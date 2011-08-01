Başarı Zirvesine Ulaşmak için 8 Özel İpucu

Başarı, sadece kadere, rastlantıya veya şansa bağlı değildir. Belki, "kalite asla tesadüf değildir," şeklindeki özlü sözü siz de bilirsiniz... Yani başarı öğrenilebilir ve yapılabilir bir olgudur. Başarılı olmak için ise birtakım ipuçları söz konusudur.

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Bunun için öğrenmeniz gereken ipuçlarını uygulayıp uygulamamak ise sizin elinizde. Başarılı olmak ile ilgili bu içeriğimizde işliyor olacağımız konu ise çok açık. Böylelikle başarılı olmak için bilinmesi gereken birtakım püf noktalarını sizler de öğrenmiş olacaksınız.

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Başarı Nedir? Ne Değildir?

Sizce başarı nedir? Her birimizin başarı hakkında farklı fikirleri bulunuyor. Bazıları hayatı genel anlamda başarı ile niteler iken, bazıları ise hayatlarındaki çeşitli yönleri ile; ilişkilerinde, ailesinde veya finansal açıdan başarı gibi spesifik bölümlere ayırmayı tercih ediyor.

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Bugün tarihin tozlu raflarına bir yolculuk gerçekleştirir iseniz eğer, birçok insanın yoğun bir tempo ile çalışarak başarıya ulaştığını gözlemlersiniz. Yani bir büyüklük elde edebilmek için, yoğun bir çalışma süreci söz konusudur. Bu yüzden, içeriğimizde de 8 adet özel ipucuyu sizlerle paylaşacağız.

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Başarılı Olmak için 8 Özel İpucu Sizlerle!

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1) Başarılı olmak için karar vermek gerekir: İlk adımlardan bir tanesi, bir şeyler elde etme konusunda net bir karara varmaktır. Hepimizin bildiği gibi, hiçbir şey yapılmadığı müddetçe, hiçbir şey ilerlemez veya gelişemez.

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Başlangıç için ne olursa olsun, öncelikle ilerlemeye karar vermeliyiz. Genellikle insanlar bu adımı göz ardı eder ancak bu doğru değildir. Bu yüzden ne ile karşılaşır iseniz karşılaşın, ilerlemeye devam edin ve bu kararlılığınızı korumaya çalışın.

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2) Açık ve doğru görüşe sahip olun: Vizyon ve amaca açık olmak, belki de başarıyı yakalamanın en önemli faktörleri arasında yer almaktadır. Tam olarak ne elde etmek istediğinize ve nasıl başlayacağınıza dair bir görüşünüz olması gerekiyor. Hedeflerinizde süreklilik olması gerekmektedir.

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Çekim Yasası'na göre (Law of Attraction), yalnızca üzerinde odaklandığımız şeyleri kendimize çekeriz. Dolayısı ile hedeflerimiz konusunda açık ve net bir görüşe sahip olmalıyız. Eğer ki netlik yok ise, karşılaşacağımız tek şey karmaşık düşünceler silsilesi olacaktır.

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Gerçek şu ki, çoğu insan basitçe ne istediğini tam anlamı ile bilmiyor. Bunun sebebi, vizyon ve amaç netliğinin tam olmamasından kaynaklanmaktadır. Peki nasıl bir netlik söz konusu olmalı? İç gözlem, anahtar kelimedir.

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Yani kendinize şu gibi sorular sormalısınız: "Gerçekten istediğim şey nedir?", "Başarı benim için ne anlama geliyor?", "Bu başarı, hayatımda nasıl bir fark yaratacak?", bu gibi konularda kendinizle de net olursanız, başarılı olmanız işten bile değildir.

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3) Başarılı olmak, akıllı hedefleri gerektirir: Vizyon ve amaçlarınız konusunda netliğe ulaştığınız zaman, başarıya ulaşmanız için bir sonraki hayati adım ise kendiniz için hedefler belirlemeniz gerekmektedir. Akıllı (SMART) hedefler belirler iseniz, başarıya yaklaşmanız daha da hızlanacaktır.

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SMART kelimesini biraz açmak gerekir ise; Spesifik, Ölçülebilir, Elde Edilebilir, Gerçekçi ve Zamana Duyarlı gibi bir anlam karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden ne istediğinizi belirlemeniz, yol boyunca akıllı hedeflerinizi uygulamanızı sağlayacaktır. Bu durum da başarıya ulaşmak için en önemli anahtar bilgidir.

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4) Başarı plân ve odaklanmak demektir: Odaklanmak, konsantrasyonun yoğunlaşması ile ne yapmak istiyor iseniz, onu gerçekleştirmenize yardımcı olan bir kavramdır. Dikkat dağıtıcı gazeleteler, TV, e-posta v.b. hepsi sizin vaktinizi alabilir. O yüzden, hayatınız konusunda dikkatli olmanız gerektiğini lütfen unutmayın.

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Bu konuda iradeli olun. İradeli olmak için ise kendinize bir plân hazırlamanız ve bu plâna sadık kalmanız gerekmektedir. Aklınızdaki hedefleriniz için hazırladığınız plâna sadık kalarak, amaçlarınıza doğru yürüyebilirsiniz.

Bu plân ayrıntılı olmalıdır ve gerektiğinde görselleştirmek gerekebilir. Plânınızı dilerseniz bilgisayarınıza, dilerseniz bir kâğıda yazabilirsiniz. Hedeflerinize yaklaştıkça, plânınızı da gözden geçirerek, ne kadar yol aştığınızı gözlemleyin.

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5) Başarı ertelemeye gelmez, ertelemeyin: Başarı plânı hazırlamanın yanı sıra, her zaman ilerlemek için ise motive olacak bir şeyler bulmalısınız. Yani bunun için "öz disiplin" gerekebilir. Ancak ne olursa olsun, bu başarılı olmak için çok önemli bir veridir.

Hedefleriniz konusunda erteleyici olmayın ve sizin için faydası büyük hedefleri, ertelemeden hayata geçirmeye çalışın. Başarı ertelemeye gelmez, bu yüzden disiplinli olun ve kendinizi motive ederek yola devam edin.

6) Başarı bedel ister, o bedeli ödeyin: Lütfen bir düşünün. Bir şeyi satın alırken, karşılığında ne verirsiniz? Elbette, ücretini. Dolayısı ile her şeyin bir bedeli vardır. Başarının bedeli ise; çaba, cesaret ve emek vermektir. Dolayısı ile bu bedeli ödemeniz gerekiyor. Başarılı olmak istiyorsanız, başarının bedelini ödemelisiniz. Önemli olan ise bu bedelleri doğru bir şekilde ödemektir.

7) Başarı, kendisine inanmayana gelmez: Çoğu insan yetiştirilmesinden ötürü, maalesef ki batıl inançlara sahiptir. Yani bir şeylerin imkânsız olduğunu düşünür veya kendine büyük bir hayat kurmak istemez. Çünkü kendinde yeterli gücü bulamaz, göremez veya inanmaz buna. Başarı ise bu gibi batıl, doğru olmayan düşünceleri kenara atan insanlara gelir.

Yani başarılı olmak için, doğru düşünmelisiniz. Hiçbir şey imkânsız değildir, bu yüzden bir şeyleri yapabileceğini düşünüyorsan, yapabilirsin. Eğer yapmaz isen, bil ki başarısız olacaksın.

8) Başarmak için harekete geçme zamanı: Başarıya ulaşmak için, ne olursa olsun harekete geçmek gerekir. Yani vizyon ve amaç konusunda net olduktan sonra, hedeflerinizi ve planlarınızı yaptıktan sonra, artık harekete geçmeniz gerekecektir.

Yukarıdaki adımları uyguladıktan sonra, yapmanız gereken tek şey, artık harekete geçmektir. Eylem plânınızı uygulayarak, başarılı olmak için yola çıkmış olacaksınız. Bu yolda yorulsanız bile, durmayın. Yürümeye devam edin...

Neden başarılı olamıyorum düşüncelerine karşılık başarı nasıl elde edilir? sorusunun cevabı olarak bunları söyleyebiliriz. Başarı, herkesin istediği bir olgudur. Ancak birçok insan bunun bir süreç olduğunu unutabilir. Başarı sadece istenilerek elde edilebilecek bir kavram da değildir. Başta da dediğimiz gibi, başarı yalnızca kadere veya şansa bağlı değildir. Kalite ise asla tesadüf değil. Bu yüzden başarılı olmak için, efor sarf etmemiz gerekiyor.

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