Hızlı ve Kalıcı Öğrenmenin 5 Kolay Tekniğini Öğrenin!

Ders çalışmak ya da başka bir konuda araştırma yapmak olsun, bir şeyleri hızlı öğrenmek ve unutmamak için bir yol olup olmadığını merak ettiniz mi? Hızlı öğrenme teknikleri, bu yönde daha kolay öğrenebilmeniz için size yollar sunmaktadır. Bunları öğrenip, uygulayarak bazı şeyleri daha hızlı ve akılda kalıcı şekilde öğrenmenin ne kadar kolay olduğunu öğrenecek ve daha kolay başarılı olabileceğinizi fark edeceksiniz.

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Başarılı insanların bu tarz hızlı öğrenme teknikleri vardır ve bu sayede diğer insanlardan sıyrılmaktadırlar. Bu yazımızda da hızlı öğrenmek için uygulanabilecek 5 kolay tekniği sizlere anlatacağız.

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5 Kolay Teknik ile Hızlı Öğrenme

1.) Parçalara Bölerek Çalışın

Kendimize itiraf etmeliyiz ki, yeni bir şey üzerinde çalışmaya başlayacaksak -bu yeni bir konu ya da iş yapmak olsun- her zaman bir üşengeçlik gelir. Bazıları da işe başlayıp bitireceği yerde başlamamak için farklı şeyleri bahane ederler ve sonuçta o iş kalır.

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Bu davranışların çoğalması da erteleme sorunu yaşıyor olabileceğimizi gösterir. Örneğin, yeni bir konu üzerinde okumaya başlıyorsanız diğer dış etkenler daha çok ilginizi çeker ve işiniz sık bölünebilir.

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Bununla birlikte yapacağınız işin başından sonuna düşünmek ve fazla gelmesi de bu bahaneleri kolay üretmenin bir sebebidir. Bu nedenle yapılacak işi tek bir defada yapmaya çalışmayın. Bunu yaptığınızda öğrenme sürecinizi yavaşlatmış olursunuz. Ya doğru düzgün öğrenemezsiniz ya da çok uzun ve sıkıcı sürer.

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Bunun yerine yeni bir beceriyi öğrenmek için çalışmalarınızı parçalara bölmelisiniz. Tek bir konu üzerinde durmaktansa parça parça hedefler koyun ve onları yapın.

Böyle yaptığınızda hem daha kolay başlayabilir hem de daha kalıcı öğrenme sağlarsınız. Üstelik her hedefinizi geçtikten sonra kendinizi daha rahatlamış ve motivasyonlu hissedebilirsiniz. Başarılı insanların bu hızlı öğrenme tekniğini her işinde uyguladığını unutmayın.

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2.) Tek Bir Şeye Odaklanın ve Bitince Diğerine Geçin

Herkesin hayatında bazı dönemlerde bir şeyleri değiştirmek istediği ve sağlıklı, düzenli bir hayat yaşamayı seçmeyi düşündüğü olur. Bunlar arasında düzenli spor yapmak, daha erken yatmak ya da daha sağlıklı olmak için yemek alışkanlıklarını değiştirmek sayılabilir.

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Her gün zihninizi tek bir şeye odaklanacak şekilde eğitin. Böyle yaptığınızda da odak kaybetmemiş ve hedefinizi yaptıktan sonra diğer işinize daha rahat geçtiğinizi görebileceksiniz. Ayrıca belli bir yapacaklar planınız olmazsa ve o anda tek bir işe odaklanmazsanız, daha az önemli olan şeyleri düşünerek zihninizi başka yönlere kaydırırsınız.

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Düzenli olarak hedeflerinizi tek tek odaklanarak yapın ve alışkanlık haline getirin. Böyle yapıldıktan sonra diğer kazanmak istediğiniz alışkanlığınıza geçebilirsiniz. Ayrıca tek bir şeye odaklanarak çalıştığınızda günün sonunda zamanın daha dolu geçtiğini anlarsınız.

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3.) Her Gün Kısa Süreli Çalışma, Uzun-Seyrek Çalışmaktan İyidir

Sınav dönemlerinde son günlerde saatlerce çalışıp, sınavı geçtikten sonra o bilgilerin aklınızda kaldığı oldu mu? Böyle bir çalışma tarzınız varsa muhtemelen bilgileri hatırlamazsınız. Seneyi bitirdikten ve tatilin ardından yeni okul dönemine başlarken, sanki önceki seneden çok bir şey hatırlamadığınızı ya da her şeyi unutmuş gibi geldiğini hissediyorsanız bu, sınav dönemlerinde son günlerde çalışma alışkanlığınız olduğu içindir.

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Hızlı öğrenme teknikleri yanında unutmadan, kalıcı bir şekilde bilgiyi öğrenmenin tekniği de günlük yapılan kısa çalışmalardır. Okul çağındaysanız ve bu tekniği uygularsanız oldukça başarı elde edebilirsiniz. Çalışmalarınız için her gün birkaç saat vakit ayırarak çalışın. Bu sayede sınav zamanı geri dönüp en baştan baktığınızda daha kısa sürede üzerinden geçebilirsiniz.

4.) Birçok Farklı Yöntemi Test Edin

Çalışmalarınız için denediğiniz farklı hızlı öğrenme teknikleri içerisinde tek birine yapışıp kalmamalısınız. Farklı yöntemleri test edin ve hangisinde daha rahat iş yapabiliyor ve öğrenebiliyorsanız onu sürdürün. Çünkü birinin bir yöntem ile daha kolay iş yapabilmesi başkası için aynı olmayabilir. Kendi tarzınızı zamanla bulabilirsiniz.

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Hayatınızı planlı ve olumlu şekilde yaşamak istiyorsanız, bu tarz işe yarar başarılı insan alışkanlıkları kazanın. Kendinize inanın ve ilerlemeye devam edin.

5.) Aynı Hataları Yapmaktan Kaçının

Yeni bir şeyler öğrenirken, şüphesiz ki hatalar yapılabilir. Hatanın nerede yapıldığını ve bir dahaki sefer aynı hatayı yapmamak için ders almalı ve bu bilinçle yapılan hatalara bakılmalıdır. Unutmayın kazanmak ya da kaybetmek yoktur. Kazanmak ya da ders almak vardır. Kaybetmeyi ya da hata yapmayı başarısızlık olarak değil, ders almak olarak algılayın ve tecrübe edindiğiniz için mutlu olun.

Yaptığınız işleri daha önce yapan kişilerle iletişime geçmek de çok şey öğretebilir. Başkalarının yaptığı hataları inceleyerek, onları yapmadan önce bilinçli olabilirsiniz.

Umarız, hızlı öğrenme teknikleri konusunda anlattığımız 5 tekniği yararlı bulmuşsunuzdur. Bunlar sayesinde yeni şeyleri ne kadar çabuk öğrendiğiniz konusunda önemli farklılıklar göreceksiniz. Bu konuda farklı görüşleriniz ve anlatmak istedikleriniz varsa aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.

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