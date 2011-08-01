Kabızlıktan Kurtulmak için Dikkat Edilmesi Gereken 7 Husus

Birçok insanın maalesef ki kabızlık sorunu yaşadığı aşikâr. Ancak elbette kabızlıktan kurtulmanın yolları da yok değil. Kabızlık, kişinin oldukça zor bir şekilde tuvalete çıkmasını beraberinde getirdiği için, bu durum da ister istemez yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Sizlerle Teknobeyin ekibi olarak kabızlıktan kurtulmak için dikkat etmeniz gereken birtakım hususlar hakkında bilgi paylaşımında bulunuyor olacağız. Eğer siz de sürekli kabızlıktan şikâyetçi bir birey iseniz, aşağıdaki önerilere kulak vermeyi düşünebilirsiniz.

AYRICA: Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Kabızlıktan Kurtulmak için 7 Öneri

1. Kabızlıktan korunmak için çokça lif kaynaklı yiyecekler yemelisiniz. Yani meyve ve sebzeleri düzenli olarak tüketmeniz, lif kaynaklı besinleri vücudunuza almış olacağınızdan ötürü, kabızlık sorunundan kurtulmanıza yardımcı olacaktır.

2. Katı yiyecekleri sürekli tüketiyor iseniz, bunlar da maalesef ki kabızlığa neden olmaktadır. Bu yüzden, sürekli katı yiyecekler yerine, aldığınız sıvı miktarını artırmanızın daha çok faydası bulunmaktadır.

3. Eğer ki makat bölgenizde çokça yaşadığınız bir kaşıntı, ağrı ve kanama mevcut ise, bunları aksatmadan, uzman bir doktora görünmenizde fayda var.

4. Kişisel yaşamanızda ne kadar hareketli olur iseniz, bağırsaklarınız da bir o kadar hareketli olacaktır. Bu ise kabızlığın azalmasını sağlayacaktır. Bu yüzden, düzenli olarak yürüyüş yapmanız kesinlikle faydanıza olacaktır.

5. Tuvaletiniz geldiğinde, ertelemeniz yararınıza olmaz. Bu yüzden, tuvaletiniz geldiği an, tuvalete gitmeniz daha iyi bir seçenektir. Çünkü gelen tuvaleti ertelemek, kronik kabızlığa neden olan faktörler arasında yer almaktadır.

6. Bağırsaklarımız genellikle sabah saatlerinde daha hareketlidir. Bu yüzden, ilgili saatlerde tuvalete gitmeyi alışkanlık hâline getirmeniz çok iyi olur.

7. Kabızlıktan ötürü kendinize göre müshil ilacı kullanmamanız gerekir. Çünkü bu durum, bağırsaklarınızın daha da tembelleşmesine yol açabilecektir. Doktora danışmadan, müshil kullanmamanız en doğru tercih olacaktır. Bunu unutmayın.

Sonuç olarak bu içeriğimizde sizlerle, kabızlıktan kurtulmanın yolları üzerine 7 adet maddeyi sıralamaya çalıştık. Peki, sizin kabızlık sorununuz var mı? Var ise, kabızlıktan kurtulmak için ne gibi önlemler alıyor ve neler uyguluyorsanız, yorum bölümü ile bizlerle paylaşmayı düşünebilirsiniz.