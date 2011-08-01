Duygusal Olarak Güçlü Olmak için 5 Önemli Kriter

Duygusal olarak güçlü olmanın yolları, özellikle zorluklarla ve aniden ortaya çıkan sorunlarla baş ederken, bize oldukça fayda sağlayabilir. Elbette duygusal olarak güçlü olmak yalnızca doğuştan gelmez, geliştirilebilir de. Bu yüzden, bu yönde kendinizi daha çok geliştirmeniz, daha yapıcı olmanızı ve ayakları yere basan, olgun ve mücadeleci bir insan olmanızı da sağlayabilecektir. Teknobeyin olarak ise bu içeriğimizde sizlerle, bu konu hakkında beş adet önemli gördüğümüz kriteri paylaşmak istiyoruz. Böylelikle, duygularınızı daha sağlıklı kontrol etmeyi ve sorunlara karşı daha yapıcı bir çerçevede yaklaşım becerisi de geliştirebileceksiniz. Kahveniz hazır ise, ilgili maddelere göz atıyor olacağız.

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Duygusal Olarak Güçlü Olmanın Yolları Nelerdir?

1) Mücade Etmesini Bilin: Herhangi bir sorun ile karşılaştığınız zaman, ağlayabilirsiniz de, sinirlenebilirsiniz de. Bu çok normal. Ancak bundan hemen sonra, ne ile mücadele etmeniz gerektiğine karar verip, harekete geçmeniz gerekiyor. Duygusal olarak güçlü olmak demek, duygusuz olmak demek değildir. Yaşamanız gereken duygusal değişimleri yaşadıktan sonra, soruna karşı ne yapmanız gerektiği konusunda harekete geçmeyi bilmek demektir.

2) Kendinizi Motive Edin: Karşılaştığınız her duruma karşı duygusal yaklaşmak, zamanla sizin için yıpratıcı olabilir. Bu yüzden, bu tip durumlara karşı dik durabilmek için, kendinizi düzenli olarak motive etmeniz gerekmektedir. Motivasyonunuzu kaybetmediğiniz müddetçe, sürekli oturup düşünmek yerine, harekete geçme gücünü de kendinizde bulabileceksiniz.

3) Mükemmeli Aramayı Bırakın: Bazı insanlar mükemmeliyetçi bir yapıda olduğu için, başarısızlığı da kabullenemez. Bu tip bir durum ile karşılaşır ise, oldukça duygusal davranışlar sergileme eğilimi de gösterebilirler. Önemli olan ise hiçbir şeyin mükemmel olmadığını bilmek ve başarısız durumlar ile de karşılaşabileceğinizin farkında olmaktır.

4) Gerçek Yeteneklerinize Odaklanın: İnsanların birçoğu her konuda bilgili olmak isterler. Ancak bu pek de mümkün olmaz. Siz ise gerçek yeteneğinize odaklanarak, o yönde aksiyon alın. Bu şekilde yaşayacağınız olası sorunlarda, kendi yeteneklerinize göre hareket edebileceksiniz. Olana değil de, olmasını istediğinize odaklanır iseniz, elinizdeki fırsatları da kaçırmanız yüksek olasılıktır.

5) Negatif İnsanlardan Uzaklaşın: Arkadaşlarınızı seçerken, doğru seçimler yapmalısınız. Sizi duygusal olarak yıpratan, inciten ve kırılmanız için her şeyi yapan insanlarla beraberlik kurmayın. Karamsar, melankolik bir ruh hâlinde olan insanların, sizi de kendileri gibi yapmalarına asla izin vermeyin. Bu şekilde, duygularınızı kontrol etme konusunda kendinize daha çok yardımcı olabilirsiniz.

Bu içeriğimizde siz kıymetli ziyaretçilerimiz ile, duygusal olarak güçlü olmak için yapılması gerekenler hakkında beş madde paylaşmış olduk. Sizin de bu yönde geliştirdiğiniz kişisel stratejileriniz mevcut ise, yorum göndererek, bizimle paylaşmayı düşünebilirsiniz. Değerli yorumlarınızı bekliyor olacağız.