Okullarda Rekabetin Avantajları ve Dezavantajları

Rekabet, gerçek dünya ile baş edebilmek için yaşam becerileri kazandıran ve kim olduğumuzu belirleyen önemli bir faktördür. Okullarda çocuklar arasındaki rekabet anlayışı konusunda da birçok tartışma yer almaktadır. Çocuklarımızın okul çağında içerisine dahil oldukları rekabetin avantaj ve dezavantajlarını bu yazımızda sizler için derliyoruz.

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Hayatta rekabet ortamının ilk tadıldığı ve ikinci ev olan okullar, aileden sonra kişiliğin geliştiği ve çocukları hayata hazırlayan yerlerdir. Bazı ebeveynler ya da kişiler okullardaki rekabet ortamının fayda sağlayabileceğini düşünürken, bazıları da buna şiddetle karşı çıkıyor ve değiştirilmesi gerektiğini savunuyor.

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Okullarda Rekabetin Avantajları

Oyunlar, çocuklar tarafından çok sevildiği için rekabetin eğlenceli özelliğine otomatik olarak katılım gösterilebilir.

Bir hedefe ulaşmak için oyunun bir parçası olmak, çocukların zihnini rekabete açar. Böylece çocukların ekip çalışmasında olması ile yapılan planlar ve çalışmaları takdir edilebilir. Bazısı liderlik rolünü alırken bazıları da takım oyuncuları olarak rol alır ve takımlarını destekler.

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Rekabet, genç akıllar arasındaki başarının ne demek olduğunu kavramayı sağlıyor. Hedefe ulaşanlar başarıyı kupa anlamında görürken, diğerleri de yaptıklarının neresinde hata olduğunun ya da neyi daha iyi yapması gerektiğini anlayarak kendini geliştirebiliyor.

Rekabet, aynı zamanda çocukları akranlarını takdir etmekte ve onlara güvenilir dostluklar geliştirmelerinde yardımcı olmaktadır.

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Rekabetin önemli bir anahtarı, korku ve güvensizliğin üstesinden gelmek için hayati bir rol oynayan performanstır. Herkese, güven ve inançla insanlarla yüz yüze gelmeyi öğretir.

Okullardaki rekabet aynı zamanda öğretmenlerin öğretme yöntemlerini doğaçlama konusunda onları motive eder. Aynı konunun farklı ve daha iyi yollarla öğrencilere öğretilebileceği yeni yollar keşfetmelerini sağlar.

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Rekabet, öğrenciler için en iyi öğretmen haline gelir. Onlara kazanılan veya kaybedilen bir şeyin olmadığını anlatmak önemlidir.

Rekabet, çocukları kendi başlarına mücadele etmeye iter. Bir dahaki sefere kendilerini rekabet halinde bulmaları için onları daha iyi konumlandırır.

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Okullarda Rekabetin Dezavantajları

Hiçbir çocuk aynı değildir. Daha içine kapanık olan çocuklar için rekabet, onları olumsuz bir şekilde sarsabilir.

Başarı olgusunun tamamen sadece kazanan olarak ölçülmesi durumunda, bu durum kendinin sebep olduğu bir başarısızlık anlamına gelebilir.

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Başarısızlık hissi, bir çocuğu tamamen kötü etkileyebilir ve hayat boyunca onu yaralayabilir. Bu aynı zamanda gelecekte karşısına çıkacak olan yarışma gibi hiçbir rekabet ortamına katılmayacağını veya en azından onlardan kaçmayı sevdiğini ifade edecek şekle dönüşebilir.

Bu, okulda izlenecek günlük kurallar ve yönetmeliklerin yanında performans baskısına da neden olur.

Bir çocuğun neler yapması gerektiğini bildiği halde rekabetin oluşturacağı baskı, genel performansı olumsuz etkileyebilir. Bu, beklentilerin altında kaldım diye hissederek, çocuğu kötü hissettirebilir.

Kaybetmek, özellikle küçük bir çocuk için çok travmatik bir deneyimle sonuçlanabilir. Bu nedenle rekabetli bir ortamda çocukların yarıştırılması, özellikle yedi yaşın altındakiler için istenmemektedir.

Rekabet ortamlarına karşı ailesinden destek alan ve bu yönde motive olan çocukların yanı sıra rekabeti stres olarak gören ve aileden hiç destek almayıp, aksine daha baskı hisseden çocuklar için gerçekten stresli bir hayatla karşı karşıya kalmalarına sebep olabilir.

Rekabetin okulun bir parçası olması gerekip gerekmeyeceği tartışmalı bir konudur. Bununla birlikte eğitim gören her kişi, hiçbir zaman eğitim görememiş kişilerden daha iyi yaşam becerileri ile donatılmıştır. Yok sayılamayacak bir şey varsa o da, okul ya da başka bir yerde olsun, rekabetin hayatın bir parçası olduğudur. Bu nedenle çocukların rekabet baskısı ile baş etmesine yardımcı olmak, rekabetin sağlayabileceği şeylerden doğru ve iyi bir şekilde yararlanmanın en iyi yoludur.

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