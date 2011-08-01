Öğrenciler için 5 Adımda Kendi Kendine Motive Etme

Öğretmenler için belirli hobileri, zevkleri, hayalleri olmayan öğrencilerin akademik ve kariyer anlamındaki durumlarıyla ilgilenmek zordur. Kendi kendine motive etme konularını eğitim hayatında işlenmesi önemlidir. Olaya öğrenci tarafından bakacak olursak, öğrencilerin hayatlarında işlerini, çalışmalarını etkileyebilecek durumlarla karşılaştıkları dönemler olabilir. Bu durumlarda odaklanıp hareketleri kontrol altına almak gerçekten de zordur. Sıkılma, enerji ve ilgi eksikliği, odaklanamama gibi sorunlara rastlanabilir.

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Bu aşamada insan hayatını devam ettirmek, hayata tutunmak, olayları atlatmak için motivasyona veya ilhama ihtiyaç duyar. Peki, insan neden günümüzde bilinen en iyi ve etkili yöntemlerden biri kendi kendine motivasyon iken, dışarıdan ilgi ve motivasyona ihtiyaç duyar?

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Bunun sebepleri ise insanın kendi kendine motive edebileceğinin farkında olmaması veya bir şeyleri atlatabilmek, hayatına devam edebilmek için birilerinin, kendi dışında etmenlerin yardımına ihtiyaç duyması olabilir.

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İnsanın kendi kendini motive etmesi büyük düşünmeye, hedeflere ulaşmaya ve yaşanan zorlukları atlatabilmeye büyük oranda yardımcı olur. İnsan kendi kendini nasıl motive eder? Aşağıda bu sorunun cevabını 5 adım olarak bulabilirsiniz.

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Öğrenciler için Kendi Kendine Motive Etme

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1.) Hayal Et

Uğruna çalışmaya başlamadan önce zor ama yapılamayacak olmayan bir hayal, bir hedef belirlemek gerekir. Hayalin büyüklüğü kişinin kendini geliştirmesinde önemli bir rol oynar.

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2.) Planla

Hayalden, hedef belirlemeden sonra bu hayale ulaşmak için akıldakileri bir yere dökmek önemlidir. Bu hayalin, hedefin gerçekleşme planıdır. Olabildiğince sağlam olmalıdır. Esas planın yanı sıra bir o kadar güçlü yedek, yardımcı planlar da oluşturulmalıdır.

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3.) Gerçekleştir

Artık bir hayal ve bunu gerçekleştirmeye yardımcı olacak bir plan var. Sıra planı yürürlüğe koymaktadır. Planın gerçekleşmesi için boşa harcanacak en ufak vakit dahi yoktur.

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4.) En Uygun Hale Getir

Bir diğer adım da gerçekleştirirken gerçekleştirmekte olduğumuz şeyi en uygun, en verimli şekilde gerçekleştirmeye çalışmaktır. Bu adımda olumlu, pozitif düşünceli olmak, benzer hedefleri olan insanlarla buluşup onlardan fikir almak oldukça yardım edici olacaktır.

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5.) Ödüllendir

Bir hayali, hedefi gerçekleştirmek kolay değildir. Bu hedefe giden en küçük adım bile gerçekleştiğinde kişi kendini ödüllendirmelidir. Ödülün büyüklüğü veya küçüklüğü önemli değildir.

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Bu 5 adımın yanı sıra başarılı insanların hayatları, ilham verici kitaplar da kendi kendine motive etme konusunda yardımcı olur. Ayrıca, odaya asılan ilham verici, motive edici alıntılar da hayallerin gerçekleşmesinde önemli bir rol oynar.

Son olarak, kendi kendine motivasyon teknikleri konusunda zamanla gelişim gösterebilir ve motive olma konusunda başka şeylere bağımlı olmayı geride bırakabilirsiniz. Hiçbir zaman istediğiniz, sevdiğiniz şeyleri yapmaktan, hayaller kurmaktan, hayaller uğruna çabalamaktan vazgeçmeyin. Hayallerin büyüklüğünün veya zorluğunun hiçbir önemi yoktur. Azim ve sabır ile başarıya kolayca ulaşılabilir.

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