Warner Bros.'un dijital platformu Max, 2025’te yayınlanacak yapımlara dair özel bir tanıtım fragmanı yayınladı. Fragmanda Peacemaker 2. sezonundan ilk sahneler ve The Last of Us dizisinden yeni kareler dikkat çekti.

John Cena, Peacemaker'ın 2. Sezonunda Yine Sınırları Zorluyor

Fragmanda, John Cena’nın canlandırdığı Peacemaker (Christopher Smith) karakteri yeniden karşımıza çıkıyor. Alevler içinde bir binadan atlayan Smith, aksiyon dolu sahnelerle izleyiciyi selamlıyor. Danielle Brooks’un canlandırdığı Leota Adebayo ise “Artık bir süper kahramansın.” sözleriyle dikkat çekiyor. Yeni sezonun yayın tarihi de netleşti: Peacemaker 2. sezon, 21 Ağustos 2025’te Max’te yayınlanacak.

Yapımcı James Gunn, ikinci sezonun yeni DC Universe (DCU) içinde yer alacağını doğruladı. Ancak, 1. sezonun tamamı bu evrene dahil olmayacak. Özellikle, Justice League ile ilgili bölümler yeniden ele alınacak.

"The Last of Us" da Geri Dönüyor

Fragmanda ayrıca, The Last of Us dizisinin yeni sezonundan da kısa sahneler yer aldı. Henüz yayın tarihi açıklanmadı. Ancak, atmosfer yine karanlık ve sürükleyici.

Sonuç olarak, Peacemaker 2. sezon hem görsel aksiyonu, hem de karakter derinliğiyle izleyicileri yeni DC Evreni’ne adım attıracak gibi duruyor. Ayrıca, The Last of Us’tan gelen yeni sahneler de hayranları şimdiden heyecanlandırdı. 2025, Max izleyicileri için oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor.