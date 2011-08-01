Depresyona Ne İyi Gelir? Psikolojiye İyi Gelen Yiyecekler!

Beden sağlığının yanından psikolojik iyi oluş da önemlidir. Fiziksel sağlığımız için "sağlıklı" yiyecekler yemenin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Sağlıklı beslenmenin diyabet, kanser, obezite ve kalp hastalığı geliştirme riskimizi azaltabileceği gibi depresyon ve anksiyete riskimizi de azaltabileceğini biliyor muydunuz? Bu yazımızda da psikolojiye iyi gelen yiyecekler nelermiş, bunu inceleyeceğiz.

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Psikolojiye İyi Gelen Yiyecekler Nelerdir?

1.) Kompleks karbonhidratlar

Psikolojik iyilik hali yani ruh esenliğini artırmanın bir yolu, yiyeceğimizdeki karbonhidratlar aracılığıyla beyin hücrelerini doğru şekilde beslemektir. Kompleks karbonhidratlar, lif ve nişasta içinde bulunan büyük moleküllerden oluşan şekerlerdir. Meyve, sebze ve kepekli tahıllarda bulunurlar ve sistemimize yavaş yavaş glikoz saldıkları için beyin sağlığı için faydalıdır. Bu, ruh halimizi dengelemeye yardımcı olur.

Şekerli atıştırmalıklarda ve içeceklerde bulunan basit karbonhidratlar, mutluluk duygusunu ve hazzı hızla artırarak azaltır ve psikolojik sağlığımız üzerinde olumsuz bir etki oluşturan şeker inişleri ve çıkışları yaratır.

Bu tür şekerli yiyecekleri, kendimizi kötü hissettiğimizde rahatlatmak için sıklıkla kullanırız. Ancak bu durum, kısa vadede psikolojiyi iyileştirme gibi ruh halini olumlu arttığı hissettirse de uzun vadede olumsuz etkileri olan yasadışı uyuşturuculara benzer şekilde beyinde bağımlılık benzeri bir tepki oluşturur.

Kompleks karbonhidrat alımını artırmak ve şekerli içecekleri ve atıştırmalıkları azaltmak, artan mutluluk ve esenlik için ilk adım olabilir.

2.) Antioksidanlar

Vücutta oksidasyon süreci, hücrelerimizin çalışması için gerçekleştirdiği normal bir süreç olmakla birlikte vücudumuz ve beynimiz için enerji üretir. Ne yazık ki, bu süreç aynı zamanda oksidatif stres yaratır ve vücudun diğer bölümlerine nazaran en çoğu beyinde olur.

Beyindeki mutluluk hormonları olan dopamin ve serotonin ise oksidasyon nedeniyle azalır ve bu da zihinsel sağlığın azalmasına neden olabilir. Meyve ve sebzelerde bulunan antioksidanlar, beyin ve vücuttaki oksidatif strese ve iltihaplanmaya karşı bir savunma görevi görür.

Antioksidanlar ayrıca oksidatif hasarı onarır ve beyinde hücre hasarına neden olan serbest radikalleri temizler. Daha fazla antioksidan açısından zengin yiyecekler tüketmek, beynimizdeki iyi hissettiren kimyasalları artırabilir ve ruh halini yükseltebilir.

3.) Omega 3

Psikolojiyi iyileştirmenin yolları içerisinde olumlu düşünme, terapi, sağlıklı ilişkiler vb. etmenlerin yanı sıra sağlıklı beslenme de yer alır.

Yiyecekleri enerjiye dönüştürme sürecinde yer alan çoklu doymamış yağ asitleri olan omega 3, beynin sağlığı ve iyi hissettiren kimyasalları dopamin, serotonin ve norepinefrinin iletişimi için önemlidir.

Genellikle yağlı balıklarda, kabuklu yemişlerde, tohumlarda, yapraklı sebzelerde ve yumurtalarda bulunan omega 3 yağ asitlerinin beyin fonksiyonlarını arttırdığı, bunamanın ilerlemesini yavaşlatabildiği ve depresyon semptomlarını iyileştirebildiği bulunmuştur.

Omega 3, vücut tarafından kolayca üretilmeyen ve yalnızca yediğimiz gıdalarda bulunabilen temel besinlerdir. Bu nedenle günlük diyetimize omega 3'ten zengin gıdaları dahil etmemiz oldukça önemlidir.

4.) B Vitaminleri

B vitaminleri beynimizin mutluluk kimyasalları olan serotonin ve dopaminin üretiminde büyük rol oynar ve yeşil sebzeler, fasulye, muz ve pancarda bulunur. Diyetteki yüksek miktarda B6, B12 ve folatın depresyona karşı koruduğu ve çok düşük seviyelerde olduklarında da duygu durumlarında olumsuz etkilere neden olabileceği bilinmektedir.

Depresyona iyi gelen yiyecekler olarak B vitamini bakımından zengin besinler tüketmek, bu semptomlarla mücadele ederken destek olacaktır. B vitamini eksikliği beynimizde mutluluk kimyasallarının üretiminin azalmasına sebep olabilir ve uzun bir süre boyunca tekrarlayan düşük seviyeler, zihinsel sağlık sorunlarına yol açabilecek düşük ruh halinin başlamasına neden olabilir. Diyetimizdeki B vitaminlerini artırmak, beynimizde mutluluk ve esenliği destekleyen, iyi hissettiren kimyasalların üretimini artırabilir.

5.) Prebiyotikler ve probiyotikler

Bağırsaklarımızda yaşayan trilyonlarca iyi ve kötü bakteri ruh halimizi, davranışımızı ve beyin sağlığımızı da etkiler. Midemizde üretilen kimyasal haberciler duygularımızı, iştahımızı ve stresli durumlara verdiğimiz tepkileri etkiler.

Yoğurt, peynir, lahana turşusu gibi fermente gıdalarda bulunan prebiyotikler ve probiyotikler, beyinde antidepresan ilaçlarla aynı yollar üzerinde çalışır ve araştırmalar, benzer etkileri olabileceğini bulmuştur.

Psikolojiye iyi gelen yiyecekler konusunda siz neler yapıyorsunuz? Bu yiyecekleri diyetimize dahil etmek sadece fiziksel sağlığımızı artırmakla kalmayacak, aynı zamanda depresyon ve anksiyete gibi rahatsızlık riskimizi azaltmak da dahil olmak üzere zihinsel sağlığımız üzerinde faydalı etkilere sahip olacaktır. Sağlıklı beslenmeye dikkat etmek, yalnızca kişisel refahı artırmakla kalmaz, aynı zamanda tüm dünyadaki zihinsel sağlık sorunlarının maliyetini de azaltabilir.