Bir Minecraft Filmi (A Minecraft Movie), Gişe Rekorlarını Altüst Etti

Video oyunları dünyasının efsane yapımı Minecraft, beyaz perdeye adım atar atmaz sinema salonlarını kasıp kavurdu. “Bir Minecraft Filmi” (A Minecraft Movie), açılış haftasında yalnızca ABD'de 157 milyon dolarlık gişe geliri elde ederek, 2025 yılının en büyük yerli açılışına imza attı. Bu aynı zamanda tüm zamanların en yüksek video oyunu uyarlaması açılışı olarak kayıtlara geçti.

Açılışta 301 Milyon Dolarlık Dev Başarı

Warner Bros. ve Legendary Entertainment iş birliğiyle hayata geçirilen bu dev projede, Jason Momoa ve Jack Black gibi yıldız isimler başrolleri paylaşıyor. İlk tahminler filmin 70-80 milyon dolar civarında bir hasılatla açılacağını öngörüyordu. Ancak, gerçek rakam beklentileri adeta paramparça etti. ABD dışındaki uluslararası pazarlarda 144 milyon dolar daha kazanan yapım, toplamda 301 milyon dolarlık global bir açılışla nefesleri kesti.

150 milyon dolarlık yapım bütçesine sahip olan film, henüz küresel pazarlama masrafları hesaba katılmadan bile kâr etmeye başladı. Bu etkileyici başlangıç, daha önce 2024’te gişe rekoru kıran ve 146 milyon dolarla açılış yapan “The Super Mario Bros. Movie”yi bile geride bıraktı.

Sonuç olarak, hafta sonunda gişeye hükmeden Minecraft filmi, Jason Statham’ın heyecan dolu “A Working Man” filmini ve Disney’in yeniden çevrim “Pamuk Prenses” yapımını da kolaylıkla sollayarak zirveye oturdu.