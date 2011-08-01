Yargılanma Korkusunu Yenmek için 4 Önemli Tüyo

İnsanların birçoğu, başarmalarına çok az kala, sadece yargılanma korkusu yaşadıkları için, pes ederler. Bu durum ise, bizim kim olduğumuzu unuttuğumuz veya bir yola çıkar iken, o yola neden çıktığımızı unuttuğumuz zamanlarda gelişir. Şunu unutmamak gerekir, ne yaparsanız yapın, çevreniz, arkadaşlarınız tarafından yargılanabilir, yıkıcı eleştirilere maruz kalabilir ve hakarete de uğrayabilirsiniz. Önemli olan ise bu gibi durumlarda, kendinize olan inancınızı kaybetmemektir. Peki, yargılanma korkusunu yenmek mümkün müdür?

Bu hemen gerçekleşmeyecek olsa bile, mümkündür. Ayrıca her insanın içerisinde bir zamanlar eleştirilme, yargılanma korkusu olmuştur. Tecrübeler ile bu gibi durumlardan çıkmak mümkündür. Teknobeyin olarak bugün sizlerle, bu yönde fikir alışverişinde bulunmak, faydalı tavsiyelerde bulunmak istiyoruz.

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Yargılanma Korkusunu Yenmek için Bilmeniz Gerekenler

1. Tüyo: Başkasının Düşünceleri, Sizi İlgilendirmiyor: Okulda, işte veya girişimcilik hayatınızda, hakkınızda konuşacak ve hatta arkanızdan sizin dedikodunuzu yapacak birçok insan olacaktır. Ancak burada fark yaratan, başkalarının sizin hakkınızda düşündükleri değil, sizin kendi hakkınızda neye inandığınız, nasıl hissettiğinizdir. Bir fark yaratmak için, kendinizi sorgulamayı bırakın. Kendinize olan inancınız, başkalarının hakkınızdaki olumsuz, yıkıcı, yıpratıcı düşüncelerinden daha önemli. Bunu hiçbir zaman unutmayın.

2. Tüyo: Kontrol Edemeyeceğiniz Şeyleri Düşünmeyin: İnsanların, sizin hakkınızdaki düşüncelerini kontrol etmeniz hiçbir şekilde mümkün değil. Çünkü bir insan sussa bile, içinden sizin hakkınızda spesifik yargılara varabilir. Bu yüzden, kontrol edemeyeceğiniz olguları akışına bırakmayı bilmelisiniz. Değiştiremeyeceğiniz bir fikir yapısını anlayış ile kabul edin ve kendinize ise bu yönde stres yaşatmayın.

3. Tüyo: Bir Amacınız Olduğunu Unutmayın: Çok sevdiğim bir söz vardır. "Neden başladığını asla unutma!" - İşte bu söz, benim yaşam felsefem denilebilir. İnsanların hakkınızda konuştuklarını duyduğunuzda, yıpratıcı sözler kulağınızda yankılandığında, ağlamak istediğinizde ve ilerlediğiniz yoldan, inancınızdan bile endişeler duymaya başladığınızda, bu yola, asla ve asla neden çıktığınızı unutmayın. Bu düşünce biçimi, sizi motive edecek ve insanların fikir ve görüşlerinin, sizi yolunuzdan etmesini de engelleyecektir.

4. Tüyo: Eşsiz Olduğunuzun Farkında Olun: Dünyada milyarlarca insan var. Ancak, aynı özelliklerde yalnızca tek bir insan var. Bu kişinin kendiniz olduğunun farkında olun ve bu mucizeye tanıklık eder iken, yargılanma korkusu yüzünden inandıklarınızı dile getirmekten, dilediklerinizi yaşamaktan çekinmeyin. Ne olursa olsun, kısıtlı olan zamanınızı, başkalarının düşünceleri ile daha da kısıtlamayın. Özgürlüğünüzün farkında olun ve yaşamınızı yalnızca kendinizin şekillendirmesine izin verin. İnanın, böylesi daha onurlu bir tercih olacaktır.

Yargılanma korkusu, yalnızca gençlerde değil, tüm yaşlarda ortaya çıkabiliyor. Sadece bu yüzden, birçok insan çıkmak istediği yola çıkmıyor, yapmak istediklerini erteliyor veya hiç yapmıyor. Başkalarının fikirlerine vereceğiniz değer, hiçbir zaman kendi fikirlerinize vermeniz gereken değerden fazla olmamalıdır. Unutmayın, bugün bir yerlerde, önemli noktada bulunan insanlar, kendilerine olan inançları sayesinde oradalar, başkalarının düşünceleri sayesinde değil.