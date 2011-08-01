Birçok insan, "kendi kendime konuşuyorum," veya "iç sesimi susturamıyorum," gibi belirsiz sanrılar ile başa çıkmakta zorlanmaktadır. Genellikle olumsuz, kötü ve motivasyon kırıcı, kendinize olan güveninizi zedeleyen bu iç ses de neyin nesi? Yani olumsuz iç sesi susturmak gerçekten de mümkün mü dersiniz? Aslında o iç sesin, size ait olduğunu biliyor muydunuz peki? İşte bu içeriğimizde, olumsuz iç sesi susturmak için yapılması gerekenler hakkında birtakım ipuçlarını, tüyoları siz değerli ziyaretçilerimiz ile paylaşıyor olacağız. En azından olumsuz düşüncelerden kurtulmak yönünde sizlere faydalı olacağını öngörüyoruz. Kahveniz de hazır ise, içeriğimizi kaleme almaya başlıyor olacağız.

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Olumsuz İç Sesi Susturmak Mümkün müdür?

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İnsanların birçoğu, gün içerisinde evde iken veya iş yerinde, okulda v.b. olumsuz iç sesi ile yalnız kaldığında, bu ses onların birçok sert sözleri yankılandırır beyninde.

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Bu durum, kişinin kendisine olan güvenini azaltacağı için, olumsuz davranışları da beraberinde getirebilmektedir. Sorunun cevabı ise, elbette, olumsuz iç sesi susturmak mümkündür. Ancak öncelikle, bu sesin, size ait olduğunu ve bu zamana kadar olan davranışlarınızdan kaynaklandığını da kabul etmelisiniz. Dolayısı ile olumsuz iç sesi susturmak kesinlikle mümkün. Ancak bunun için, yapılması gereken birtakım ipuçları ve atılması gereken adımlar vardır. Dilerseniz bu ipuçlarını, madde madde hep birlikte inceliyor olacağız.

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Olumsuz İç Sesi Susturmak için Yapılması Gerekenler

1) İç Sesinizi Görmezden Gelmeyin: Olumsuz iç sesiniz, size bir konuda başarı yakalayamayacağınızı söyleyebilir ve hatta size karşı hakarete varan sözlerde bulunabilir. Siz, iç sesinizi görmezden gelecek olursanız, o daha çok sesini yükseltecek ve kendisinin varlığını, olumsuz fikirlerinin doğruluğunu size empoze etmeye daha da çok çalışacaktır.

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Bu yüzden olumsuz iç sesiniz ile tartışmak, kavga etmek yerine, onu dinleyin ve ona cevap da verin. Yani ona sorular sorun ve neden bu şekilde çok karamsar olduğunu, gerçekleri neden daha da abartarak dile getirdiğini ve kendi kendinizi neden geriye doğru çekmeye çalıştığını, ona sorun. Bu şekilde onunla kavga etmek veya onu görmezden gelmek yerine, birlikte daha sağlıklı ve daha yapıcı bir şekilde yol alabileceksiniz. Bunu bir deneyin.

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2) Kelimelerinizi Daha Dikkatli Seçin: Olumsuz iç ses, size ait bir ses aslında. Yani varlığı, size ait ve devamlılığı da size bağlı. Bu yüzden, sürekli olarak siz de olumsuz kelimeler kullanmaktansa, "bir şeyleri yapabilirim, ben de biliyorum ve ben de başaracağım," gibi pozitif kelimeler, cümleler kullanarak, olumsuz iç sesinizin daha sakin olmasını ve olumlu yöne evrilmesini sağlayabilirsiniz.

Her gün karamsar, melankolik bir ruh hâli içerisinde olursanız, bu durum, iç sesinizi olumsuz yönde etkileyecektir. Bu yüzden bundan vazgeçin ve bu hayata bir kez geldiğinizin farkına vararak, yavaş yavaş da olsa, karamsarlığı bırakıp, kullandığınız kelimelerin, olumlu ve sağlığınız için faydalı olacak bir biçimde olmasına özen gösterin.

3) Hep Bana Demeyi Artık Bırakın: İnsanların birçoğu sürekli, çalışmadan veya efor sarf etmeden, bir şeyler istiyor. Bu durum, gerçekleşmediğinde ise, iç sesinizin olumsuz yönde konuşmasını daha da artırabilir. Artık "hep bana, hepsi benim olmalı, sadece ben hak ediyorum," gibi düşüncelerden kurtulmanız gerekiyor.

Yani paylaşmak, en önemli şey aslında. Paylaşarak mutlu olmak ise, paha biçilemez bir gerçek. Bu yüzden, sürekli bir şeyleri elde etmek için çalışmak yerine, elinizdekileri insanlarla paylaşarak, bir hasta insanı mutlu ederek veya bir çocuğu sevindirerek de, elinizdekilerin artacağını ve bu şekilde manevi olarak da huzur bulabileceğinizin mümkün olduğuna inanmalısınız.

Olumsuz iç sesi susturmak için, daha birçok maddeler silsilesi dile getirilebilir. Ancak buradaki özne sizsiniz. Bu yüzden, iç sesiniz ile barışmak için orta bir yol bulmalısınız. Onun, olumsuz düşüncelerinin temelinde, sizin karakterinizin, geçmişte yaşadıklarınızın yer aldığını ve aslında onu var edenin, siz olduğunu bilmelisiniz. Siz, var ettiğiniz herhangi bir şeyin, esiri de olmamalısınız.

Bu yüzden onu, olumlu yönde geliştirmek için, dilerseniz meditasyon yapabilir, dilerseniz inancınız çerçevesinde dua edebilirsiniz. Ancak hiçbir zaman ipleri olumsuz düşüncelere bırakmamalısınız. Kendinizi yeniden yaratmak, benliğinizi bulmak ve ruhunuzu özgür bırakmak için, insanların veya olumsuz iç sesinizin dediklerine göre değil, sadece mutluluğunuzu sağlayan düşünceler ile yaşamaya çalışmalısınız. Olumsuz iç sesi susturma yönünde siz de yaşadıklarınızı, diğer ziyaretçilerimiz ile yorum göndererek paylaşabilirsiniz. Esen kalın...

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