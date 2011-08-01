Özellikle empati yetisi çok gelişmiş insanların ağzından "hayır" sözcüğünün çıktığı nadir görülür. Çünkü karşı tarafı üzmemek için, ne olursa olsun, onay vermeye çalışırlar. Ancak bu sefer de, karşı taraf mutlu olsa da, kendileri istemediği konularda bile hayır diyemediği için, daha mutsuz olacaklardır. Hayır demek için ne yapmalı gibi bir soru işareti olabilir aklınızda. Biz de Teknobeyin olarak hayır demenin yolları üzerine bir içerik kaleme almak istiyoruz. Kendinizi sürekli hayır diyemediğiniz için yıpratmak yerine, aşağıdaki önerileri göz önünde bulundurmanızı tavsiye edebiliriz.

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Hayır Demek için Ne Yapmalı? Hayır Demenin Yolları

Bahaneye Gerek Duymayın: Bir insan, karşı tarafın teklifi ne olursa olsun, hayır dedi ise, ardından hemen sebepler sunmaya başlar. Bu durum ise, karşı tarafın ilgili sebepleri önemsiz görmesine ve size tekrar evet dedirtmesine yol açabilir. Bu yüzden, hayır dedikten sonra bir nevi bahane sunmaya ihtiyacınız yoktur. Bir şeyi istemiyorsanız, direkt hayır deyin ve sebepler sunmayın.

Ne İstediğinizi Söyleyin: Bazı insanlar, kendi düşüncelerinin önemsiz olduğuna inanabilir. Ancak bu doğru değil ve bu bir yanılgıdır. Sürekli karşı tarafın dediklerine evet demek yerine, kendinize ait fikirlerinizin de olduğunun bir göstergesi olarak, bunları açıkça dile getirmelisiniz.

Sürekli Özür Dilemeyin: Kırılgan ve duygusal insanlar, karşı tarafı hiçbir zaman üzmemek için, sürekli özür dilemeye çalışırlar. Bu bakıldığında belki iyi bir çaba gibi görülebilir. Ancak karşı taraf bunu bu şekilde yorumlamaz ise, sizin bu empati çabanızı olumsuz yönde ve kendi çıkarları için kullanabilir. Yalnızca çok gerekli olduğu zamanlarda özür dileyin ve gerekmediğinde özür dilemenize de gerek olmadığını kendinize hatırlatın.

Yakınlarınızı Doğru Seçin: Birtakım insanlar size kendi istekleri konusunda ısrarcı olabilir. Bu durum, hayır diyememenizi beraberinde getirebilir. Bu tip insanları ise hayatınızdan çıkarmanız gerektiğini hatırlatmamıza izin veriniz. Sizin karakterinize, yapınıza saygı duymayan ve iyi niyetinizi hak etmeyen, bunları suistimal eden insanlar ile aranıza mutlaka bir mesafe koyun.

Bu içeriğimizde siz değerli ziyaretçilerimiz ile, hayır demenin yolları üzerine bilgi paylaşımında bulunmaya çalıştık. Eğer siz de birçok insan gibi hayır deme konusunda sıkıntı yaşıyorsanız, bu yönde paylaştığımız önerileri göz önünde bulundurabilirsiniz. Ayrıca sizin bu yönde fikir ve önerileriniz var ise, aşağıdaki yorum alanı ile bizimle paylaşabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyor olacağız.