Neden Mutlu Olamıyorum Diyenler için Gerçekçi Öneriler

Birçok insanın aklından "hiçbir şeyden mutlu olamıyorum," ve "asla mutlu olamayacağım," gibi düşüncelere ek olarak, "ben mutluluğu hak etmiyor muyum," gibi soruların yanı sıra, "neden mutlu olamıyorum," gibi içerisinde suçluluk ve değersizlik hislerinin konuşlandığı düşünceler de geçebilmektedir. Ayrıca, "neden hak ettiğim hayatı yaşayamıyorum," ve "arkadaşlarım neden beni sevmiyor," gibi düşünceler de özellikle ergenlik zamanlarında başlayıp, ilerleyen yaşlarda da devam edebilmektedir. Bu gibi düşünceler, gerçekçi olmak gerekir ise, ilerleyen dönemlerde patolojik sorunlara da yol açabilecektir.

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Bu yüzden, erken farkına varmak ve gerekli görülmesi durumunda, bir uzmandan yardım talebinde bulunmakta fayda görülmektedir. Ancak biz özellikle, neden mutlu olamıyorum, sorusunu soran insanlara yönelik olarak, birkaç gerçekçi öneri sunuyor olacağız. En azından beyninizi kemiren ve sizi sürekli dibe çeken bu gibi düşüncelerden kurtulmanıza, biraz bile olsa etkilerini hafifletmeye ve gerçek potansiyelinizin farkına varmanıza yardımcı olabilmeyi hedefliyoruz.

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Neden Mutlu Olamıyorum? Ben Mutluluğu Hak Etmiyorum!

Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor ki, bu dünyada, neden mutlu olamıyorum sorusunu soran yalnızca siz değilsiniz. Bunun farkında olmak çok önemli. Ancak insan işte, yine de sabah uyandığında, yerdeki halı desenleri ile göz göze geldiğinde, aklından bu gibi negatif düşünceler geçmeye devam eder.

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Ben güzel değilim, ben şöyle veya böyle değilim diyen kadınlar, kendilerini karşılaştırır da durur hemcinsleri ile. Benzeri düşünceler elbette erkekler için de geçerlidir.

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Öncelikle bu gibi sürekli negatif düşünceler içerisinde olmanız, sizin suçunuz değil. Buna emin olabilirsiniz. Bazı insanların beyin yapısı daha çok karamsarlığa yol açacak düşüncelere gebedir hep. İstemsiz olur bu durum ise.

Bu tip durumlardaki insanlara, "her şey güzel olacak," veya "her şey yolunda," demek pek de yeterli gelmeyecektir. Ancak biz yine de, kendinize gelebilmenize yardımcı olabilmek adına, birkaç öneride bulunacağız. Ancak ne olursa olsun, kendinizi suçlamayın ve kendinizi kimse ile karşılaştırmamaya özen gösterin. Eğer bunu yaparsanız, kendi özgün ve değerli karakterinize hakaret ediyorsunuz demektir.

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Neden Mutlu Olamıyorum Diyenler için Faydalı Öneriler

1) Değişimi Kucaklayın: Yaşadığınız olumsuz durumları veya düşünceleri, değişim olgusuna önem vererek, farklı bir hâle getirebilirsiniz. Yani sizi mutsuz eden ne ise, onun üzerine gitmeniz şart. Yani mutsuz hissetmenin nedenleri ne ise size göre, bunları not alın ve üzerine gidin. Böylelikle, değiştirmeniz gereken şeyleri değiştirerek, sürekli sızlanmak yerine, aksiyona geçmiş olacaksınız.

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Bu durum ise, sizi mutsuz eden faktörlerin ortadan kalkmasını sağlayacağı için, sizi daha sakin ve kendine güvenen bir kişi hâline getirecektir. Değişime direnmeyin, değişim inanılmaz derecede önemli bir kavram. Kendinizi değiştirin, bilhassa fikirlerinizi güncelleyin ve inanın ki, hayatınıza bakış açınız da bilhassa o ölçüde değişecektir.

2) Sızlanmayı Bırakın: Bu belki sert bir söz oldu ancak gerçek böyle maalesef. Yani mevcut sorunlar üzerine sürekli sızlanarak düşünmek, asla ve asla çözüme ulaştırmayacak sizi. Bu yüzden ne yapın, ne edin, artık çocuk gibi sızlanmayı bir kenara bırakın. Biliyoruz, herkes farkında, bu kolay olmayacak. Ancak çözüm için aksiyon almak, her zaman daha iyi olacak, siz de bunun farkına varın. Depresyon, günümüzde milyonlarca insanın yakasına yapışan bir duygudurum bozukluğu olabilir. Ancak, bu durum kalıcı olacak diye de bir şey yok.

Neden hiçbir şeyden mutlu olamıyorum diye sürekli düşünmek yerine, harekete geçin ve istediğiniz mutluluğu da kimsenin size getireceğini ise düşünmeyin. Hayat, bu şekilde ilerlemiyor. Gerçekler acıdır ve bu sözler de klişe gelecektir size.

Kendinizi toparlayıp, sızlanmak yerine, bir uzmandan da fikir almak sizi rahat hissettirecektir. Her şey yoluna bir gün girecek elbette ancak siz nasıl ki bu duruma hemen gelmediniz, hemen de düzelmeyecek bazı şeyler. Bunun için zamana ve sabıra ihtiyacınız olacak. En önemlisi ise, sürekli ağlamak veya duvarları yumruklamak yerine, kendinize bir şans verin. Potansiyelinizi daima göz önünde bulundurun.

3) Hayatınızı Düzene Sokun: Her gün yaptığınız tüm rutinler, sizde ister istemez doyumsuzluk durumunu beraberinde getirmiş olabilir. Yani günümüzde, birçok şeye sanal dünya ile veya para ile ulaşabilmek, insanı bir yerde doyumsuzlaştırabiliyor.

Bu yüzden, sizi mutlu eden yeni rutinler yaratmaya çalışmalısınız. Başkalarına nasıl göründüğünün bir önemi yok, size iyi gelen ve sizi rahat hissettiren şeyleri yapmanız ve bunları düzene sokmanız, belki bir hobi veya bir yetenek geliştirme eylemi, sizin için faydalı olacaktır. Bu şekilde sürekli olumsuz düşünceler ile savaşmak yerine, eforunuzu farklı konulara odaklayarak, kendinizi daha iyi hissetmek için sebepler yaratabilirsiniz.

4) Paylaşmaktan Korkmayın: Herkesin kaderi farklıdır. Dolayısı ile belki de sizin mutluluğunuz, başkalarına yardımcı olmaktan geçiyordur, kim bilir? Yani insanlara, çocuklara veya ihtiyaç sahiplerine yardım ederek, dolaylı olarak siz de mutluluk sahibi olabilirsiniz. Bir insanın hayatında pozitif bir iz bırakmak, nefes aldığı dakikalar için size minnettarlık duyan bir insanın varlığı v.b. sizi daha mutlu ve faydalı, inançlı bir insan hâline getirebilir.

Bu yüzden iyilik yapmak oldukça önem arz ediyor. Belki size kimse bu süreçte destek olmadı, yardım etmedi. Olsun, siz yine kendinize duyduğunuz saygı ve karakterinize inandığınız için bunu yapın. Merak etmeyin, çok kötü bir şey olamaz.

5) Yardım İstemekten Çekinmeyin: Bu oldukça önemli bir madde. Çünkü insanların olumsuz düşünceler ile boğuştuğu zor zamanları, çoğu kişi hastalık olarak hatta bir zorluk olarak bile tanımlamayabilir. Ancak bunu bir hastalık olarak görmenizin bir sakıncası yok. Yardım almamak için, kendinizi daha fazla zorlamayın. Bir uzmanın fikirleri veya gerekli görülür ise, ilaç desteği, her şeyi yoluna sokabilir.

Muhtemelen, siz daha iyisini bildiğinize inanıyorsunuz ancak unutmayın ki, birçok insan şu anki düşünceleri ile kendisini bu zor durumlara sokuyor zaten. Bu yüzden farklı düşünen ve olaylara farklı açılardan bakabilme beceresi daha çok gelişmiş bir uzmandan bir destek almanın da bir sakıncası olamaz. Öyle değil mi?

Neden mutlu olamıyorum sorusuna yönelik, belki biraz sert gerçeklerden bahsetmiş olabiliriz. Ancak emin olun, kötü bir niyet söz konusu değil. Sizin gibi birçok insanın bu hayatta var olduğunu unutmayın ve şunu da aklınızdan çıkarmayın, siz üzgün olduğunuz için, diğer insanlar kendini değiştirmeyecek. Yani kimseyi suçlamayın ve kendinize de bir söz verin. Bugün, kendime kızdığım, kendimi ezdiğim ve kendime güvenmediğim son gündür. Artık farklı bir ben olacak diye söz verin kendinize ve olaylara olumlu perspektiften de bakabilecek biri olacağım diye de pekiştirin düşüncelerinizi... Neden doğduğunuzu, amacınızı keşfedin. Kendinize bu şansı verin. Çünkü gerçekten bunu hak ediyorsunuz.

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