Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Nedir? Belirtileri Nelerdir?

OKB, aslında birçok insanda olmasına rağmen, kişiler bunun farkında bile olmayabilir. Kısaca OKB, bir kişinin obsesyon adı verilen ve sürekli, durdurulamayacak şekilde gelen düşüncelere sahip olması ve bu düşüncelere yönelik rahatlamak adına ise tekrar eden davranışlarda bulunmasıdır. OKB nedir sorusunu bu şekilde yanıtlamak mümkün olsa da, hakkında bilinmesi gereken birçok detay söz konusudur. Bu durumu yaşayan insanların akılları sürekli düşünceler ile dolu olur ve kontrol edemedikleri düşüncelerden, korkulardan ötürü kendilerini suçlu da hissedebilirler. Dolayısı ile obsesif kompulsif bozukluk belirtileri de dahil olmak üzere, OKB hakkında söylenecek pek çok şey var. Biz de bu içeriğimizde, OKB hakkında sizlerle bilgi paylaşımında bulunmak istiyoruz.

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Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Nedenleri

OKB'nin neden meydana geldiği konusunda kesin bir yorumda bulunmak oldukça zordur. Ancak birtakım çevresel ve biyolojik faktörler söz konusu olabilmektedir. Biyolojik olarak, beyindeki aktivitenin oldukça fazla olması ve kişi bu hastalığı yaşadığında beynin daha çok aktif hâle gelmesi diyebiliriz. Çevresel olarak ise, kişinin yaşadıkları bu durumu tetikleyebilmektedir. Yani sevdiği bir insanın kaybı, ilişki kaygıları, iş hayatı sorunları v.b. daha birçok faktör olabilir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Belirtileri

Simetrik olma takıntısı.

takıntısı. Sevdiklerini kaybetme korkusu.

Sürekli el yıkama isteği.

isteği. Mikrop kapmaktan endişe etmek.

Birtakım ifadeleri sürekli tekrarlamak.

Daha birçok benzeri belirti daha...

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Tedavisi

OKB tedavisi için öncelikle yetkin bir psikiyatri uzmanı ile görüşmeniz gerekiyor. Yaşadıklarınızı detaylı olarak kendisine aktarmanız, bu süreçte konulacak olan tanının ve belirlenecek ilaçlar için çok iyi olacaktır.

Genellikle OKB için serotonin seviyesini artıran ilaçlar reçete edilse de, en doğru kararı doktorunuz verecektir. İnternet üzerinden araştırma yapıp, kendi düşüncenize göre ilaç kullanmanız oldukça üzücü sonuçları beraberinde getirebilir. Bu yüzden, bir uzmana danışmadan, hiçbir ilacı kullanmayınız.

Bu içeriğimizde siz değerli takipçilerimiz ile, OKB nedir ve OKB belirtileri üzerine bilgilendirmede bulunmaya çalıştık. Eğer siz de takıntılı bir yapınız olduğunu düşünüyor, bu yönde sorun yaşıyorsanız, kısa süre içerisinde uzman bir hekime başvurmanız en doğru tercih olacaktır. OKB, günümüzde ilaç ve davranış terapisi yöntemi ile tedavi edilebilmekte olup, bu yönde çok da vakit kaybetmemenizi tavsiye ediyoruz. Sağlıklı günler dileriz.