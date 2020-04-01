Kreatif Blog Başlığı Oluşturmanın 5 Kesin Yolu

Nasıl blog başlığı olmalı? Blog yazmak oldukça efor sarf edilmesi gereken bir iş. Günümüzde blog yazarken dikkat edilmesi gerekenler hakkında birçok varsayım ortaya atılmış durumda. Bazıları doğru, bazıları ise yanlış. Ancak kesin olan bir gerçek var... Blogunuzun okunmasını istiyorsanız, ne olursa olsun içerik başlıklarına önem vermeniz gerekmektedir. Bu bağlamda, etkili blog başlıkları örneklerinden yola çıkarak, özgün başlıklar kullanmanız da, içeriklerinizin okunma sayısını artırıcı faktörler arasında yer alıyor. Peki, yaratıcı ve etkileyici bir blog başlığı nasıl oluşturabiliriz? Bu içeriğimizde, bu konuyu irdeliyor olacağız.

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Dikkat Çekici Blog Başlığı Nasıl Oluşturulur?

1) İlgi Çekici Kelimelere Yer Verin

Blog başlığınızı kaleme alırken, detaylı bir düşünme sürecinden geçirmenizde fayda bulunmaktadır. Dolayısı ile, başlığınızın daha çok tıklanması için ilgi çekici olması önem arz ediyor. Bu yüzden ilgi çekici kelimelere yer vermeniz, organik tıklanma oranını da artıracaktır. Peki ne gibi kelimeler kullanabiliriz?

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"Mükemmel, Kesinlikle, Eşsiz, Kesin, Mutlaka" gibi insanların merak duygusunu artırabilecek kelimelere yer verin ve bunu öyle bir yapın ki, her şey doğal görünsün. Yani aşırıya kaçmanıza gerek olmayıp, iyi bir başlık belirlemek için kendinize zaman ayırın.

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2) Sayı Kullanarak Dikkatleri Toplayın

"Blog başlığı nasıl olmalı?" derseniz, yaratıcı blog başlığı için sayı kullanımı önemlidir, diyebiliriz. Günümüzde artık bir gerçek var. O gerçek de; birçok web sitesindeki başlıkların sayı içermesi. Yani örnek olarak, "Gezilip görülmesi gereken 10 harika şehir!" veya "Mutlaka ziyaret edilmesi gereken 5 web sitesi" gibi başlıkları sürekli görüyoruz.

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Neden mi? Çünkü dikkat çekiyor. Yazı başlıklarınızda sayılara yer vermeye özen göstermelisiniz. Elbette bunu alâkalı içeriklerinizde yapın. Her şeyin doğal ve orijinal görünmesi gerektiğini de mutlaka aklınızda tutun.

3) Rehberlik Edin, Bilmeyenlere Yol Gösterin

İnsanlar bilmedikleri konularda araştırma yaparlar. Dolayısı ile insanlara rehberlik etmeye gayret göstermelisiniz. Bunu yazı başlıklarınızda da göstermeniz, konunun en başında tıklanma olasılığını artırıcı bir faktör. Yani örnek olarak, "Motivasyon için izlenmesi gereken film listesi" veya "Ders çalışmak için rehber niteliğinde kitaplar" gibi insanlara yol gösterici başlıklar kullanmaya özen gösterin.

4) Soru Sormayı da İhmâl Etmemelisiniz

Yazı başlıklarında soru sorun. Peki nasıl? Örneğin, "iPhone 7'nin performansı nasıl artırılır?" veya "Mobil plâtformlar için en güvenli uygulamalar nelerdir?" gibi insanların merak duygusunun artmasını sağlayın. İlgili olan içeriklerinize "nasıl yapılır, nasıl kullanılır" gibi eklemeler de yapabileceğinizi unutmamalısınız.

5) İfadeleriniz Net Olsun, Kesin İfadelere Yer Verin

Başlıklarınızın oldukça net ve kesin ifadeler içermesine özen gösterin. Böylelikle ziyaretçileriniz, bu denli kesin ifade kullanılan başlığın içeriğini de merak edecektir. Yani ne olursa olsun, ilgi çekmek için doğal çerçevede elinizden geleni yapın. Kesin konuşun ve kesin konuştuğunuz konular hakkında doğru bilgiler verin.

Nasıl blog başlığı olmalı? konusunda fikir verecek bilgileri verdiğimizi düşünüyoruz. Etkili blog başlığı oluşturmak, içeriklerin Google aramalarında çıkmasında önemli kriterlerden biridir. Peki, sizce yaratıcı blog başlığı oluşturmanın başka yolları nelerdir?