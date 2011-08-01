Kalbiniz için Faydalı 14 Yiyecek - Kalp için Faydalı Besinler

Kalp için faydalı yiyecekler konusu oldukça önemli. Öyle ki, içerisinde bulunduğumuz dünyada öyle istenmese de hızlı bir yaşam temposu süregeliyor. Bu durum da yeme alışkanlıklarında bozulmalara neden oluyor. Sağlıklı ev yemekleri yerine hızlı tüketim gıdaları alınarak, sağlıksız beslenme yapılıyor. Ancak yapılan yemek seçimleri ile kalp sağlığı, enerji ve iştah kontrolü etkilendiği için bunlarla savaşımız devam ediyor. Kalbinizi en iyi şekilde sağlıklı tutmak adına birtakım yararlı gıdalara yönelmek gerekli.

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Kalbiniz için Faydalı 14 Yiyecek

Meyvelerden kuruyemişe, balıklardan yeşilliklere kadar hangi gıdalar kalp için faydalı, birlikte inceleyelim.

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1. Kalp için Faydalı Yiyecekler - Karpuz

Bir dilim karpuz içerisinde bulunan yüksek lif oranı ve düşük kalori oldukça faydalı bir tüketim sunuyor. Ayrıca kırmızı mucize denilen likopen kaynağı olan karpuz, kalp hastalıkları ve kansere karşı da etkili.

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C ve A vitaminlerinin yanı sıra potasyum ve magnezyum kaynağı olan karpuz, kan damarlarının sağlığına iyi gelecek ve diyabet hastaları için de faydalı olabilecek sitrülin sağlar.

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2. Kalp için Faydalı Yiyecekler - Yoğurt

Kalp hastalığı riskini artırabilecek diş eti hastalıklarına karşı koruyucu bir etkisi olan yoğurt, kalbinizden daha fazlasına iyi gelir.

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Az yağlı yoğurt yemek, kalp hastalığı riskini azaltmanın yanı sıra sindirimden genel sağlığınıza kadar faydalı olacak antioksidanları, vitaminleri, lifleri ve probiyotikleri barındırır.

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Ayrıca yoğurt içerisine taze meyveler ekleyerek, farklı tatlar yapabilirsiniz.

3. Kalp için Faydalı Yiyecekler - Domates

C vitamini deposu ve karpuz gibi likopen açısından zengin olan domates, hücrelerinizi hasardan koruyan antioksidan ile kalp sağlığınıza iyi gelir.

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4. Kalp için Faydalı Yiyecekler - Avokado

Sağlıklı doymamış yağlar ve potasyum barındıran avokado, kan basıncını kontrol etmesinin yanı sıra C vitamini, lif ve karoteneoid kaynağıdır.

Karotenoidler, kardiyovasküler hastalıklarda ölüm riskinde azalma ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca avokado ile ıspanak ve havuç gibi sebzelerin karıştırılarak yenmesi, vücudun diğer antioksidanları emmesine yardımcı olduğu gösterilmiştir.

5. Kalp için Faydalı Yiyecekler - Çilek, Dut, Böğürtlen

Çilek, dut ve böğürtlen gibi antioksidanlarla dolu meyveler, kalbinizi sağlıklı tutmak için harika bir atıştırmalık seçimidir. Bu meyveler kan basıncınızı dengelerken, iyi kolesterolü artırır ve kötü kolesterolü düşürür.

Ek olarak, düşük kalorili ve yağsız meyveler, kemik büyümesini destekleyen besinler içerir. Bu küçük kanser savaşçıları, istenmeyen durum olan oksidasyon ve iltihapla mücadele eder. Ayrıca kan damarlarının gevşemesine neden olan nitrik oksit seviyelerini arttırdığı gösterilen polifenollere sahiptir.

6. Kalp için Faydalı Yiyecekler - Collard Greens (Karalahana)

ABD'de güney mutfağında çok kullanılan bir bitki olan collard greens için bizdeki çeşidi olarak karalahana diyenler vardır.

Kalorisi düşük olan collard greens, K, A ve C vitaminlerinin yanı sıra folat, manganez, kalsiyum ve lif açısından zengindir. Bu önemli besinler, kan pıhtılaşmasını normalize ederken, atardamarların kireçlenmesini önler ve kemiklerin güçlenmesini sağlar.

İltihaplara karşı savaşçı özellikleri nedeniyle kardiyovasküler sağlığı da arttırır.

7. Kalp için Faydalı Yiyecekler - Fasulye

Folat, magnezyum, kalsiyum, omega-3 yağ asitleri ve B-kompleks vitaminlerine ek olarak lif bakımından zengin olan fasulye, kalp sağlığı için gerekli bir gıdadır. Günde sadece yarım fincan fasulye, kalbinizi en iyi şekilde tutar.

Lif, kolesterole bağlanır ve bağırsakta emilmesini ve sağlıksız seviyelere çıkmasını önler.

8. Kalp için Faydalı Yiyecekler - Ceviz

Kalp sağlığı için faydalı olan antioksidanlar ve omega-3 yağ asitlerini barındıran ceviz, kolesterol seviyelerini dengelemede yardımcı olur.

9. Kalp için Faydalı Yiyecekler - Kinoa

Protein deposu olan kinoa, diğer tahıllardan neredeyse iki kat daha fazla lif içerir. Üstelik çok ihtiyaç duyulan bir lif kaynağıdır ve glutensizdir.

Kalp sağlığı, böbrek sağlığı ve kan basıncı için faydalı bir besin olan kinoa, pişirmesi kolay ve lezzetli bir gıdadır.

10. Kalp için Faydalı Yiyecekler - Somon Balığı

Kalp sağlığı için bir diğer faydalı besin olan balıklar ile ilgili yapılan çalışmalar, haftalık düzenli olarak tüketmenin uzun vadede kroner kalp hastalığı geliştirme riskinin %30 daha düşük olduğunu gösteriyor.

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Somon gibi soğuk su balıkları omega-3 yağları bakımından zengindir ve kan basıncını dengeler, düzensiz kalp ritimlerini önlemeye yardımcı olur ve aynı zamanda vücuttaki iltihabı azaltır.

11. Kalp için Faydalı Yiyecekler - Badem

Kalbi korumak için tüketilen besinlerden bir diğeri de bademdir. Günlük olarak sadece bir avuç badem tüketmek, kötü kolesterolü (LDL) düşürür.

Badem, kalp sağlığı için yararlı olan E vitamini, lif ve protein bakımından zengindir.

12. Kalp için Faydalı Yiyecekler - Bezelye

Salatada, makarna içerisinde ya da tek başına olarak bezelye tüketimi, lif deposundan dolayı sağlıklı bir kalp için etkilidir.

Bol miktarda mikrobesin, lif ve protein ile yülü olan bezelye, kilo yönetiminde de yardımcı olabilir.

13. Kalp için Faydalı Yiyecekler - Yulaf Ezmesi

Kepekli tahıllar, kalbinizi sağlıklı tutmakla birlikte obezitenin kalp hastalığı ve kalple ilgili komplikasyonlar için bir risk faktörü olduğu göz önünde bulundurularak kilo kontrolünde de yardımcı olmaktadır.

14. Kalp için Faydalı Yiyecekler - Kavun

C vitamini, hücreleri serbest radikal hasarından korurken hasarlı hücrelerle savaşmaya çalışan bir antioksidandır. C vitamini tüketimi azaldığında da koroner kalp hastalığı riski arttığı görülmüştür.

C vitamini yanı sıra A - B - K vitaminleri, potasyum, folat, magnezyum ve lif ile yüklü olan kavun, sağlıklı bir kalp için tüketilmesi gereken gıdalardandır.

Her zaman kalp için faydalı besinler ile ilgili araştırma yapmak isteriz. Bu yazımızda da kalp için yararlı yiyecekler hakkında bilgi vermeye çalıştık. Bu konuda sizler de bildiklerinizi paylaşmak için aşağıdaki yorum alanını kullanabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...

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