filtre sebebi olabilir. Bu yüzden sıfırdan, özgün içerik oluşturun. İçeriklerinizde mutlaka görsel kullanın ve doyurucu uzunlukta içerikler kaleme alın. En az 6 ay boyunca bu şekilde devam edin ve içeriklerinizin doğal bir şekilde sıralamalara girmesini bekleyin.

Blogunuzu oluşturduktan sonra yapmanız gereken en önemli şey düzenli içerik yazmaktır. Bu durum, belli bir ziyaretçi kitlesine ulaşmanızı sağlayacaktır. Ayrıca blogunuz için sosyal medya hesapları oluşturabilir, bu hesaplarınızda mevcut içeriklerinizi paylaşabilirsiniz. SEO bazında agresif davranmayın ve her şeyin doğal olmasına dikkat edin. İçerik kraldır, bunun bilincinde olun.

Şimdi Blogumuzdan Para Kazanmaya Başlayabiliriz

Blogunuz belli bir istatistiki ivme yakaladıktan sonra, para kazanmaya başlayabilirsiniz. Bunun için birçok alternatif yol mevcut. Dilerseniz bir blogdan para kazanabilmek için, önerebileceğimiz çözüm önerilerini dile getiriyor olacağız.

1. Alternatif: Banner (Afiş) Reklamlar

Blogunuz belli bir seviyeye geldiği zaman, örneğin 125x125 gibi, banner reklam alımı yapabilirsiniz. Farklı boyutlarda reklam alanları oluşturup, bu alanları firmalara veya kişilere pazarlayabilirsiniz. Zaten blogunuz gelişim gösterdikten sonra, muhtemelen iletişim formunuzdan size ulaşacak birçok firma olacaktır. Bu yüzden blogunuzda mutlaka bir iletişim formu bulundurun ve zaman zaman siz de reklam alanlarınızı pazarlayın. Bu süreçte SPAM yapmamaya da dikkat edin.

2. Alternatif: Google AdSense Reklamları

Blogdan para kazanma yollarından biri de Google Adsense reklamlarıdır. Günümüzde bir AdSense hesabı edinmek oldukça zor. Ancak buraya tıklayarak kendinize bir hesap oluşturma talebinde bulunabilir, tık başına Google'dan ödeme alabilirsiniz.

Google AdSense'den gelecek olan gelir sabit olmayacağı için, banner reklamlar ile birlikte bu alternatif yöntemi kullanabilirsiniz. Tercih size ait.

3. Alternatif: Backlink (Bağlantı) Reklam

Bazı firmalar, arama motorlarında yükselmek istediği için backlink alımı yapabilir. Dolayısı ile siz de çok olmadığı müddetçe, bağlantı reklam alabilirsiniz. Çok fazla bağlantı çıkışı, SEO açısından zararlı olacaktır. Dolayısı ile web siteniz ile alâkalı ve az miktarda bağlantı reklam almaya özen göstermelisiniz.

4. Alternatif: Advertorial (Tanıtım Yazısı) İçerik

Günümüzde firmaların birçoğu web sitelerine tanıtım yazısı veriyor. Ortalama bir rakam belirleyerek, web sitenizde tanıtım yazısı yayımlayabilirsiniz. Ancak, dikkat edin. Çok fazla tanıtım yazısı, web sitenizin çöp olmasını beraberinde getirebilir. Bu yüzden az sayıda tanıtım yazısı almaya özen göstermeniz gerektiğini unutmayın.

Blog yazarak para kazanmak, gördüğünüz gibi kesinlikle mümkündür. Ancak buradaki ana faktör, sürekliliktir. Yani bu hemen olacak bir şey değil. Bu yüzden de düzenli olarak blog yazmaya devam etmeli, daha çok zengin içerik oluşturmalısınız. Böylelikle, siz de yukarıdaki alternatif örneklerde görüldüğü gibi, blogunuz üzerinden gelir elde edebilirsiniz. İmkânsız değil ama zaman gerekiyor. Sizin bildiğiniz, blogdan farklı bir para kazanma yolu var mı?